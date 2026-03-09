Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be

Nagy horderejű bejelentést tett hétfő délután a kormány rendkívüli ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök. „Az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajár robbanás. Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni” – jelentette be hétfő délután a miniszterelnök.
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint
– közöltea rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök. A kormányfő szerint, felszabadítják az állami tartalékkészleteket és ezzel biztosítják az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár hétfő éjfélkor lép életbe.
Már korábban is volt benzinárstop
Orbán Viktor miniszterelnök már a múltheti, péntek reggeli rádióinterjújában, a Hormuzi-szorosban leálló olajszállítás következtében emelkedő üzemanyagárakra reagálva célzott a benzinárstop lehetőségére.
Az üzemanyagár korlátozás nem előzmény nélküli itthon: a benzinárstop 2021. november 15. és 2022. december 6. között, nagyjából 13 hónapig volt érvényben, különböző változtatásokkal és 480 forintban rögzítette a literenkénti üzemanyagárat. Az intézkedés célja az volt, hogy az emelkedő üzemanyagárak inflációs hatását mérsékelje. A hatósági ár bejelentésekor a piaci ár már a plafon fölött volt, a 95-ös benzin átlagára literenként 506 forint, a gázolaj átlagára 512 forint volt.
Eredetileg 3 hónapra tervezték, de a kormány többször meghosszabbította a hatósági árat. Emellett 2022 nyarán szigorították a rendszert: a 480 forintos ár csak magánszemélyeknek, taxisoknak és mezőgazdasági járműveknek maradt, mások piaci árat fizettek. Az intézkedést végül 2022. december 6-án, az ellátási zavarok és az importkiesés miatt vezették ki.
A rendszer végére 160–220 forinttal volt alacsonyabb a hatósági ár a piacinál. Kezdetben 5 százalékos árkülönbség volt, végére pedig már 25–30 százalékkal volt olcsóbb a hatósági ár a piacinál. Amikor az árstopot megszüntették, a 95-ös benzin litere 641 forintra, míg a gázolajé nagyjából 699 forintra nőtt.
A korlátozás bevezetésekor az üzemanyagárak Európa-szerte rekordokat döntöttek az energiaválság miatt, 2022 nyarán egyenesen történelmi csúcs közelében voltak: az uniós átlag benzinár literenkénti 1,83 euró volt, amely az akkori árfolyamon mintegy 720–730 forintos összeget jelentett.
A magyar árstop tehát jóval az EU-átlag alatt tartotta az árat, még akkor is, amikor már itthon a piaci ár is emelkedett. Egyes számítások szerint egy átlagos autós – 12 ezer kilométeres éves futást és 100 kilométerenkénti 7 literes fogyasztást alapul véve – az egy éves korlátozás alatt 120–140 ezer forintot is spórolhatott a hatósági ár miatt.
Az egyre kifeszítettebb energiapiaci helyzetben feltétlenül szükséges lenne, hogy Európa és Magyarország továbbra is hozzájusson a Brent árához képest jóval mérsékeltebb áron kapható urali típusú, orosz kitermelésből származó olajhoz, az olcsó szállítást lehetővé tevő Barátság vezetéken, amit egyelőre az ukrán fél nem indít újra. Hasonlóan fontos lenne, hogy a horvát nyersolajszállító Janaf is teljesítse kötelezettségét a Mol által tengeri szállítással rendelt olajszállítmányok Magyarország felé küldésében.