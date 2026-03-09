Nincs megállás! Nagyot ugrik az üzemanyag ára holnaptól

Az Iránnal folytatott, egyre súlyosbodó amerikai–izraeli háború miatt az olajárak ma reggelre rekordszintre emelkedtek hordónként. Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
2022 júliusa óta nem látott szinten az olajár
Valószínűleg az új iráni vezető személye is lökhetett az árakon, amelyek az elmúlt héten már több mint 20 százalékkal növekedtek, elérve a 2022 júliusa óta nem látott szintet. Az új iráni vezetőről az Origo egy korábbi cikkében is olvashat, ide kattintva.
Amennyiben a Holtankoljak.hu által közölt nagykereskedelmi áremelések kedd reggel a kutakon is érvényesülnek, úgy a lenti (2026.03.09-ei) átlagárak jelentősen tovább emelkednek:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 629 Ft/liter
„Az olajár emelkedése egyértelműen a konfliktus időtartamával kapcsolatos bizonytalanság függvénye” – nyilatkozta George Boubouras, a K2 Asset Management kutatási vezetője, megjegyezve, hogy a magasabb olajárak visszahúzzák a jövőbeli globális növekedést, és inflációs hatásúak lehetnek.
Emelkednek az árak, Európa nem mondhat le ebben a helyzetben az olcsó orosz energiáról. Ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok.