Fantasztikus videó a paksi beruházásról, így épül az 5-ös blokk nukleáris szigete

Folyamatosan, több fázisban épül Paks II. 5. blokkjának nukleáris szigetének alaplemeze. Tekintettel a terület méretére és az előkészítés összetettségére, a feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében több szekcióra osztották fel a munkagödröt.
A Magyar Építők tudósítása szerint egymás mellett halad az egyes területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, földelőhálózása.
Folyik a vasszerelés, a beépítendő szerelvények elhelyezése, illetve az alaplemezszakaszok zsaluzása és betonozása, szükség esetén éjszakába nyúlóan.
Ahogy beszámoltunk róla, február elején lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen kifejtette, hogy ez a mostani esemény ismételten bizonyítja, hogy igaz a régi bölcsesség, miszerint a „magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”, minthogy a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.
Ma Európa legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezése a Paks II.
„Mára viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. Egy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt. És azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, azok rájöttek, hogy a nukleáris energia
- a legmodernebb,
- legolcsóbb és
- legkörnyezetkímélőbb
megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj” – szögezte le. Szijjártó Péter rámutatott, hogy napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben. A ma Európában folyamatban lévő nukleáris beruházások közül a legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezés a Paks II., ez az európai kontinens nukleáris újjáéledésének zászlóshajója. Kiemelte, hogy a beruházást sokan próbálták és próbálják is megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők.
Paks II. jelenti a garanciát Magyarország hosszú távú energiabiztonságára
„Mi azonban nem hagytuk és nem is hagyjuk magunkat. Donald Trump elnökkel megállapodtunk, hogy az Egyesült Államok eltörli a Paks II.-vel kapcsolatban korábban elfogadott szankciókat. Brüsszelben mi magunk akadályoztuk és akadályozzuk meg, hogy az Európai Unió a nukleáris ágazat ellen szankciókat vezessen be” – hangsúlyozta.
