haditengerészet

Tovább fokozódik a feszültség: hadihajókat indított az ázsiai atomhatalom a Perzsa-öböl térségébe

Pakisztánban egyre súlyosabbak az energiaellátási gondok a közel-keleti konfliktus miatt. Ezért az ország vezetése az iskolák bezárása mellett döntött, és a haditengerészet hajókíséretet nyújt az energiahordozókat szállító kereskedelmi hajóknak az öbölbeli feszültségek miatt.
haditengerészetiráni konfliktusPerzsa-öbölPakisztánenergiaellátás

A pakisztáni haditengerészet hadműveletet indított a hajózást és tengeri kereskedelmet a Perzsa-öbölben fenyegető veszélyek elhárítása érdekében, az iráni konfliktus miatti üzemanyag-ellátási aggodalmak árnyékában.

pakisztáni haditengerészet, Pakistani Navy ship Aslat takes part in the multinational naval exercises 'AMAN-19' in the Arabian Sea near Pakistan's port city of Karachi on February 11, 2019. Exercise Aman is taking place from February 8-12, with some 45 countries participating with ships and observers. (Photo by ASIF HASSAN / AFP)
A pakisztáni haditengerészet biztosítja a kereskedelmi hajók haladását a Perzsa-öböl térségében
Fotó: ASIF HASSAN / AFP

A pakisztáni haditengerészet biztosítja a kereskedelmi hajókat

A pakisztáni fegyveres erők közlése szerint a haditengerészet egységei kereskedelmi hajókat kísérnek, hogy biztosítsák az energiahordozók zavartalan beérkezését az országba, valamint szavatolják a tengeri kommunikációs vonalakat – írja a Times of Israel.

Tájékoztatásuk szerint a haditengerészet teljes mértékben felkészült a felmerülő biztonsági kihívásokra való reagálásra, részleteket azonban nem közöltek.

Pakisztánban – amely délnyugaton határos Iránnal, továbbá az Öböl-menti olajtól és gáztól függ – rendkívüli mértékben emelkedtek az árak a töltőállomásokon, ami hosszú sorokat okozott a benzinkutaknál.

Sebáz Sarif miniszterelnök számos megszorítóintézkedést jelentett be az üzemanyag-megtakarítás érdekében, köztük a kormányhivatalok heti egy napra történő bezárását, és az alkalmazottak felénél elrendelték az otthoni munkavégzést. Emellett az iskolákat két hétre bezárták az országban.

 

