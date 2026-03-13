Százhúszmillió hordónyi orosz olaj úszik a tengereken – mire lehet elég ez a mennyiség?

Donald Trump amerikai elnök bejelentésének hatására másodjára fékezett az olaj ára: miként megírtuk, Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte, hogy egyes országok megvásárolják a már tengeren lévő, olajtankerekbe töltött, szankcionált orosz olajat, hogy ezzel mérséklődjön az iráni konfliktus okozta energiapiaci feszültség (az első alkalom az volt, amikor az iráni háború közeli lezárásáról beszélt). Az irányadó Brent olaj ára a csütörtöki kereskedés végén 100 dollárnál állt meg, most – enyhén emelkedő tendenciát mutatva – 102 dollárnál látható. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedés célja a globális energiapiac stabilizálása a háború idején. Az energiapiaci krízist ez az intézkedés persze önmagában nem oldja meg (Bessent jelzése szerint más intézkedéseken is dolgoznak, például a már lebegtetett hadihajós konvojokon a Hormuzi-szorosban), de a feszültséget mérsékelheti.
120 millió hordónyi orosz olaj úszik a tengereken olajtankerekben
Magyarország mellett több országban is hoztak kormányzati intézkedéseket az olajárak elszállása miatti hatások tompítása, a lakosság és a vállalkozások védelme érdekében. Ezen intézkedések sorában globális jelentőségű a nemrég bejelentett washingtoni döntés az orosz eredetű, már tengerre rakodott olajra vonatkozó, ideiglenes szankcióoldásról.
Az amerikai kormány által csütörtökön kiadott engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítását és értékesítését washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig.
Az energiapiaci feszültséget enyhíteni célzó intézkedések sorában ez már a héten nem is az első. Szerdán az amerikai kormány bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajtartalékból. Ez a lépés része volt a 32 tagállamból álló Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szélesebb vállalásának, amely összesen 400 millió hordó olaj piacra dobásáról szól. Miként megírtuk, a lépést az IEA „a történelem legnagyobb stratégiai olajtartalék-felszabadításának” nevezte.
Maradva a 30 napra kiadott, tengerre rakodott orosz olajra vonatkozó szankciómentességről, adódik a kérdés, hogy mennyi olajról lehet szó, és hogyan aránylik a mennyiség a közel-keleti krízis miatt kieső mennyiséghez? Ebben a kérdésben egyelőre nehéz pontosan tisztán látni.
2025 végén még több mint 185 millió hordó olaj hajózott a tengeren. A Centre for Research on Energy and Clean Air elemzése szerint az orosz olaj tengeren lévő mennyisége nagyjából 43-48 százalékkal nőtt 2025 augusztusa óta, ami a hosszabb hajózási időknek és a bonyolult szankciókkal küzdő vásárlóknak köszönhető. A széles körben most ismertetett adatok szerint most, március folyamán, nagyjából 124 millió hordó orosz eredetű úszik a tankerekben, főként Ázsiában. Ennek jelentős része lekötetlen, azaz a hajókat majd azokhoz a kirakodási célokhoz irányítják, amelyekkel az olaj eladója megállapodik az ügyletről, egy kisebb részük pedig már megállapodás alapján halad úti célja felé.
A tisztánlátást azonban nehezíti, hogy némi bizonytalanság van abban, hogy az átmeneti szankciómentesség vonatkozik-e a teljes, 124 millió hordós állományra, vagy csak annak egy részére, amely főként ázsiai vizekben úszó tankerekben található. A Bloomberg hajókövető adatai alapján a Times of India azt írja, hogy
- a mentesség nagyjából 19 millió hordó orosz nyersolajat, és
- 310 000 tonna finomított kőolajterméket
biztosan érint.
Ezek a mennyiségek mintegy 30 tankerhajó között oszlanak meg, többségük Kína vagy India közelében tartózkodik jelenleg.
Akár a 124 millió hordóról, akár az Ázsiában – mint a közel-keleti termelés fő felvevőpiacán – rendelkezésre álló olajról van szó, a mennyiség jelentős és lélegzethez juttatja a piacokat. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az IEA friss olajpiaci jelentésében az áll, hogy a közel-keleti régióban a napi termeléskiesés mértéke már elérte a 10 millió hordónyit.
Ezen belül napi 8 millió hordó nyersolaj és napi 2 millió hordó kondenzátum az a mennyiség, ami kiesett, továbbá mintegy napi 3 millió hordóval csökkent a finomítói kapacitás.
S bár a krízis miatt van olyan szektor, ahol a kőolajtermékek felhasználása csökkent – erre példaként az Argus elemzése a közel-keleti régióban szinte teljesen leállt légi közlekedést említi –, a világ általános értelemben a piaci kínálati hiány irányába halad.
Az amerikai közlések szerint az átmeneti szankciómentesség miatt felszabadult orosz olaj mintegy öt-hat napi ellátásra elegendő, figyelembe véve a globális egészből kiesett mennyiségeket, valamint a régión kívüli termeléseket. Az nem derül ki, hogy Washingtonban milyen képlet alapján számolták ki ezt az egyenértékűsítést, de feltehetően ezeket az adatokat együttesen figyelembe vették, ha azt tartjuk szem előtt, hogy a világ napi kőolajigénye jelenleg 102-105 millió hordó körül alakul átlagosan.
Szállítani kell az orosz tengeri szállítású olajat
Persze nagy kérdés, hogy mennyire könnyen és milyen áron lesz elérhető a most felszabadított kőolaj például az európai vevőknek, amikor az energiára Ázsiában óriási az igény (főként Indiában és Kínában rendelkeznek is az orosz eredetű olaj feldolgozásához megfelelő finomító kapacitásokkal); milyen rakományokra és milyen áron lehet majd licitálni a kereskedőknek (mert várható, hogy a kereslet miatt az eladók élni fognak a versenyeztetés lehetőségével).
A mintegy 30 tankerből 25 tartályhajóban nyersolaj van, a többiben a műanyaggyártásban használt finomított összetevő.
A nyersolaj egy része Sokol típusú, szintén orosz eredetű olaj.
Ezt a fajtát a Szahalin-sziget térségében nyerik, és bár jobb minőségű, mint az uráli olajból készült, az exportban meghatározó keverék (hasonló paraméterű, mint a WTI), kitermelési mennyisége csekély.
A magyar energiaellátás szempontjából Trump elnök döntése jó hír, hiszen a horvát nyersolajszállító Janaf arra hivatkozva vonakodik orosz eredetű, tengeri szállítású olaja továbbítani Magyarország és Szlovákia irányába, hogy arra amerikai szankció vonatkozik. A MOL érvelésében ugyanakkor többször rámutatott:
az orosz olaj szállítása ilyenkor nem lehetőség, hanem egy EU-s szankciós klauza miatt kötelessége is a horvát félnek.
Érdemes megemlíteni, hogy a héten két tanker már lehorgonyzott Omisaljban, jelentős mennyiségű kőolajjal – az egyik 145 ezer, a másik mintegy 90 ezer tonnával –, ezek szállítására a horvát fél ígéretet tett. Ezek ugyanakkor nem orosz eredetű olajszállítmányok. A most előállt új helyzetben azonban a horvát fél nem hivatkozhat az amerikai szankciókra sem – kérdés az, hogy a horvát fogadóterminálra érkezhet-e orosz eredetű olajjal töltött tanker a szankciómentesség időszakában, aminek rakományát a MOL veszi át magyarországi (és szlovákiai) felhasználásra.