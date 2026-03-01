Irán brutálisan lebombázott egy olajtankert, lángokban áll a hajó – videó

Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében.

Iráni bombatalálat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi-szorosban (képünk illusztráció)

Fotó: / MTI/EPA/Vantor

Az olajszállító hajó teljes legénységet evakuálták

Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert - osztotta meg Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője Facebook-bejegyzésben vasárnap.

A bejegyzés szerint a támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták.

A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni - tette hozzá Hortay Olivér.