Fogy a türelem – Egyre több tagállam fokozná a nyomást, hogy Kijev szüntesse meg az olajblokádot

Már az Európai Unió is nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy engedélyezze az orosz olajat Magyarországra és Szlovákiába szállító Barátság kőolajvezeték ellenőrzését. Kijev továbbra is arra hivatkozik, hogy Oroszország januári támadásai miatt nem indítható újra a vezetéken a szállítás. Magyar és szlovák politikusok azonban arról számoltak be, hogy nincs technikai és műszaki oka annak, hogy nem jön az olaj, ezt Ukrajna politikai okokból tartja vissza – írta meg a Világgazdaság.

A Barátság-kőolajvezeték / Fotó: Képernyőkép

Továbbra sem engedi Zelenszkij a tényfeltárókat az kőolajvezeték közelébe

Kijev mindeddig megtagadta azokat a kéréseket, amelyek a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára vonatkoztak. Emlékezetes, hogy Magyarország és Szlovákia is azt javasolta a napokban, hogy egy közös tényfeltáró küldöttség érkezzen Ukrajnába, és ellenőrizze a vezeték állapotát.

A Financial Timesnak több uniós diplomata és tisztviselő is úgy nyilatkozott, hogy immár néhány Ukrajna-párti uniós állam kormánya és az Európai Bizottság is azt kéri Kijevtől, hogy engedélyezzen egy látogatást annak bizonyítására, hogy valóban dolgozik az olajáramlás helyreállításán.

Közülük ketten azt mondták, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke kifejezetten arra kérte Ukrajna vezetését kijevi látogatásuk során, hogy biztosítsanak hozzáférést a Barátság kőolajvezetékhez a károk független felmérése érdekében, ám ezt megtagadták.

A vezeték helyzetének tisztázása ráadásul még sürgetőbbé vált, miután az Irán elleni amerikai és izraeli katonai fellépés miatt a globális olajárak megugrottak. A feszültség pedig tovább nőtt, mivel Kijev továbbra sem ad hozzáférést európai ellenőröknek a Barátság kőolajvezetékhez.

Öngólt rúgott Kijev

A magyar kormány többször hangoztatta, hogy az ukrán olajblokádot le fogják törni. Hazánk a vita miatt késlelteti egy Ukrajnának szánt uniós hitel jóváhagyását mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezeték újra meg nem nyílik. Több magas rangú uniós diplomata is úgy véli, hogy Kijev „öngólt rúgott” azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak a hitel blokkolására.