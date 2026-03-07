A panelek lassan utolérik a téglalakásokat – sőt, ez a TOP 5 város, ahol a legdrágábbak

A panellakások erősen megosztják a lakásvásárlókat. Egyesek kimondottan szeretik a praktikus belső elrendezésük miatt, míg mások igyekeznek elkerülni és inkább a téglalakásokat keresik. Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület azonosítható, ahol a panelek átlagos négyzetméterára meghaladja a téglalakásokét. Mutatjuk, pontosan hol vannak ezek, és mi lehet az oka a fordulatnak.
Az utóbbi időben a panelpiac kimondottan megélénkült és az erős kereslet az árnövekedésben is látványos volt.
Míg tavaly február és idén február között a téglalakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan 16 százalékkal ment feljebb, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal. Ennek hatására egyes helyeken a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú téglalakások átlagárát.
Jól látszik tehát, hogy a TOP 5 magyarországi hely, ahol a legdrágább a panellakás, ez
- Budapest XI. kerület, ahol hozzávetőleg 1,5 millió
- Budapest XIV. kerület, ahol mintegy 1,4 millió
- Budapest XIII. kerület, ahol 1,38 millió
- Budapest III. kerület, ahol kb. 1,35 millió
- Budapest VIII. kerület ahol pedig 1,33 millió forint négyzetméterenkénti áron vannak jelenleg.
Itt már drágább a panel, mint a tégla
A rosszabb állapotú ingatlanoknál még látványosabb volt az átrendeződés. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál a téglalakások már csak 8 százalékkal drágábbak a paneleknél, és egyre több helyen fordul elő, hogy a panelekért kell többet fizetni.
Jól látszik, hogy például Miskolcon egy felújítandó panellakás négyzetméterára több mint 15 százalékkal magasabb, mint egy felújítandó tégla lakásé, Budapest XV. kerületében pedig több mint 20 százalék a panelek felára.
A felújított és jó állapotú ingatlanoknál a téglalakások ártöbblete valamivel nagyobb, ebben a kategóriában 21 százalékkal drágább ez a típus a paneleknél, azonban itt is van már olyan település vagy budapesti kerület, ahol megfordultak az arányok.
A tégla lakásoknál több mint 20 százalékkal kínálják drágábban a felújított paneleket például Salgótarjánban, de Budapest XIX. kerületében is van egy 15 százalékos többlet.
Fontos, hogy a fenti ábrákon zölddel jelölt országos átlag a kisvárosok és további budapesti kerületek kínálatát is tartalmazza, ez magyarázza, hogy az átlag a felújított és jó állapotú lakásokat bemutató ábrán a legkisebb értéknél is alacsonyabb.
Ha tehát arra kíváncsi valaki, hogy hogy hol drágább a panel, mint a tégla, itt a TOP 5 település:
- Salgótarjánban 23 százalékkal,
- Budapest XIX. kerületében 15 százalékkal,
- Budapest XXI. kerületében 3–4 százalékkal,
- Békéscsaba nagyjából 3 százalékkal,
- Szombathely +2 százalékkal.
Ezért keresettek a panellakások?
Az elmúlt években a panelpiac különösen felértékelődött, ami részben összefügg a magas építési költségekkel és az új vagy újszerű téglalakások drágulásával. Ezekhez képest a panelek még mindig olcsóbbak, így sokan döntöttek panelek vásárlása mellett, fenntartva irántuk az élénk keresletet.
A magyarországi panellakások jelentős része már átesett valamilyen korszerűsítésen, ami a régi, rossz állapotú tégla lakásokhoz képest kiszámíthatóbb és alacsonyabb rezsiköltségeket jelent. Érdekesség viszont, hogy az azonos állapotúként jelölt lakásoknál is sok esetben drágább a panel, ami arra is utalhat, egy panel felújítása akár 100-200 ezer forinttal is olcsóbb lehet négyzetméterenként egy tégla lakás teljeskörű felújításánál – derítette ki a Zenga.
Noha a panelházak többsége már legalább 50 éves, a lakások piaci szerepe egyelőre stabil. Aki most tervez ilyen lakást venni, Budapest különböző kerületeiben és a vármegyeszékhelyeken az alábbi kínálati árakkal találkozhat.
A panelek jövőjének szempontjából viszont kulcskérdés lesz a még felújítás nélküli épületek korszerűsítése és energiahatékonysági fejlesztése. Ha ezek a programok folytatódnak, a panelek még hosszú ideig meghatározó részei maradhatnak a magyar lakáspiac kínálatának.