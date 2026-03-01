Hírlevél
Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

Irán brutálisan lebombázott egy olajtankert, lángokban áll a hajó – videó

1 órája
Iráni bombatalálat ért egy olajszállító tankert, amely a Hormuzi-szoroson haladt át. A támadásban a hajó személyzetének több tagja is megsebesült.
Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében

olajszállító hajó, Teherán, Irán, konfliktus, Iránkonfliktus, Egyesült Államok, Izrael, EgyesültÁllamokIzraelIránkonfliktus, Teherán, Irán, konfliktus, Iránkonfliktus, Egyesült Államok, Izrael, EgyesültÁllamokIzraelIránkonfliktus, Konarak, 2026. február 28.A Vantor műholdfelvételén füstoszlop tör a magasba az Ománi-öböl partján fekvő dél-iráni Konarak haditengerészeti támaszpontján 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Az Iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet szerint az amerikai-izraeli légicsapásoknak összesen 201 halálos áldozatuk és 747 sebesültjük van 24 iráni tartományban. Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át.MTI/EPA/Vantor
Iráni bombatalálat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi-szorosban (képünk illusztráció) 
Fotó:   / MTI/EPA/Vantor

Az olajszállító hajó teljes legénységet evakuálták

Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert - osztotta meg Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője Facebook-bejegyzésben vasárnap.

A bejegyzés szerint a támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. 

A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni - tette hozzá Hortay Olivér.

 

 

