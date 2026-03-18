A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

Paks II.

Fantasztikus videó a paksi beruházásról, így épül az 5-ös blokk nukleáris szigete

Pakson felpörgött az építkezés: több fázisban épül az 5. blokk nukleáris szigetének alaplemeze. Szükség esetén a kivitelezők éjszakába nyúlóan is dolgoznak.
Folyamatosan, több fázisban épül Paks II. 5. blokkjának nukleáris szigetének alaplemeze. Tekintettel a terület méretére és az előkészítés összetettségére, a feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében több szekcióra osztották fel a munkagödröt.  

20260205 Paks Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségét, amellyel megkezdődött az építési területén a Paksi Atomerőmű 5. blokk reaktorépületének alapozása. fotó: Polyák Attila PA MW
Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségével megkezdődött az 5. blokk reaktorépületének alapozása
Fotó: Polyák Attila

A Magyar Építők tudósítása szerint egymás mellett halad az egyes területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, földelőhálózása. 

Folyik a vasszerelés, a beépítendő szerelvények elhelyezése, illetve az alaplemezszakaszok zsaluzása és betonozása, szükség esetén éjszakába nyúlóan.

Ahogy beszámoltunk róla, február elején lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen kifejtette, hogy ez a mostani esemény ismételten bizonyítja, hogy igaz a régi bölcsesség, miszerint a „magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”, minthogy a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.

Ma Európa legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezése a Paks II.

„Mára viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. Egy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt. És azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, azok rájöttek, hogy a nukleáris energia 

  • a legmodernebb, 
  • legolcsóbb és 
  • legkörnyezetkímélőbb 

megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj” – szögezte le. Szijjártó Péter rámutatott, hogy napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben. A ma Európában folyamatban lévő nukleáris beruházások közül a legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezés a Paks II., ez az európai kontinens nukleáris újjáéledésének zászlóshajója. Kiemelte, hogy a beruházást sokan próbálták és próbálják is megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők.

Paks II. jelenti a garanciát Magyarország hosszú távú energiabiztonságára

„Mi azonban nem hagytuk és nem is hagyjuk magunkat. Donald Trump elnökkel megállapodtunk, hogy az Egyesült Államok eltörli a Paks II.-vel kapcsolatban korábban elfogadott szankciókat. Brüsszelben mi magunk akadályoztuk és akadályozzuk meg, hogy az Európai Unió a nukleáris ágazat ellen szankciókat vezessen be” – hangsúlyozta.

A Paks II. beruházásról frissen készült videót alább megtekintheti:

 


 

 

