Valóra válhat a rémálom-forgatókönyv az olajpiacon, jöhet a 200 dolláros olajár

Az iráni háború eszkalálódása miatt sorra kénytelenek a térség országai leállítani a kitermelést, nem lehet exportálni, nincs elég raktárkapacitás. A kínálati sokk nyomán realitássá válhat a 200 dolláros olajár.
A közel-keleti olajexport és -termelés összeomlott, napi több mint 7–10 millió hordóval csökkentve a globális kínálatot, és súlyos fizikai hiányt okozva. A 200 dolláros olajár rémálom-forgatókönyve hirtelen valósággá válha – figyelmeztet a Világgazdaság cikke.

A közel-keleti konfliktus hatására a közel-keleti olajexport és -termelés összeomlott
A szűk kínálat és a korlátozott tárolókapacitás miatt az árak akár 150–200 dollár fölé is emelkedhetnek hordónként. Még ha a konfliktus véget is ér, a helyreállás lassú lesz, és az ideiglenes enyhülés nem fogja teljesen ellensúlyozni a hiányt, így az árak magasan maradhatnak írja az oilprice.com elemzése.

Zuhan a kitermelés

Egy hónappal ezelőtt bármely elemzőt kinevettek volna, aki azt állítja, hogy az olajár akár 200 dollárig is emelkedhet hordónként. Most azonban egyre többen ismerik el, hogy ez valós lehetőség – és jó okkal.

  • A Közel-Kelet olaj- és üzemanyag-exportja februárban napi 25,13 millió hordón állt - írta a Reuters, a Kpler adataira hivatkozva. 
  • Március közepére ez közel kétharmadával, napi 9,71 millió hordóra zuhant. 
  • A Vortexa még aggasztóbb számokat közöl: februárban napi 26,1 millió hordó volt az átlag, míg 
  • március közepére mindössze 7,5 millió hordóra esett.

Még ennél is rosszabb a termelési helyzet. A Közel-Keleten mindenki csökkenti a kitermelést – márpedig az olajkutak újraindítása időigényes. 

Súlyos a kínálati sokk, napi 10 millió hordó termelés esik ki 

A globális olajkínálat mintegy ötöde súlyosan érintett, és még ha holnap véget is érnének a harcok, időbe telne a normalizálódás.

  • Irak állítólag napi mintegy 2,9 millió hordóval csökkentette a kitermelést az ING elemzői szerint. 
  • Szaúd-Arábiában a csökkentés napi 2–2,5 millió hordó között van. 
  • Az Egyesült Arab Emírségek napi 1,5 millió hordóval, 
  • Kuvait pedig 1,3 millió hordóval fogta vissza a termelést. 
  • Ez összesen több mint 7 millió hordó kiesést jelent naponta.

Összehasonlításképp: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban napi mintegy 3,7 millió hordós többletet jósolt erre az évre. Ez a többlet mára eltűnt – ha egyáltalán létezett –, sőt a válság miatt további kínálat esett ki. 

Az IEA becslése szerint a leállított termelés eléri a napi 10 millió hordót.

Jöhet a 200 dolláros olajár?

Most már bőven a 150 dolláros tartományban vagyunk, de egyáltalán nem lenne abszurd a 200 dollár sem – mondta Greg Newman, az Onyx Capital Group vezérigazgatója a CNBC-nek.

„Nem lepődnék meg, ha az olaj ára 200, sőt akár 250 dollárra is emelkedne, mert nyersanyaghiány esetén az árak parabolikusan kilőnek” – mondta Chris Watling, a Longview Economics vezető piaci stratégája.

Ironikus módon az egyik oka annak, hogy a Brent még nem érte el a 200 dollárt, a szankcionált orosz olaj ideiglenes „feloldása”, amellyel Washington próbálja enyhíteni a kínálati hiányt. Ez azonban csak ideiglenes megoldás. 

 

 

