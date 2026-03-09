Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be

Nagy horderejű bejelentést tett hétfő délután a kormány rendkívüli ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök. „Az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajár robbanás. Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni” – jelentette be hétfő délután a miniszterelnök.

A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint

– közöltea rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök. A kormányfő szerint, felszabadítják az állami tartalékkészleteket és ezzel biztosítják az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár hétfő éjfélkor lép életbe.

Ismét védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra, ezzel könnyítve a lakosság terhein – jelentette be Orbán Viktor / Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Már korábban is volt benzinárstop

Orbán Viktor miniszterelnök már a múltheti, péntek reggeli rádióinterjújában, a Hormuzi-szorosban leálló olajszállítás következtében emelkedő üzemanyagárakra reagálva célzott a benzinárstop lehetőségére.

Az üzemanyagár korlátozás nem előzmény nélküli itthon: a benzinárstop 2021. november 15. és 2022. december 6. között, nagyjából 13 hónapig volt érvényben, különböző változtatásokkal és 480 forintban rögzítette a literenkénti üzemanyagárat. Az intézkedés célja az volt, hogy az emelkedő üzemanyagárak inflációs hatását mérsékelje. A hatósági ár bejelentésekor a piaci ár már a plafon fölött volt, a 95-ös benzin átlagára literenként 506 forint, a gázolaj átlagára 512 forint volt.

Eredetileg 3 hónapra tervezték, de a kormány többször meghosszabbította a hatósági árat. Emellett 2022 nyarán szigorították a rendszert: a 480 forintos ár csak magánszemélyeknek, taxisoknak és mezőgazdasági járműveknek maradt, mások piaci árat fizettek. Az intézkedést végül 2022. december 6-án, az ellátási zavarok és az importkiesés miatt vezették ki.