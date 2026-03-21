Orosz energia: bort isznak és vizet prédikálnak az EU-ban

Hangosan kommunikálja - főként január vége óta - az EU, hogy ha törik, ha szakad, a REPowerEU terv keretében végleg leválik az orosz fosszilis energiahordozókról, a kőolajról és a földgázról is 2027 végéig, utóbbi kapcsán beleértve a tengeren érkező LNG-szállítmányokat is (a szén már korábban tiltás alá került). A terv határozottnak, a végrehajtás - látszólag - eltökéltnek és következetesnek hat azzal, hogy uniós vezetők és egyes államok vezetői Magyarországot és Szlovákiát támadják azért, mert ragaszkodik az olcsó orosz energiához. Ám ez - ismét - inkább színjátéknak, mintsem következtes cselekvésnek tűnik, ami különösen aggasztó az egyre brutálisabb energiapiaci állapotokkal fenyegető iráni háború árnyékában. Megint Orbán Viktor magyar kormányfőnek kellett tiszta vizet önteni a pohárba, és rámutatni, hogy az EU-s tagállamok egy része úgy íszik bort (vásárol orosz energiahordozót), hogy közben vizet prédikál (támadja a magyar álláspontot azért, vállaltan, nyíltan áll ki és érvel az energiaszegény Európa számára biztos támpontot jelenthető olcsó orosz energia mellett.

Számos ország most is vásárol olcsó orosz energiát, csak nem szeretnek róla beszélni, ugyanakkor a magyar kormányt támadják, mert nyíltan kiáll szükségessége mellett (illusztráció)

Mást mondanak és mást tesznek az orosz energiával kapcsolatban

Orbán Viktor a brüsszeli csúcs után pénteken tartott sajtótájékoztatóján egyértelműen fogalmazott: Európának nincs stratégiája az energiaprobléma megoldására, s miközben az uniós közbeszéd sokszor hangos az oroszellenességtől és az eddig sok szempontból - és a vezetékes rendszerek révén konkrétan is - a köldökzsinórt jelentő orosz energiának való végső hátatfordításról, addig olykor épp azok a vezetők a legelszántabbak ebben a kérdésben, akik félig-meddig a nagy figyelmet kerülve vásárolnak továbbra is nagy mennyiségű orosz energiát.

A színfalak mögött az oroszellenes dumák hátterében mindenki a kis üzleteit csinálgatja és kötögeti az orosz energiaellátókkal azokat a megállapodásokat, aminek a segítségével az európai államok tekintélyes mennyiségben hoznak be orosz energiát

– fogalmazott a magyar miniszterlnök, aki egyúttal differenciálta is a magyar álláspontot ettől, hiszen, mint mondta, magyar beszerzések és az orosz energia pártolása nyíltan zajlik, „és azt mondjuk, hogy ez a helyes politika. De nem mi hozzuk be a legtöbbet” – mondta a kormányfő. Ezzel egyúttal arta a fontos körölményre is utalt, hogy nem elég a kettős beszéd, de más országok még többet is vásárolnak az orosz energiahordozókból úgy, hogy közben az azok gazdasági ésszerűségük okán nyíltan kiálló magyar álláspontot elvi-ideológiai okokból támadják.