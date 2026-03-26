2,5 millió forint ingyenpénzt kaphatnak a magyarok, elárulták, hányan kérték

Czepek Gábor az EM közleménye szerint úgy fogalmazott, hogy „ez a pályázat egy hatalmas lépés nemcsak a családok villany-önellátása, hanem az ország magabíró energiaellátása felé is.” Az Otthoni Energiatároló Program keretében 2,5 millió forintos támogatást lehetett igényelni energiatároló telepítésére. Ez a pénz akár a teljes beruházást is fedezheti. Az juthat hozzá az összeghez, aki már rendelkezik napelemmel, vagy vállalja, hogy egyidejűleg telepít. Előnyben részesülnek az ötezer fő alatti településen élők, valamint azok, akik kiestek, vagy 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból. További érv a pályázat mellett, hogy a pályázati felület igen egyszerű, könnyen kezelhető.

Óriási siker az Otthoni Energiatároló Program az EM értékélése szerint, rengeteg pályázat érkezett (illusztráció)

Egyszerű adminisztráció várja a pályázat nyerteseit

Az EM tájékoztatása szerint a nyertes pályázóknak csak a legszükségesebb adminisztratív teherrel kell majd számolniuk, csak a legszükségesebb dokumentumokat kell benyújtani az ingatlanról, a meglévő vagy tervezett rendszerről, majd elindulhatnak a kivitelezési munkák, amelyekre két év áll rendelkezésre.

„A kormány elkötelezett abban, hogy Magyarország ugyanolyan kiemelkedő eredményeket érjen el az energiatárolás, mint a napenergia-felhasználás terén. A kkv-k számára most is elérhető a Vállalkozói Energiatárolói Program. Emellett továbbra is keressük a lehetőségeket arra, hogy az energiaszuverenitást és -biztonságot erősítő, a rezsiköltségeket még tovább csökkentő pályázatokkal segítsük a háztartásokat” – áll az EM közleményében.

Miként az Origón a pályázat indulása kapcsán megírtuk, a kormány figyelembe veszi a mostani elszámolási szabályokat a nyertes pályázók esetében. A pályázaton nyerteseknek ugyanúgy jár a tíz év az előnyösebb elszámolásból, mint bárki másnak. Ha a rendszerbe bele is kell nyúlni a tároló működőképessége érdekében, emiatt nem rövidül meg a szaldó időtartama.