A panelek lassan utolérik a téglalakásokat – sőt, ez a TOP 5 város, ahol a legdrágábbak

A panellakások erősen megosztják a lakásvásárlókat. Egyesek kimondottan szeretik a praktikus belső elrendezésük miatt, míg mások igyekeznek elkerülni és inkább a téglalakásokat keresik. Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület azonosítható, ahol a panelek átlagos négyzetméterára meghaladja a téglalakásokét. Mutatjuk, pontosan hol vannak ezek, és mi lehet az oka a fordulatnak.

A panel ingatlanok ára meglódult az utóbbi években

Az utóbbi időben a panelpiac kimondottan megélénkült és az erős kereslet az árnövekedésben is látványos volt.

Míg tavaly február és idén február között a téglalakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan 16 százalékkal ment feljebb, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal. Ennek hatására egyes helyeken a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú téglalakások átlagárát.

Jól látszik tehát, hogy a TOP 5 magyarországi hely, ahol a legdrágább a panellakás, ez

Budapest XI. kerület, ahol hozzávetőleg 1,5 millió

Budapest XIV. kerület, ahol mintegy 1,4 millió

Budapest XIII. kerület, ahol 1,38 millió

Budapest III. kerület, ahol kb. 1,35 millió

Budapest VIII. kerület ahol pedig 1,33 millió forint négyzetméterenkénti áron vannak jelenleg.

Itt már drágább a panel, mint a tégla

A rosszabb állapotú ingatlanoknál még látványosabb volt az átrendeződés. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál a téglalakások már csak 8 százalékkal drágábbak a paneleknél, és egyre több helyen fordul elő, hogy a panelekért kell többet fizetni.

Jól látszik, hogy például Miskolcon egy felújítandó panellakás négyzetméterára több mint 15 százalékkal magasabb, mint egy felújítandó tégla lakásé, Budapest XV. kerületében pedig több mint 20 százalék a panelek felára.

A felújított és jó állapotú ingatlanoknál a téglalakások ártöbblete valamivel nagyobb, ebben a kategóriában 21 százalékkal drágább ez a típus a paneleknél, azonban itt is van már olyan település vagy budapesti kerület, ahol megfordultak az arányok.