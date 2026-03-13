Már képzik a Paks II. Atomerőmű leendő személyzetét

A képzés jelenlegi szakasza jól mutatja, hogy a Paks II. projekt nemcsak építési, hanem tudásbeli beruházás is, hiszen egy modern atomerőmű biztonságos működésének alapja a legmagasabb szintű szakmai tudás, amelyet csak hosszú évek alatt, kitartó munkával és folyamatos tanulással lehet megszerezni. Ennek jegyében a Paks II. Atomerőmű leendő oktatóinak képzése már több éve megkezdődött – mondta el a Magyar Nemzetnek Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

Képeken Paks II. építése

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Paks II. projekt: a beruházás hosszú távra tervez, és a magyar nukleáris szakma következő generációját is felkészíti

Ismertette, a program egyik fontos állomása az oroszországi Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének oktatási központja, ahol a magyar szakemberek a VVER–1200 típusú blokkok üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat szereznek. Ezek az egységek szolgálnak referenciaként a Paks II. Atomerőmű számára is, ezért a képzés során a magyar szakemberek pontosan ugyanazzal a VVER–1200 típusú technológiával és annak berendezésével ismerkednek meg, amelyek később Pakson is működni fognak. A Paks II. Atomerőmű biztonságos működésének egyik legfontosabb garanciája azoknak a magyar szakembereknek a tudása és felelőssége lesz, akik ma a Leningrádi Atomerőműmű II. kiépítés oktatási központjában fejlesztik a tudásukat annak érdekében, hogy a jövőben ők képezzék ki a két új paksi blokk üzemeltető személyzetét.

Miért van erre szükség? A Paksi Atomerőmű jelenlegi blokkjaihoz képest a Paks II. projekt több szempontból is új korszakot jelent. A VVER–1200 típusú 3+ generációs egységek továbbfejlesztett biztonsági rendszerekkel, nagyobb villamos teljesítménnyel és hosszabb tervezett üzemidővel rendelkeznek. Az új blokkok esetében az aktív és passzív biztonsági rendszerek, a digitális irányítástechnika és a korszerű üzemeltetési filozófia újfajta szakmai felkészültséget igényel. Éppen ezért a személyzet képzése is még komplexebb, mint a korábbi generációs blokkok esetében.

A képzés egyik legfontosabb helyszíne pedig a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátora. Ez egy olyan komplex oktatási rendszer, amely az erőműi blokkok irányítótermének minden műszaki paraméterét, műszerezettségét és működési logikáját tökéletesen leképezi. Akárcsak a pilóták képzését szolgáló egységekben, itt is létrehozhatók olyan rendkívüli helyzetek, jelen esetben üzemállapotok, amikor kritikus fontosságú a helyes döntések meghozatala és a végrehajtásuk alapos begyakorlása, hogy éles helyzetben is pontosan hajtsák végre az atomerőmű üzemeltetői az utasítás szerinti eljárásokat – magyarázta a szakértő.