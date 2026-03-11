Tovább fokozódik a feszültség: hadihajókat indított az ázsiai atomhatalom a Perzsa-öböl térségébe

A pakisztáni haditengerészet hadműveletet indított a hajózást és tengeri kereskedelmet a Perzsa-öbölben fenyegető veszélyek elhárítása érdekében, az iráni konfliktus miatti üzemanyag-ellátási aggodalmak árnyékában.

A pakisztáni haditengerészet biztosítja a kereskedelmi hajók haladását a Perzsa-öböl térségében

Fotó: ASIF HASSAN / AFP

A pakisztáni fegyveres erők közlése szerint a haditengerészet egységei kereskedelmi hajókat kísérnek, hogy biztosítsák az energiahordozók zavartalan beérkezését az országba, valamint szavatolják a tengeri kommunikációs vonalakat – írja a Times of Israel.

Tájékoztatásuk szerint a haditengerészet teljes mértékben felkészült a felmerülő biztonsági kihívásokra való reagálásra, részleteket azonban nem közöltek.

Pakisztánban – amely délnyugaton határos Iránnal, továbbá az Öböl-menti olajtól és gáztól függ – rendkívüli mértékben emelkedtek az árak a töltőállomásokon, ami hosszú sorokat okozott a benzinkutaknál.

Sebáz Sarif miniszterelnök számos megszorítóintézkedést jelentett be az üzemanyag-megtakarítás érdekében, köztük a kormányhivatalok heti egy napra történő bezárását, és az alkalmazottak felénél elrendelték az otthoni munkavégzést. Emellett az iskolákat két hétre bezárták az országban.