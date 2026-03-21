Vészesen közeleg a nyári időszámítás – mutatjuk, mióta és még meddig tekergetjük az órát

2026-ban is március utolsó vasárnapján, 29-én váltja fel a téli időszámítást a nyári, ekkor hajnalban 2 óráról 3 órára kell elvégezni, vagyis előbbre kell tekerni az órákat. Az óraátállítással hosszabbá válnak a nappalok, és ez az, ami miatt a világ első országaként az Egyesült Államok 1916-ban bevezette a nyári időszámítást: célja az energiatakarékosság volt az I. világháború idején. Bár Magyarország is hamar követte az amerikai példát, de a rendszer hazánkban csak időszakosan működött: több alkalommal is megszüntették, míg végül 1980-ban újra bevezették, és azóta is alkalmazzuk az óraátállítást. Minden évben kétszer tekerjük az órát: a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, míg a téli időszámítás október utolsó vasárnapjától lép életbe.

Az óraátállítás minden évben vitát szít

Noha az óraátállítás bevezetésének eredeti célja az energiamegtakarítás volt, a modern technológia korában ez az előny már elenyésző

A nyári időszámítás előnyeit eredetileg azzal indokolták, hogy az extra egy óra nappali világosság lehetőséget ad arra, hogy kevesebb mesterséges világítást használjunk: a villamosenergia-megtakarítás jellemzően a háztartásokban, az építkezéseken, a hosszan nyitva tartó intézményekben és szolgáltatóknál, valamint a középületek díszkivilágítása esetében jelentkezik.

Hátrányai közül az egyik legfontosabb kritika viszont mindig is az volt, hogy az óraátállítás rövid és hosszú távon is negatívan hathat az emberi szervezetre: sokan tapasztalják ugyanis, hogy nehezen alkalmazkodnak az új időrendhez, kutatások bizonyítják, hogy az óraátállítás okozta alvásritmuszavarok és stressz súlyos egészségi problémákat okozhatnak, például növelhetik a szívrohamok és a közlekedési balesetek kockázatát.

Ráadásul az egészségi kockázatok mellett mára a rendszeres átállás eredeti gazdasági céljai is jórészt megkérdőjelezhetőek.

A LED-világítás, a hatékony fűtés és hűtés miatt a tényleges energiamegtakarítás gyakorlatilag kimutathatatlan. A hazai villamosenergia-rendszert irányító Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) - amely, 1949 óta gyűjti és elemzi a mindenkori fogyasztási adatokat - is rámutatott, hogy míg 2008-ban a tavaszi váltás még kb. 5 milliárd forintos megtakarítást eredményezett, addig az óraátállítással járó gazdasági előnyök az elmúlt években mindinkább elhalványultak, egyre kevésbé maradtak kimutathatók.