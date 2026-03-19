Valóra válhat a rémálom-forgatókönyv az olajpiacon, jöhet a 200 dolláros olajár

A közel-keleti olajexport és -termelés összeomlott, napi több mint 7–10 millió hordóval csökkentve a globális kínálatot, és súlyos fizikai hiányt okozva. A 200 dolláros olajár rémálom-forgatókönyve hirtelen valósággá válha – figyelmeztet a Világgazdaság cikke.
A szűk kínálat és a korlátozott tárolókapacitás miatt az árak akár 150–200 dollár fölé is emelkedhetnek hordónként. Még ha a konfliktus véget is ér, a helyreállás lassú lesz, és az ideiglenes enyhülés nem fogja teljesen ellensúlyozni a hiányt, így az árak magasan maradhatnak – írja az oilprice.com elemzése.
Zuhan a kitermelés
Egy hónappal ezelőtt bármely elemzőt kinevettek volna, aki azt állítja, hogy az olajár akár 200 dollárig is emelkedhet hordónként. Most azonban egyre többen ismerik el, hogy ez valós lehetőség – és jó okkal.
- A Közel-Kelet olaj- és üzemanyag-exportja februárban napi 25,13 millió hordón állt - írta a Reuters, a Kpler adataira hivatkozva.
- Március közepére ez közel kétharmadával, napi 9,71 millió hordóra zuhant.
- A Vortexa még aggasztóbb számokat közöl: februárban napi 26,1 millió hordó volt az átlag, míg
- március közepére mindössze 7,5 millió hordóra esett.
Még ennél is rosszabb a termelési helyzet. A Közel-Keleten mindenki csökkenti a kitermelést – márpedig az olajkutak újraindítása időigényes.
Súlyos a kínálati sokk, napi 10 millió hordó termelés esik ki
A globális olajkínálat mintegy ötöde súlyosan érintett, és még ha holnap véget is érnének a harcok, időbe telne a normalizálódás.
- Irak állítólag napi mintegy 2,9 millió hordóval csökkentette a kitermelést az ING elemzői szerint.
- Szaúd-Arábiában a csökkentés napi 2–2,5 millió hordó között van.
- Az Egyesült Arab Emírségek napi 1,5 millió hordóval,
- Kuvait pedig 1,3 millió hordóval fogta vissza a termelést.
- Ez összesen több mint 7 millió hordó kiesést jelent naponta.
Összehasonlításképp: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban napi mintegy 3,7 millió hordós többletet jósolt erre az évre. Ez a többlet mára eltűnt – ha egyáltalán létezett –, sőt a válság miatt további kínálat esett ki.
Az IEA becslése szerint a leállított termelés eléri a napi 10 millió hordót.
Jöhet a 200 dolláros olajár?
Most már bőven a 150 dolláros tartományban vagyunk, de egyáltalán nem lenne abszurd a 200 dollár sem – mondta Greg Newman, az Onyx Capital Group vezérigazgatója a CNBC-nek.
„Nem lepődnék meg, ha az olaj ára 200, sőt akár 250 dollárra is emelkedne, mert nyersanyaghiány esetén az árak parabolikusan kilőnek” – mondta Chris Watling, a Longview Economics vezető piaci stratégája.
Ironikus módon az egyik oka annak, hogy a Brent még nem érte el a 200 dollárt, a szankcionált orosz olaj ideiglenes „feloldása”, amellyel Washington próbálja enyhíteni a kínálati hiányt. Ez azonban csak ideiglenes megoldás.