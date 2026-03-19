Meglepő fordulat a lakáspiacon: újra lehet alkudni, nem is keveset

Az év végére kifutott a szeptemberben indult Otthon Start hitelprogram első rohama, így kicsit hűlt a lakáspiac. Ezzel párhuzamosan természetes jelenség volt, hogy nőtt az alku tere, átlagosan majdnem 6 százalékot tudtak faragni az irányárból a vásárlók – derül ki az OTP Ingatlanpont friss adataiból. Ebből az is kiderült: a legkevesebbet továbbra is Budapesten lehetett alkudni.

Otthon Start után újra nőtt az alku tere

A tavaly december és idén február közötti

téli hónapokban átlagosan 5,9 százalékot tudtak alkudni a vevők országosan a lakóingatlanok irányárából az előző három havi 4,9 százalék után

– derül ki az OTP Ingatlanpont friss összesítéséből. Ez az érték az utoljára a cég által hirdetett irányár és a végleges szerződéses ár közötti különbséget mutatja.

Ennél nagyobb tér az árakban lefelé utoljára több mint egy évvel korábban, 2024 őszén volt mérhető. Országosan a legnagyobb alkut a családi házak esetében sikerült elérni a vevőknek, azok átlagosan 7,6 százalékkal az irányár alatt keltek el, a nem panel lakásoknál ez 3,9 százalék volt, míg a paneleknél 2,3 százalék.

Budapesten, ahol jellemzően a panelek és a társasházi lakások dominálják a piacot, lényegesen kisebb volt az alku lehetősége, átlagosan 2,9 százalék. Ez még így is növekedést jelent az előző negyedévekhez képest, szintén 2024 őszén volt utoljára ennél nagyobb tér az árak lefaragására a fővárosban.

Budapesten belül a házak esetében mindössze 1,4 százalékot sikerült lealkudni átlagosan, de ez viszonylag csekély forgalom mellett volt megfigyelhető. Önmagában is érdekesség, hogy 2020 óta egyszer sem fordult elő ennél kisebb alku a fővárosi családi házak piacán. A panellakásoknál 1,7 százalék volt az alku tere, míg a nem panel lakásoknál 3,6 százalékot lehetett faragni az irányárból, ami viszont 2023 ősze óta nem látott mértékű alkut jelentett.

Vidéken alig engedtek a panelek árából

A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban átlagosan 4,1 százalékkal az utolsó irányár alatt keltek el a lakások, ez gyakorlatilag megegyezett az előző negyedév 4 százalékos adatával. Ezen belül

a házak esetében már 7 százalékos volt az átlagos alku,

míg a nem panel lakások esetében 3,9 százalékot engedtek az eladók, mindkét esetben a vevők pozíciója javult az előző negyedévhez képest.

A panelek piacán viszont mindössze 2,4 százalék volt az átlagos alku, ehhez foghatóan alacsony értékre 2020 óta egyszer sem volt példa.

Az egyéb városokban átlagosan 6,6 százalékkal olcsóbban találtak gazdára a lakóingatlanok, mint amennyit az eladók kapni akartak értük, ezen belül a házak 7,3 százalékos alkuja az előző negyedévi 6,1 százalékról emelkedett, a nem panel lakások esetében 4,1 százalékot, míg a panelek piacán 3,4 százalékot lehetett lefaragni az irányárból. A községek lakáspiacán az ott az állományban domináns házak átlagosan 8,5 százalékkal az irányár alatt keltek el.