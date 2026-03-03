Az üzemanyag holnapi drágulása már a 80 dolláros olajnak szól, és ráfordultunk a 100 dollárosra – ez brutális lesz

Irán az ellene indított izraeli–amerikai csapásokra válaszként lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni – közölte az iráni sajtó. Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója azt mondta, hogy egységeik „felégetnek minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson”, és nem engedik, hogy akár „egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót”. Már az elmúlt három napban voltak arra utaló jelek, hogy iráni erők blokád alá vonták a tengeri átjárót, de annak hivatalos bejelentése újabb sokkhatást jelent az olajpiacon, annak ellenére is, hogy az iráni lépés nem teljesen váratlan. A Hormuzi-szoros lezárása 100 dollár fölé emelheti az olajárat.

Kereskedelmi olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban

Fotó: Anadolu/AFP

Olajár: már a magyar töltőállomásokon az iráni háború hatása

Ijesztő, napon belüli 8-10 százalékos áremelkedést látni az olajárnál, a földgázénál pedig még ennél is markánsabbat: az iráni háború kitörése globális energiapiaci sokkot idézett elő, melynek önmagában újabb, további kedvezőtlen löketet adhat, hogy Irán hivatalosan bejelentette a Hormuzi-szoros lezárást, a világ legfontosabb tengeri energiakereskedelmi átjáróját.

Hétfőn több szempontból is az eszkaláció jeleit mutatta a közel-keleti konfliktus - értékelte a fejleményeket az OTP Market elemzése, mely az energiaárak további emelkedése mellett a látható részvénypiaci hatásokat, illetve a devizapiaci mozgásokat is összegezte. Például a forint egyérteműen a helyzet vesztesei közé tartozik, mivel Magyarország energetikai kitettsége nagy, a krízis miatt a kialakult helyzetben némileg gyengülésben lévő fizetőeszközre alapozva kell majd fizetni a dráguló energiáért, miközben a svájci frank erősödésének jelére az ottani jegybank már most jelezte, készen áll a beavatkozásra a már kártékonyan erős frank megelőzése érdekében.

Maradjunk az energiánál, mely területen – a földgázár további emelkedése mellett – a legerőteljesebb kedd reggeli fejlemény, hogy a referenciának tekintett Brent olaj ára 80 dolláros szintre ugrott (hétfőn még 73 dollárnál járt). Ez már egyértelműen az iráni helyzet hatása, ahogy az is, hogy a már 330 forintos dollárárfolyam irányába mozgó forintnak is köszönhetően március 4-én üzemanyagár emelkedés várható Magyarországon is. S ez még a 80 dolláros Brent, ami könnyen lehet, hogy hamarosan 100-108 dollár lesz, mivel számos elemző már a háború első napján - szombaton - jelezte, hogy erre az árra kell készülni, ha Irán lezárja az átjárót.