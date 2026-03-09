Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség a világ olajtartalékáról – minden hordóra szükség lesz

A piaci irányadónak számító Brent olaj hordónkénti árának 110 dolláros szint közelébe emelkedése nemcsak egy lélektani szint elérését jelenti, hanem azt is, hogy a megnyílhat az út a 120 dolláros árszint irányába is, aminek tartóssága viszont – állította nemrég a JPMorgan vezető elemzője – recesszióba lökheti a világgazdaságot. Az Irán ellen indított csapások ugyanis a Perzsa-öböl térségének egészét érintik, ami pedig kulcsfontosságú exportforrás a globális olajtermékpiacok számára, különösen a dízel és a repülőgép-üzemanyag esetében. Világszinten ezeknek a termékeknek a piaca szűkösebb, mint más olajszármazékoké, amiben fontos szerepet játszik az európai piac tartós importigénye. Emiatt kevés mozgástér maradt arra, hogy a finomítók tovább növeljék a dízel és a repülőgép-üzemanyag kihozatalát egy esetleges tartós ellátási kiesés kompenzálására. Kérdés persze nem csak a nyersolaj ára, hanem egyre inkább az is, hogy lesz-e miből finomítani, és mekkora most az olajtartalék nagysága.

Olajtartalék: az IEA elmondta, mekkora mennyiséget tartanak most nyilván, amivel az iráni krízis kapcsán gazdálkodni lehet (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Több milliárd hordónyi olajtartalék van, de ez nem védi ki az ellátási zavarokat

Az olaj- és földgázárak meredeken emelkedtek a harci cselekmények kezdete óta:

a Brent nyersolaj határidős jegyzései március 6-ig 27 százalékkal nőttek, míg

a holland TTF – az európai földgázpiac irányadó benchmarkja – közel 70 százalékos drágulást mutatott.

Különösen erősen érintette a helyzet egyes olajtermékek piacát, köztük a dízel- és a repülőgép-üzemanyag (kerozin) szegmensét.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) témával foglalkozó friss összegzésében egyetlen, igaz, nem elhanyagolható jelentőségű jó hírrel tudott szolgálni: a globális olajpiac 2025 eleje óta jelentős túlkínálatban volt.

A túlkínálat és az árak viszonya, illetve az IEA előrejelzésének változása az olajcsúcsról számos vitát váltott ki tavaly ősszel, ezekkel az Origón is foglalkoztunk. A túlkínálat megléte ugyanakkor az iráni események fényében most pozitív előjelet kaphat, mivel némileg tompíthatja a kínálati hiány miatti aggodalmakat.

Az IEA felidézi, hogy

a február 28-án megkezdődött katonai műveletek előtt az előrejelzések szerint 2026-ban is jóval meghaladta volna a kínálat a keresletet.

A tartós ellátási zavarok azonban könnyen hiányos piaci helyzethez vezethetnek – teszi hozzá gyorsan az értékelés.