Fontos figyelmeztetést tett közzé az OTP Bank, ez minden ügyfelét érinti

Fejlesztéseket hajt végre az OTP Bank, ebből adódóan számos szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető március 15-én. A banki üzemszünetre ugyanakkor fel lehet készülni a közzétett információk alapján, így érdemes a pénzügyek intézésére olyan időszakot választani, ami kívül esik ezen az időszakon.
Előre tervezett üzemszünet lesz az OTP Banknál, az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra. A bank által közzétett tájékoztató szerint, legközelebb március 15-én lesznek a pénzintézetnél szolgáltatáskimaradások.
Mutatjuk az OTP Bank márciusi üzemszünetének részleteit:
Fejlesztési okokból 2026. március 15-én hajnali 2 órától várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetőek:
- az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve
- az SMS szolgáltatások, valamint
- az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.
Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek.
Fontos, hogy ebben az időszakban a bank más szolgáltatásainak szünetére nem kell számítani.
