Százhúszmillió hordónyi orosz olaj úszik a tengereken – mire lehet elég ez a mennyiség?

Donald Trump amerikai elnök bejelentésének hatására másodjára fékezett az olaj ára: miként megírtuk, Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte, hogy egyes országok megvásárolják a már tengeren lévő, olajtankerekbe töltött, szankcionált orosz olajat, hogy ezzel mérséklődjön az iráni konfliktus okozta energiapiaci feszültség (az első alkalom az volt, amikor az iráni háború közeli lezárásáról beszélt). Az irányadó Brent olaj ára a csütörtöki kereskedés végén 100 dollárnál állt meg, most – enyhén emelkedő tendenciát mutatva – 102 dollárnál látható. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedés célja a globális energiapiac stabilizálása a háború idején. Az energiapiaci krízist ez az intézkedés persze önmagában nem oldja meg (Bessent jelzése szerint más intézkedéseken is dolgoznak, például a már lebegtetett hadihajós konvojokon a Hormuzi-szorosban), de a feszültséget mérsékelheti.

Olajtanker várakozik egy kikötőben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

120 millió hordónyi orosz olaj úszik a tengereken olajtankerekben

Magyarország mellett több országban is hoztak kormányzati intézkedéseket az olajárak elszállása miatti hatások tompítása, a lakosság és a vállalkozások védelme érdekében. Ezen intézkedések sorában globális jelentőségű a nemrég bejelentett washingtoni döntés az orosz eredetű, már tengerre rakodott olajra vonatkozó, ideiglenes szankcióoldásról.

Az amerikai kormány által csütörtökön kiadott engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítását és értékesítését washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig.

Az energiapiaci feszültséget enyhíteni célzó intézkedések sorában ez már a héten nem is az első. Szerdán az amerikai kormány bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajtartalékból. Ez a lépés része volt a 32 tagállamból álló Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szélesebb vállalásának, amely összesen 400 millió hordó olaj piacra dobásáról szól. Miként megírtuk, a lépést az IEA „a történelem legnagyobb stratégiai olajtartalék-felszabadításának” nevezte.