Mélyül az olajválság: megteltek a tárolók, elkezdték leállítani a termelést a Közel-Keleten

Irak megkezdte az olajtermelés leállítását a BP Plc által üzemeltetett óriási Rumaila mezőn – közölte egy, a művelethez közel álló személy tájékoztatása alapján a Bloomberg hírügynökség. A mező bezár, mivel fogy a tárolóhely, miközben a tartályhajók küzdenek a Perzsa-öbölből való kijutással – közölte a névtelenséget kérő személy. Vagyis ezzel tovább mélyülhet az olajválság.

Tovább mélyül az olajválság, Irak megkezdte az olajtermelés leállítását Fotó: KARIM SAHIB / AFP

Irak készen áll arra, hogy napi 3 millió hordóval csökkentse a termelést, ha a körülmények továbbra is fennállnak – mondta a személy. A BP Irakkal és a PetroChina Co.-val közösen kezeli a világ egyik legnagyobb Rumaila mezőjét. A Rumaila 2024-ben több mint 1,4 millió hordó olajat szállított naponta, a vállalat adatai szerint pedig tavaly év elején ez a mennyiség nagyjából napi 1,2 millió volt.

Irak emellett leállította az olajexportot a félautonóm Kurdisztánból a törökországi Ceyhan kikötőjébe – közölték korábban a helyzettel közvetlenül összefüggő források.

Az iráni háború az energiaszektort és a globális szállítást is megrázta. Az olaj világpiaci ára meredeken emelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael fokozta az Irán elleni katonai műveleteket. A háború szombaton robbant ki, és gyorsan kiterjedt az olajban gazdag térségre. Az olaj, a földgáz, a dízel és még a szén ára is megugrott. Az energetikai infrastruktúra közvetlen célponttá vált. Szaúd-Arábia leállította a Ras Tanura finomítót egy dróntámadás után, Katar pedig felfüggesztette a világ legnagyobb LNG-exportlétesítményének termelését iráni támadás miatt. A Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom gyakorlatilag leállt, pedig ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és LNG-ellátásának mintegy egyötöde.

Bár Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek már korábban növelték exportjukat, és az OPEC+ is termelésbővítésről döntött, ezek fenntarthatósága a Hormuzon való áthaladástól függ. Elemzők szerint rövid távon 82–85 dollár lehet a Brent felső sávja, de egyes becslések már száz dollár körüli Brent árat sem zártak ki. Az energiapiacokat ért károk miatt a Brent nyersolaj ára mindössze két nap alatt 18%-kal is megugrott, és kedden 2024 júliusa óta először haladta meg a hordónkénti 85 dollárt.