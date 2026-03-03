Az üzemanyag holnapi drágulása már a 80 dolláros olajnak szól, és ráfordultunk a 100 dollárosra – ez brutális lesz

Irán az ellene indított izraeli–amerikai csapásokra válaszként lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni – közölte az iráni sajtó. Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója azt mondta, hogy egységeik „felégetnek minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson”, és nem engedik, hogy akár „egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót”. Már az elmúlt három napban voltak arra utaló jelek, hogy iráni erők blokád alá vonták a tengeri átjárót, de annak hivatalos bejelentése újabb sokkhatást jelent az olajpiacon, annak ellenére is, hogy az iráni lépés nem teljesen váratlan. A Hormuzi-szoros lezárása 100 dollár fölé emelheti az olajárat.
Olajár: már a magyar töltőállomásokon az iráni háború hatása
Ijesztő, napon belüli 8-10 százalékos áremelkedést látni az olajárnál, a földgázénál pedig még ennél is markánsabbat: az iráni háború kitörése globális energiapiaci sokkot idézett elő, melynek önmagában újabb, további kedvezőtlen löketet adhat, hogy Irán hivatalosan bejelentette a Hormuzi-szoros lezárást, a világ legfontosabb tengeri energiakereskedelmi átjáróját.
Hétfőn több szempontból is az eszkaláció jeleit mutatta a közel-keleti konfliktus - értékelte a fejleményeket az OTP Market elemzése, mely az energiaárak további emelkedése mellett a látható részvénypiaci hatásokat, illetve a devizapiaci mozgásokat is összegezte. Például a forint egyérteműen a helyzet vesztesei közé tartozik, mivel Magyarország energetikai kitettsége nagy, a krízis miatt a kialakult helyzetben némileg gyengülésben lévő fizetőeszközre alapozva kell majd fizetni a dráguló energiáért, miközben a svájci frank erősödésének jelére az ottani jegybank már most jelezte, készen áll a beavatkozásra a már kártékonyan erős frank megelőzése érdekében.
Maradjunk az energiánál, mely területen – a földgázár további emelkedése mellett – a legerőteljesebb kedd reggeli fejlemény, hogy a referenciának tekintett Brent olaj ára 80 dolláros szintre ugrott (hétfőn még 73 dollárnál járt). Ez már egyértelműen az iráni helyzet hatása, ahogy az is, hogy a már 330 forintos dollárárfolyam irányába mozgó forintnak is köszönhetően március 4-én üzemanyagár emelkedés várható Magyarországon is. S ez még a 80 dolláros Brent, ami könnyen lehet, hogy hamarosan 100-108 dollár lesz, mivel számos elemző már a háború első napján - szombaton - jelezte, hogy erre az árra kell készülni, ha Irán lezárja az átjárót.
Az ázsiai országoknak hamar és nagyon fájhat az LNG-hiány
Irán még sosem alkalmazott teljes blokádot a Hormuzi-szorosban, és a mostani zárás kapcsán sem ismert egyelőre az, hogy az ténylegesen hogyan valósul meg (szóba jöhet aknák telepítése, vagy katonai hajók áthaladó kereskedelmi járművek elleni támadásai, és több más alternatíva). A Forradalmi Gárda közlése a szoros teljes blokádjára utal, azaz Irán lezárta azt az útvonalat, amelyen a világ olakereskedelmi volumenjének 20 százaléka, és a tengeren kereskedett cseppfolyósított földgáz kb. 25 százaléka halad át.
Az Omán és Irán között fekvő szoros létfontosságú főútvonal a globális olajkereskedelem számára. A Kpler globális energiapiaci hírszolgáltató és hajókövető adatai szerint 2025-ben napi nagyjából 13 millió hordó olaj haladt át rajta a szoroson.
A szoros elhúzódó lezárása valószínűleg az olajárak további emelkedéséhez vezetne, és az említett, elemzők által beharangozott 100 dolláros szint fölé lökné a Brent referenciaolaj árát
– mutatja be összeállításában a Magyar Nemzet.
Az elemzők szerint Dél-Ázsia szembesülne a legsúlyosabb zavarokkal, és az olajnál is kiélezettebbé válhat a helyzet az LNG-ellátás tekintetében.
A Kpler adatai szerint Katar és az Egyesült Arab Emírségek Pakisztán LNG-importjának 99 százalékát, Banglades 72 százalékát, Indiának pedig 53 százalékát adják együttesen.
A földgáz tekintetében ezeket az országokat korlátozott tárolási és beszerzési rugalmasság jellemzi, ezek miatt Pakisztán és Banglades különösen sebezhető. Egyrészt Banglades már most is jelentős strukturális gázhiánnyal küzd. Az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet szerint az ország napi több mint 38 millió köbméternyi földgázhiányt regisztrál.
India néz szembe a régió legnagyobb együttes kitettségével. „LNG-importjának több mint fele a Perzsa-öböl menti országokhoz kötött, jelentős része pedig Brent-indexált, így a Hormuz-féle ingadozás okozta nyersolajár-emelkedés egyszerre emelné meg az olajimport költségeit és az LNG-szerződéses árakat. Ez kettős fizikai és pénzügyi sokkot okozna” – fejtette ki Go Katayama, a Kpler földgáz- és LNG-piaci szenior elemzője.
Hasonlóképpen, India olajimportjának mintegy 60 százaléka a Közel-Keletről származik a svájci UBP szerint. A tartós hormuzi blokád ezért mind az energiaimport költségeit, mind a folyó fizetési mérlegre nehezedő nyomást felerősítené.
Kínának is gondot okozhat a blokád, mivel az ország a világ legnagyobb nyersolaj-importőre , és a Kpler szerint az iráni olaj több mint 80 százalékát vásárolja. Kína azonban jelentős pufferekkel rendelkezik, amelyek átmenetileg képesek ellensúlyozni a szállítások kiesését.
Iránnak is fájhat saját lépése
A Hormuzi-szoros iráni blokádja ugyanakkor Teherán számára is kockázatos. „Ha hajókat támadnak meg, azzal arra ösztönzik az Öböl-menti államokat, hogy csatlakozzanak a háborúhoz” – hívta fel a figyelmet a Hormuzi-szoros blokádjában rejlő ellentmondásra Cormack McGarry, a Control Risks tengeri hírszerzésért és biztonsági szolgáltatásokért felelős igazgatója. A biztonsági szakértő szerint a szoros teljes lezárása Irán által azt jelentené, hogy „a saját nyakán húzza meg a hurkot”, mivel egyrészt
- arra ösztönözhet több régiós országot, hogy lépjenek fel Irán ellen az energiapiaci termékeik forgalmának biztosítása érdekében;
- Irán saját magát fosztaná meg a tranzitforgalom kiszolgálásból fakadó bevételektől.
„A konfliktus leginkább az olaj- és energiaárak megemelkedése útján fejti ki a hatását a gazdaságra és a piacokra” – mondta kommentárjában Monica Defend, az Amundi Investment Institute vezetője. Az elemző szerint tartósan 100 dollár feletti olajár nem valószínű a Hormuzi-szoros zavarai nélkül, mivel paradox módon, ha az árak mégis elérnék ezt a szintet, akkor a kereslet visszaesése és a recesszió gátat szabna az emelkedésnek – jelzik az Amundinál.
Ezzel összefüggésben most az a kérdés, hogy Irán meddig képes fenntartani a szoros blokádját.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2008 júliusában érte el történelmi csúcsát, amely akkor 147,50 dollár, illetve napközbeni szinten a 147,25-147,50 dolláros tartományban mozgó volt. Az akkori pénzügyi válság hatására az olaj ára drasztikusan, 2008 decemberére 40 dollár alá esett vissza. A WTI amerikai kőolaj ára szintén 2008 júliusában érte el csúcsát, 147,27 dolláros szinten.