Nincs megállás! Nagyot ugrik az üzemanyag ára holnaptól

Az Iránnal folytatott, egyre súlyosbodó amerikai–izraeli háború miatt az olajárak ma reggelre rekordszintre emelkedtek hordónként. Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Az olajár hétfői emelkedése miatt ismét nagyot ugrik a benzin ára is a kutakon. Képünk illusztráció

Fotó: Erik Mclean / Unsplash / https://unsplash.com/photos/person-holding-black-corded-device-VtHK0R6sARg

2022 júliusa óta nem látott szinten az olajár

Valószínűleg az új iráni vezető személye is lökhetett az árakon, amelyek az elmúlt héten már több mint 20 százalékkal növekedtek, elérve a 2022 júliusa óta nem látott szintet. Az új iráni vezetőről az Origo egy korábbi cikkében is olvashat, ide kattintva.

Amennyiben a Holtankoljak.hu által közölt nagykereskedelmi áremelések kedd reggel a kutakon is érvényesülnek, úgy a lenti (2026.03.09-ei) átlagárak jelentősen tovább emelkednek:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 629 Ft/liter

„Az olajár emelkedése egyértelműen a konfliktus időtartamával kapcsolatos bizonytalanság függvénye” – nyilatkozta George Boubouras, a K2 Asset Management kutatási vezetője, megjegyezve, hogy a magasabb olajárak visszahúzzák a jövőbeli globális növekedést, és inflációs hatásúak lehetnek.

Emelkednek az árak, Európa nem mondhat le ebben a helyzetben az olcsó orosz energiáról. Ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok.