Orosz energia: bort isznak és vizet prédikálnak az EU-ban

Hangosan kommunikálja - főként január vége óta - az EU, hogy ha törik, ha szakad, a REPowerEU terv keretében végleg leválik az orosz fosszilis energiahordozókról, a kőolajról és a földgázról is 2027 végéig, utóbbi kapcsán beleértve a tengeren érkező LNG-szállítmányokat is (a szén már korábban tiltás alá került). A terv határozottnak, a végrehajtás - látszólag - eltökéltnek és következetesnek hat azzal, hogy uniós vezetők és egyes államok vezetői Magyarországot és Szlovákiát támadják azért, mert ragaszkodik az olcsó orosz energiához. Ám ez - ismét - inkább színjátéknak, mintsem következtes cselekvésnek tűnik, ami különösen aggasztó az egyre brutálisabb energiapiaci állapotokkal fenyegető iráni háború árnyékában. Megint Orbán Viktor magyar kormányfőnek kellett tiszta vizet önteni a pohárba, és rámutatni, hogy az EU-s tagállamok egy része úgy íszik bort (vásárol orosz energiahordozót), hogy közben vizet prédikál (támadja a magyar álláspontot azért, vállaltan, nyíltan áll ki és érvel az energiaszegény Európa számára biztos támpontot jelenthető olcsó orosz energia mellett.
Mást mondanak és mást tesznek az orosz energiával kapcsolatban
Orbán Viktor a brüsszeli csúcs után pénteken tartott sajtótájékoztatóján egyértelműen fogalmazott: Európának nincs stratégiája az energiaprobléma megoldására, s miközben az uniós közbeszéd sokszor hangos az oroszellenességtől és az eddig sok szempontból - és a vezetékes rendszerek révén konkrétan is - a köldökzsinórt jelentő orosz energiának való végső hátatfordításról, addig olykor épp azok a vezetők a legelszántabbak ebben a kérdésben, akik félig-meddig a nagy figyelmet kerülve vásárolnak továbbra is nagy mennyiségű orosz energiát.
A színfalak mögött az oroszellenes dumák hátterében mindenki a kis üzleteit csinálgatja és kötögeti az orosz energiaellátókkal azokat a megállapodásokat, aminek a segítségével az európai államok tekintélyes mennyiségben hoznak be orosz energiát
– fogalmazott a magyar miniszterlnök, aki egyúttal differenciálta is a magyar álláspontot ettől, hiszen, mint mondta, magyar beszerzések és az orosz energia pártolása nyíltan zajlik, „és azt mondjuk, hogy ez a helyes politika. De nem mi hozzuk be a legtöbbet” – mondta a kormányfő. Ezzel egyúttal arta a fontos körölményre is utalt, hogy nem elég a kettős beszéd, de más országok még többet is vásárolnak az orosz energiahordozókból úgy, hogy közben az azok gazdasági ésszerűségük okán nyíltan kiálló magyar álláspontot elvi-ideológiai okokból támadják.
Az, hogy Orbán Viktor az olcsó orosz energia mellett (és a Barátság vezetéken az olajbeérkezést ellehetetlenítő ukrán blokád ellen) érvel, nagyon is érthető a pillanat szempontjából is, hiszen
a kormányfő a magyar családok, vállalakozások, és az itt működő nemzetközi cégek érdekeit is szem előtt tartva szeretnék az ellátásbizontságot és a megfizethető energiát fenntartani az iráni háborúban.
De az orosz energia nem pusztán a rövid távú, azonnali igényről szól, hanem európai viszonylatban, hosszú távon is az ellátásról, az árszínvonalak alakulásáról, és végül, de korántsem utolsó sorban épp az EU-s csúcs témájáról: a gazdasági versenyképességről. Annak ugyanis egyik legfontosabb mozzanata a termelésienergia-költségek alakulása.
Az EU ipari termelése 2022 és 2024 között három egymást követő évben csökkent, ami az Eurostat adatai szerint összesen körülbelül 6 százalékos visszaesést jelent, az energiaigényes ágazatokat sújtotta a legsúlyosabban – az alumíniumipar elvesztette elsődleges olvasztókapacitásának több mint felét, a vegyi üzemek bezárásai hatszorosára nőttek, az EU acéltermelése pedig 2018 óta 34 millió tonnával zuhant, vagyis a közelmúlt történetének legalacsonyabb szintjére. Ez pedig csak néhány kiragadott példa a nem túl rózsás összképből.
Miként a Politico nem sokkal a csúcs előtt megjelent cikke megjegyzi:
az energiakrízis miatt egyre több európai vezető szorgalmazza a háttérben az oroszokkal való kapcsolat újragondolását, amitől viszont több uniós vezető – köztük Ursula von der Leyen – mereven elzárkózik.
Csakhogy közben a magyar álláspontot támadó vezetők országaiba továbbra is áramlik az olcsó orosz energia.
Áramlik az orosz energia az EU-s országokba
Az, hogy pontosan mennyi, nem mindig nevezhető meg gyorsan és kétségen kívül egyetlen, egzakt számként európai országok esetében, de az energiapiaci statisztikák számai, aránynövekedései alapján kijelenthető, hogy a politikai színjáték kettős mércéje méltánytalan Magyarországgal szemben úgy, hogy a magyar fél következetes és nyílt az orosz energiával kapcsolatban, addig más országoknál pont ez a két vonatkozás hiányzik – és épp egy küszöbön álló globális energiakrízis idején.
Az valójában már nem újdonság, hogy az EU-ba irányuló egyes orosz energiatermékek beszállítása nőtt, 2024-ben például az orosz LNG importja ugrott meg, a közösség másfélszer annyi cseppfolyósított földgázt vásárolt, mint az előző évben. De még inkább nyilvánvalóvá válik a kettős beszéd fenntarthatatlansága, ha más, illetve frissebb adatokat is megnézünk.
Például 2025-ben, az év első 10 hónapjában
- Franciaország 40 százalékkal,
- Hollandia 72,
- Románia 57,
- Horvátország 55,
- Portugália pedig 167 százalékkal emelte, igen drasztikus mértékben a földgázalapú orosz energiaimportját 2025-ben.
Eközben Magyarországon az importnövekedés csak 11 százalékos volt.
Ha pedig az energiavásárlára költött összegeket is megnézzük, talán még meghökkentőbb, amit látunk: az EU 2022 óta 2025 őszéig több mint 213 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiáért, miközben ugyanebben az időszakban 167 milliárdot adott Ukrajnának katonai és pénzügyi támogatás formájában.
Maradva a földgáznál: az EU közlése szerint az Oroszországból érkező vezetékes gáz és LNG 2025-ben együttesen az EU teljes gázimportjának kb. 13 százalékát tette ki, ami ugyan csökkenő tendencia a közösség szintjén, de ezen belül az egyes országoknál olyan eltéréseket, olykor növekményeket látni, amik alapján mininimum furcsa, de leginkább indokolatlan a magyar álláspont hangos és nyilvános bírálata egyes vezetők részéről. S az is lehet, hogy rögtön felül kell vizsgáni a fenti kijelentést:
februárban az EU felvásárolta az oroszországi Jamal LNG-üzem teljes havi termelését. Erre 2018 áprilisa óta nem volt példa a piacon.
Összesen 21 szállítmány érkezett az európai kikötőkbe az északi-sarki létesítményből.
Ha pedig az ennél is részletesebb adatsorokat tekintjük át, az Energia- és Tiszta Levegő Kutatóközpont (CREA) 2026. február hónapjára vonatkozó, az orosz fosszilis energiahordozók kereskedelmére vonatkozó elemzésből kiderül, hogy míg Kína a szén és a nyersolaj, Törökország pedig az olajtermékek fő vásárlója, addig az EU továbbra is az LNG és a vezetékes orosz gáz legnagyobb vásárlója.
Összegben ez azt jelenti, hogy csak februárban az öt legnagyobb orosz fosszilis tüzelőanyag vásárló az EU-ban összesen 932 millió eurót fizetett Oroszországnak.
Ezt az importot teljes egészében földgáz tette ki, főként csővezetéken vagy – egyelőre nem szankcionált – LNG-ként szállítva.
- Franciaország volt az EU legnagyobb orosz LNG-importőre, februárban 312 millió euró értékben vásárolt abból.
- Az orosz energia fontosságát vállaló Magyarország volt a második legnagyobb vásárló, 234 millió euró értékben importált orosz fosszilis tüzelőanyagokat.
- Belgium volt a harmadik legnagyobb importőr, februárban 176 millió euró értékben importált orosz LNG-t.
- Spanyolország volt a negyedik legnagyobb importőr, összesen 137 millió euró értékben.
- Hollandia, az ötödik legnagyobb importőr, februárban 72 millió euró értékben vásárolt orosz LNG-t.
S bár Franciaország gyakran hivatkozik megnövekedett elosztói feladataira, elkenve a dolgot azzal, hogy az Északi Áramlat elleni merénylet révén az orosz energia ezen útvonalától megfosztott Németország számára adja tovább jelentős részét, ettől még az imporrtoplista első helyén áll.
Februárban az EU volt az orosz fosszilis tüzelőanyagok negyedik legnagyobb vásárlója, az öt legnagyobb importőrtől származó orosz fosszilis tüzelőanyagexport-bevételek az EU-s vásárlások – lásd. az iménti felsorolást – 12 százalékát (1,3 milliárd euró) tették ki. Az EU-s orosz energiaimport ötvenöt százalékát (734 millió euró) az LNG tette ki.
Az EU importjának fennmaradó részét csővezetékes gáz (355 millió euró) és nyersolaj (240 millió euró) képezte.
Elemi érdek az orosz olaj elérhetősége
Ha pedig a földgáz után olaj: Magyarország és Szlovákia továbbra is mentességet élvez az EU-s tiltások alól azért, mert tengerparttal nem rendelkeznek, ami prioritássá teszi a vezetékes szállítást (amit Kijev most a Barátság vezeték formájában blokkol). A magyar fél álláspontja a kőolaj kérdésében is egyértelmű: bár a stratégiai készletek biztonságot adnak az országnak, és a MOL is intézkedett a tengeri szállítású olaj beszerzéséről, a legtransztparensebb az lenne, ha a Barátság vezetéken újraindulának a szállítások.
A magyar álláspontot Orbán Viktor, a hasonló szlovák érvelést pedig Robert Fico szlovák kormányfő képviselte az EU fele, felhívva a figyelmet az iráni háború okozta energiasokk vezéreire.
Bár az orosz nyersolajból készült olajtermékek importjára vonatkozó uniós tilalom 2026. január 21-én lépett hatályba., a CREA adatrai szerint azóta 17, orosz nyersolajat felhasználó finomítókból érkező finomított olajtermék-szállítmány – amelyet az uniós iránymutatások szerint magas kockázatúként azonosítottak – lépett be az EU-ba, és február vége előtt kirakodták az egyes terminálokon. Beszédes az is, hogy közben az EU vizei is terepei a csencselésnek, azaz például annak, hogy tengeren való, hajóról hajóra való átrakodással kívánják elfedni olykor az olaj orosz eredetét:
az adatok szerint 2026 februárjában becslések szerint 75 millió euró értékű orosz olajat szállítottak át hajóról hajóra történő átrakodással az uniós vizeken.
Az eredetigazolás pedig amúgy sem az uniós országok erőssége, hiszen a finomítókból termékek révén akár például a nagy kapacitással rendelkező távoli országokból – például Indiából, mely papíron nem, a gyakorlatban vélhetően továbbra is finomít orosz olajat - is érkezhet az uniós piacokra orosz eredetű olajból készült finomított termék.
A védett üzemanyagár múlhat rajta
A magyar álláspont tehát világos az orosz olajjal kapcsolatban, és különöen az iráni krízis miatt fontos, hogy a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárak akkor is megmaradhassanak, ha a háború elhúzódik. Ez az olcsó orosz olaj rendelkezésre állásával szükséges. Védett ár nélkül pedig a kurrens európai árak alapján 30-60 százalékkal drágábban tankolnánk már most.
Nem véletlenül hangsúlyozta a magyar miniszterelnök az említett sajtótájékoztatón:
Két lehetőség van. Az első, hogy mi nyerjük a választást, és akkor az ukránok újraindítják az olajszállítást, mert egyébként nem jutnak pénzhez. A másik, hogy nem mi nyerünk, nem nemzeti kormány lesz, és akkor örökre elfelejthetjük az orosz energiát meg a Druzsbát, azaz a Barátság vezetéket.
Az a piaci kereskedési és jegyzési adatokból ugyan látható, hogy az orosz, urals típusú olaj (ami keverékként jut a finomítókba) árelőnye némileg csökkent a Brenthez képest (ami cikkünk készítésekor 110 dollár körüli hordónkénti áron jegyzett), hiszen a kereslet növekszik iránta.
Ám ha józan döntéssel nem csak amerikai, hanem EU-s szankciós mentességet is kapna, a normál kereskedési feltételek visszaállással az orosz félnek érdeke állna tovább növelni a kitermelést, ami az árak stabilizálásához vezetne.
Stabil, olcsó árakon pedig politikai színjáték nélkül válhatna minden, arra igényt tartó ország számára elérhetővé és transzparenssé a beszerzése, akárcsak az orosz gázé.