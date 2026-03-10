Közel tízéves mélyponton az infláció, az árfigyelővel a húsvéti bevásárlás is olcsóbb lehet

A fogyasztói árak 2026. februárjában átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt átlagosan mindössze 0,1 százalékkal emelkedtek – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden. Utoljára 2016 végén, közel 10 éve mértek ilyen alacsony inflációt Magyarországon. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal emelkedett, sőt a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent. Az élelmiszerárak kordában tartásához a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő rendszer is hozzájárul.

Az élelmiszerárak kordában tartásához az online Árfigyelő rendszer is hozzájárul

Fotó: Pinterest

A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17,0, míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött 2026 februárjában. A Gazdasági Versenyhivatal – a Kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával.

Több mint ötezer termék ára követhető nyomon az online Árfigyelő rendszerben

A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc, összesen 1817 üzletében – derül ki a GVH közleményéből.

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek – amelyek a húsvéti időszakban az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik.

Így A GVH által működtetett rendszer használatával a magyar családok a húsvéti nagybevásárlások során is pénzt és időt spórolhatnak meg. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási-, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.

A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10%-ponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer 2023-24 telén három hónap alatt közel 20 milliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében, 2026 elején pedig Ausztriában is felmerült egy, a magyarhoz hasonló online árfigyelő rendszer elindítása.