Kilőttek az olaj- és gázárak: energiapiaci sokk fenyegeti Európát

Európa a közel-keleti konfliktus miatti energiaárak emelkedésére készül, ami nagyobb nyomást gyakorolna az Európai Unió egyébként is küszködő gazdaságaira, főként a németre. Ez egyben feltárja ismét a közösség külföldi fosszilis tüzelőanyagoktól való szinte teljes függőségét. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni szombati támadása meglehetősen gyorsan tükröződött az olaj árában és a benzinkutaknál kapható benzinárban is. Európa szerte emelkedtek szinte azonnal az üzemanyagárak. Mindez annak ellenére történt, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) a hétvégi ülés után bejelentette, hogy növeli a termelést, ami elvileg egyensúlyba hozná a helyzetet.

Az merikai és izraeli támadásra adott iráni reakcióra az olajár és a gázár is felrobbant. Fotó: - / Iranian Army office

Az olaj ára négy éve nem látott mértékben emelkedett az elmúlt napokban, miután a tartályhajó-forgalom szinte teljesen leállt a Hormuzi-szoroson keresztül, és egy nagy szaúd-arábiai finomító is leállt. Vagyis a közel-keleti konfliktus eszkalálódása veszélyezteti a világ egyik ellátását. A Brent határidős árai körülbelül 8%-kal emelkedtek, miután korábban átlépték a hordónkénti 80 dollárt, míg a dízel határidős árai – a globális gazdaság motorja – egy ponton több mint ötödével ugrottak meg.

Olajár: meghatározó lesz a háború hossza

A jelenlegi helyzetben továbbra is nehéz pontos becslést adni az áremelkedésről és annak időtartamáról. A brent típusú olajárak valószínűbb, hogy hordónként 70–80 dollár között fognak mozogni, mint az, hogy 100 dollár felett. Egyes elemzők azonban akár 120 dolláros hordónkénti árat is jósoltak. Látni kell, hogy amennyiben az olaj ára néhány napnál tovább magas marad, úgy az megjelenik majd erőteljesebben is a benzinkutaknál is, és hosszabb távon az erősebb hatással lesz a fogyasztói magatartásra is.

„Alapforgatókönyvünk szerint a Brent olaj ára legalább a következő héten 80-90 dollár/hordó között fog mozogni” – közölték a Citigroup Inc. elemzői. A Morgan Stanley eközben a második negyedéves Brent olajárakra vonatkozó előrejelzését hordónként 80 dollárra emelte 62,50 dollárról. Amennyiben a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerhajó-forgalom nem áll helyre gyorsan, az olaj ára meghaladhatja a hordónkénti 100 dollárt a Wood Mackenzie globális kutató- és tanácsadó csoport szerint.