Meglepő fordulat a lakáspiacon: újra lehet alkudni, nem is keveset

Az év végére kifutott a szeptemberben indult Otthon Start hitelprogram első rohama, így kicsit hűlt a lakáspiac. Ezzel párhuzamosan természetes jelenség volt, hogy nőtt az alku tere, átlagosan majdnem 6 százalékot tudtak faragni az irányárból a vásárlók – derül ki az OTP Ingatlanpont friss adataiból. Ebből az is kiderült: a legkevesebbet továbbra is Budapesten lehetett alkudni.
Otthon Start után újra nőtt az alku tere
A tavaly december és idén február közötti
téli hónapokban átlagosan 5,9 százalékot tudtak alkudni a vevők országosan a lakóingatlanok irányárából az előző három havi 4,9 százalék után
– derül ki az OTP Ingatlanpont friss összesítéséből. Ez az érték az utoljára a cég által hirdetett irányár és a végleges szerződéses ár közötti különbséget mutatja.
Ennél nagyobb tér az árakban lefelé utoljára több mint egy évvel korábban, 2024 őszén volt mérhető. Országosan a legnagyobb alkut a családi házak esetében sikerült elérni a vevőknek, azok átlagosan 7,6 százalékkal az irányár alatt keltek el, a nem panel lakásoknál ez 3,9 százalék volt, míg a paneleknél 2,3 százalék.
Budapesten, ahol jellemzően a panelek és a társasházi lakások dominálják a piacot, lényegesen kisebb volt az alku lehetősége, átlagosan 2,9 százalék. Ez még így is növekedést jelent az előző negyedévekhez képest, szintén 2024 őszén volt utoljára ennél nagyobb tér az árak lefaragására a fővárosban.
Budapesten belül a házak esetében mindössze 1,4 százalékot sikerült lealkudni átlagosan, de ez viszonylag csekély forgalom mellett volt megfigyelhető. Önmagában is érdekesség, hogy 2020 óta egyszer sem fordult elő ennél kisebb alku a fővárosi családi házak piacán. A panellakásoknál 1,7 százalék volt az alku tere, míg a nem panel lakásoknál 3,6 százalékot lehetett faragni az irányárból, ami viszont 2023 ősze óta nem látott mértékű alkut jelentett.
Vidéken alig engedtek a panelek árából
A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban átlagosan 4,1 százalékkal az utolsó irányár alatt keltek el a lakások, ez gyakorlatilag megegyezett az előző negyedév 4 százalékos adatával. Ezen belül
- a házak esetében már 7 százalékos volt az átlagos alku,
- míg a nem panel lakások esetében 3,9 százalékot engedtek az eladók, mindkét esetben a vevők pozíciója javult az előző negyedévhez képest.
- A panelek piacán viszont mindössze 2,4 százalék volt az átlagos alku, ehhez foghatóan alacsony értékre 2020 óta egyszer sem volt példa.
Az egyéb városokban átlagosan 6,6 százalékkal olcsóbban találtak gazdára a lakóingatlanok, mint amennyit az eladók kapni akartak értük, ezen belül a házak 7,3 százalékos alkuja az előző negyedévi 6,1 százalékról emelkedett, a nem panel lakások esetében 4,1 százalékot, míg a panelek piacán 3,4 százalékot lehetett lefaragni az irányárból. A községek lakáspiacán az ott az állományban domináns házak átlagosan 8,5 százalékkal az irányár alatt keltek el.
Ezekre a piacokra volt hatással leginkább az Otthon Start hitelprogram
Az OTP Ingatlanpont néhány érdekes példát is hozott az árengedményekre. Ilyen volt például az a Veszprém vármegyei 1960-ban épült ingatlan, melyet november végén kezdtek el hirdetni 10 millió forintért, majd két hónapon belül, idén januárban mindössze 4 millióért kelt el.
Majdnem ugyanekkora, közel 60 százalékos alkut sikerült elérnie egy vevőnek egy Csongrád-Csanád vármegyei városban is, ahol egy több mint százéves felújítandó családi házat vett 35 millió forintért az eredetileg hirdetett 85 millió helyett. A ranglista harmadik helyén pedig egy Heves vármegyei község ugyancsak rossz állapotú háza szerepelt, melyet az eredetileg vágyott 4 millió forint helyett 2 millióért vittek el másfél hónap alatt.
Viszonylag ritkán szoktak az alkuban élen járni budapesti lakások, most azonban
akadt egy budai, viszonylag új, 2019-es építésű lakás, mely meglepő módon 122 millió forint helyett 70 millióért cserélt gazdát.
Sokat elárul a piaci viszonyokról, hogy a második legnagyobb árengedmény Budapesten éppen csak befért a top 20-ba, ráadásul az egy majdnem százéves, mindössze 9 négyzetméteres felújítandó lakás volt, mely 10 millió forint helyett végül 7 millióért talált új gazdára.
A panellakások esetében volt a legkisebb az alku tere, egyetlen esetben sem fordult elő 10 százaléknál nagyobb árengedmény a téli hónapokban, ezzel még a képzeletbeli ranglistán az első százba sem került be ilyen ingatlan. Ha pedig a budapesti paneleket nézzük, akkor ennél is kisebb, mindössze 5,8 százalék volt a legnagyobb alku.
Olyan extrém eseteket is említenek, amikor egy-egy lakás az irányárnál drágábban kelt el. Ebben a kategóriában, némiképp meglepő módon, egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nagyváros százéves felújítandó lakása vitte a prímet, mely a 32 millió forintos irányár után 40 millióért talált új gazdára bő egy hónap alatt.
Emellett egy Baranya vármegyei panellakás esetében volt még példa 10 százalék feletti áremelkedésre, ott egy 52 négyzetméteres felújítandó ingatlan 35,9 millió forint helyett 39,8 millióért kelt el. Szakértők szerint a következő hónapok a panellakások esetében tovább bővülhet az alku tere, hiszen mostanra a legdrágább fővárosi lakótelepeken lassan ott tart ezek ára, mint némely közeli Otthon Startra optimalizált árazású lakásprojekté.