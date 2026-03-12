A valaha volt legnagyobb olajpiaci válságával nézünk szembe

Az Irán elleni háború példátlan felfordulást okoz az olajpiacokon: a globális kínálat 7,5%-át érinti, és az exportnak ennél is nagyobb részét sújtja — közölte a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). „A közel-keleti háború a globális olajpiac történetének legnagyobb kínálati zavarát idézi elő” — írta havi jelentésében csütörtökön az IEA. Hasonlóan fogalmazott Pletser Tamás, az Erste Csoport olaj- és gázipari elemzője, aki szerint minden idők legnagyobb olajipari válságával nézünk szembe.
Az Erste elemzője kitért arra, hogy egyelőre az látszik, hogy az amerikai-izraeli stratégia nem mutatja a siker jeleit: Irán nem omlott össze, nem adja meg magát. Éppen ellenkezőleg, a vallási rezsim állja a csapásokat, sőt bekeményít, beleáll a konfliktusba és egyre inkább úgy tűnik, hogy mintha az ő stratégiájuk működne - mutatott rá Plester Tamás.
Mint elemzésében írta, ennek a következménye, hogy jelen pillanatban egyáltalán nem látszik, hogy a Hormuzi-szorost mikor és milyen feltételekkel lehetne újranyitni. Egyértelmű, hogy a mostani krízis minden korábbinál jelentősebb, már csak azért is, hogy a mostani globális kőolajfogyasztás (napi 105 millió hordó) jelentősen meghaladja a 70-es évek napi 60-70 millió hordós szintjét. A Goldman Sachs nem véletlen mondta ma reggel, hogy a 2008-as történelmi, 147 dolláros hordónkénti kőolajárat is meghaladhatjuk, ha rövid időn belül nem indul el a forgalom a Hormuzi-szoroson keresztül.
A Bloomberg cikkében rámutatott arra, hogy az olajárak azután ugrottak meg, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, aminek következtében leállt a tartályhajók az áthaladása a kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson. Az IEA becslése szerint a szoroson áthaladó forgalom — ahol tavaly 20 millió hordó nyersolaj és olajtermék haladt át — több mint 90%-kal esett vissza.
Az IEA szerint a konfliktus ebben a hónapban napi 8 millió hordóval csökkenti a globális olajkínálatot. Az ebből fakadó árrobbanás, a járattörlések és a gazdasági bizonytalanság a keresletet is visszafogja, ezért az ügynökség az idei globális fogyasztásnövekedésre vonatkozó becslését mintegy 25%-kal, napi 640 ezer hordóra csökkentette. Ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy tavaly áprilisban elkezdte közzétenni az idei évre vonatkozó előrejelzéseit.
A Brent nyersolaj ára csütörtökön ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként Londonban, miután két nyersolajszállító tartályhajót találat ért az iraki vizeken, Omán pedig kiürítette kulcsfontosságú olajexport-terminálját.
Bár Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek exportjuk egy részét alternatív útvonalakra tudják terelni, a szoros tényleges lezárása miatt az Öböl térségének termelői összességében nagyjából napi 10 millió hordónyi termelést kénytelenek leállítani — közölte az ügynökség. A kínálati sokk miatt az IEA a 2026-ra várt globális többletre vonatkozó előrejelzését valamivel több mint egyharmaddal, körülbelül napi 2,4 millió hordóra csökkentette.
A válság előtt az IEA rekordméretű olajtúltermelést vetített előre erre az évre, mivel az amerikai kontinens egészében növekvő kínálat — elsősorban az Egyesült Államok, Kanada, Guyana és Brazília termelésbővülése miatt — meghaladta a fogyasztás növekedését.
A Hormuzi-szoros lezárása emellett a térség napi mintegy 4 millió hordónyi finomítói kapacitását is veszélyezteti — tette hozzá az ügynökség. Az alapanyagok szűkössége korlátozza más régiók lehetőségét arra, hogy enyhítsék a hiányt, ami különösen a dízel és a repülőgép-üzemanyag ellátására jelent kockázatot.
Szerdán Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy az ügynökség 32 OECD-országból álló tagsága 400 millió hordónyi olajat szabadít fel a stratégiai tartalékokból. A tervezett készletfelszabadítás üteméről és időtartamáról egyelőre nem közöltek részleteket. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közölte, hogy az Egyesült Államok ebből 172 millió hordót biztosít a Stratégiai Kőolajtartalékból, ugyanakkor ennek teljes piacra juttatása körülbelül 120 napot vesz igénybe.
Pletser Tamás elemzésében rámutatott arra is, hogy a Hormuzi szoros ráadásul nemcsak a kőolaj miatt fontos, de ezen keresztül hatalmas mennyiségű cseppfolyós földgáz, finomított kőolajtermék, műtrágya vagy éppen hélium halad át. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az Arab-öbölben lévő államok innen kapják élelmiszerük és használati tárgyaik nagy részét. Gyakorlatilag az egész régió gazdasága megbénult a helyzet miatt.
Az elemző az alábbi rövid felsorolással mutatta be, hogy a múlt közel-keleti válságai mekkora olajkínálati sokkot jelentettek:
- Szuezi válság (1956–57): a globális kínálat 10%-a. (Mostanáig a legnagyobb ellátási zavar, amelyet Egyiptom Sínai-félszigetének megszállása okozott.)
- Öbölháború (1990–91): a globális kínálat 9%-a. (Irak Kuvait elleni inváziója és a nemzetközi válaszlépések váltották ki.)
- Arab olajembargó (1973): a globális kínálat 7%-a. (Az OPEC tagállamai csökkentették a szállításokat azokba az országokba, amelyek Izraelt támogatták a Jom Kippur háború során, ami négyszeresére növelte az árakat.)
- Iráni vallási forradalom (1978–79): a globális kínálat 5-7%-a. (A forradalom miatt az iráni termelés drasztikusan visszaesett, ami 1980 elejére megduplázta a világpiaci árakat.)
- Amerikai-iráni háború (2026. március): a globális kínálat 20%-a. (A Hormuzi-szoroson keresztüli tankeres forgalom leállása elvágta Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak fő exportját. A tartalék kapacitás gyakorlatilag 0%-ra csökkent, mivel a kulcsfontosságú, gyorsan reagáló termelők fizikailag ki vannak zárva a piacról.)