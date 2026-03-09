Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség a világ olajtartalékáról – minden hordóra szükség lesz

A piaci irányadónak számító Brent olaj hordónkénti árának 110 dolláros szint közelébe emelkedése nemcsak egy lélektani szint elérését jelenti, hanem azt is, hogy a megnyílhat az út a 120 dolláros árszint irányába is, aminek tartóssága viszont – állította nemrég a JPMorgan vezető elemzője – recesszióba lökheti a világgazdaságot. Az Irán ellen indított csapások ugyanis a Perzsa-öböl térségének egészét érintik, ami pedig kulcsfontosságú exportforrás a globális olajtermékpiacok számára, különösen a dízel és a repülőgép-üzemanyag esetében. Világszinten ezeknek a termékeknek a piaca szűkösebb, mint más olajszármazékoké, amiben fontos szerepet játszik az európai piac tartós importigénye. Emiatt kevés mozgástér maradt arra, hogy a finomítók tovább növeljék a dízel és a repülőgép-üzemanyag kihozatalát egy esetleges tartós ellátási kiesés kompenzálására. Kérdés persze nem csak a nyersolaj ára, hanem egyre inkább az is, hogy lesz-e miből finomítani, és mekkora most az olajtartalék nagysága.
Több milliárd hordónyi olajtartalék van, de ez nem védi ki az ellátási zavarokat
Az olaj- és földgázárak meredeken emelkedtek a harci cselekmények kezdete óta:
- a Brent nyersolaj határidős jegyzései március 6-ig 27 százalékkal nőttek, míg
- a holland TTF – az európai földgázpiac irányadó benchmarkja – közel 70 százalékos drágulást mutatott.
Különösen erősen érintette a helyzet egyes olajtermékek piacát, köztük a dízel- és a repülőgép-üzemanyag (kerozin) szegmensét.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) témával foglalkozó friss összegzésében egyetlen, igaz, nem elhanyagolható jelentőségű jó hírrel tudott szolgálni: a globális olajpiac 2025 eleje óta jelentős túlkínálatban volt.
A túlkínálat és az árak viszonya, illetve az IEA előrejelzésének változása az olajcsúcsról számos vitát váltott ki tavaly ősszel, ezekkel az Origón is foglalkoztunk. A túlkínálat megléte ugyanakkor az iráni események fényében most pozitív előjelet kaphat, mivel némileg tompíthatja a kínálati hiány miatti aggodalmakat.
Az IEA felidézi, hogy
a február 28-án megkezdődött katonai műveletek előtt az előrejelzések szerint 2026-ban is jóval meghaladta volna a kínálat a keresletet.
A tartós ellátási zavarok azonban könnyen hiányos piaci helyzethez vezethetnek – teszi hozzá gyorsan az értékelés.
Mivel a közel-keleti szállítások bizonytalanná váltak, ezért nagy jelentőséget kap, hogy a piaci túlkínálatból a tartalékok irányába lépjünk, magyarán érdemes rögzíteni, hogy mennyi energiahordozója van a világnak akkor, amikor az iráni háború a második hetébe lépett.
Az IEA szerint a világ szervezet által regisztrált kőolajkészletei 2025-ben meghaladták a 8,2 milliárd hordót, ami 2021 óta a legmagasabb szint.
Ezek a tartalékok nagyjából most is megvannak, így jelenleg fontos pufferként szolgálnak az ellátási zavarokkal szemben.
Azt, hogy a világ átlagosan mennyi kőolajat használt 2025-ben, egyelőre csak előrejelzésként látható s még nem regisztrált adatként: az IEA és az OPEC tavaly januárban kiadott előrejelzése a napi átlagos 106,21 millió hordós fogyasztást vetítette előre (ez kicsit magasabb, mint a 2024-es szint).
Az persze bonyolult, logisztikai és pénzügyi kérdéseket egyaránt felvető szempont, hogy a világ olajtartaléka milyen területi arányban áll rendelkezésre, mennyire hozzáférhető a világ egyes részein, milyen költséggel lehet szállítani stb.
Figyelemre méltó, hogy az IEA tagországai (főként OECD-tagok, köztük Magyarország is) több mint 1,2 milliárd hordónyi állami stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek.
Ehhez további mintegy 600 millió hordónyi iparági készlet társul, amelyeket kormányzati kötelezettség alapján tartanak fenn. Ezek szükség esetén gyorsan a piacra juttathatók. Miként megírtuk: a magyar kormány 250 000 tonnát szabadított fel a magyar stratégiai tartalékból, mely nagyjából 1,83 millió hordó olajnak felel meg.
Óriási kereslet várható az LNG-re
A földgázpiacok fokozatosan stabilizálódtak azt követően, hogy 2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború, és ez súlyos sokkot okozott az energiaszektorban. A mostani évtized végéig jelentős új LNG-kapacitások lépnek piacra, ami várhatóan alapvetően átalakítja a piaci viszonyokat.
Ennek ellenére 2026 első két hónapjában továbbra is feszes maradt a piac, és az északi féltekén a fűtési szezon végére jelentősen megcsappanó gáztárolói készletek várhatóan növelik a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti keresletet az elkövetkező hónapokban
– tér ki a másik fontos energiahordozóra az IEA.
A földgázpiac számára ugyanakkor kritikus fontosságú katari Ras Laffan létesítmény tartós kiesése jelentősen tovább feszesítheti az amúgy is kiélezett piaci helyzetet. Az üzemet március 2-án támadás érte, amelynek következtében leállították a termelést. A Ras Laffan komplexum 2025-ben 112 milliárd köbméter LNG-t állított elő, emellett napi 300 ezer hordó cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) és 180 ezer hordó kondenzátumot. Ezzel messze a világ legnagyobb LNG-létesítményének számít.
Szinte példátlan lépést tehetnek a G7 országok
A Hetek Csoportjának (G7) pénzügyminiszterei hétfőn várhatóan megvitatják az olajtartalékok esetleges közös felszabadítását – mondták az ügyet ismerő források –, miközben a közel-keleti háború visszafogja a térségből érkező szállításokat és az árakat meredeken felfelé hajtja. A stratégiai készletek összehangolt felszabadítására korábban mindössze öt alkalommal került sor. Ezek közül két eset Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójára adott válasz volt. Korábban Líbiában bekövetkezett ellátási zavarok, a Katrina hurrikán utóhatásai, valamint az első öbölháború idején nyúltak a tartalékokhoz.
Ebben a kifeszített energiapiaci helyzetben feltétlenül szükséges lenne, hogy Magyarország továbbra is hozzájusson a Brent árához képest jóval mérsékeltebb áron kapható urali típusú, orosz kitermelésből származó olajhoz, az olcsó szállítást lehetővé tevő Barátság vezetéken, amit egyelőre az ukrán fél nem indít újra. Hasonlóan fontos lenne, hogy a horvát nyersolajszállító Janaf is teljesítse kötelezettségét a MOL által tengeri szállítással rendelt olajszállítmányok Magyarország felé küldésében.