Pánik tört ki a Közel-Keleten: megtalálhatták Irán legújabb, titkos nukleáris bázisát – fotók

A friss műholdfelvételek tanúsága szerint Irán új urándúsító üzemet nyitott egy földalatti komplexumban Iszfahánban. Noha az ENSZ nukleáris felügyeleti szervének, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) szakértői egyelőre nem tudják megmondani, hogy a létesítmény már működik-e, a Közel-Keleten élő dúsgazdagok nem bíznak a véletlenben: egyre többen igyekeznek saját óvóhelyet telepíteni az ingatlanjaikban. Képeken a titkos iráni rejtekhely és a luxusbunkerek, amelyeket százával rendelnek a Közel-Keleten.
A NAÜ még nem ismeri az új iráni iszfaháni dúsítóüzem állapotát, amely egy földalatti nukleáris komplexumban található – közölte szerdán Rafael Grossi, az ügynökség vezetője. „A föld alatt van, de még nem látogattuk meg” – mondta Grossi, aki egy konferencián és a Trump-kormányzat tisztviselőivel folytatott tárgyalásokon vesz részt Washingtonban.

Az iszfaháni telephely lenne Irán negyedik ismert urándúsító üzeme

A Reuters cikke szeirnt Irán még tavaly júniusban tájékoztatta az ENSZ nukleáris felügyeleti szervét az új létesítményről, és a NAÜ ellenőrei már abban a hónapban Iszfahánban voltak, hogy megnézzék, de a látogatást végül biztonsági okokra hivatkozva törölték, ugyanis pont abban az időpontban ért csapás egy másik nukleáris komplexumot az Izraellel vívott 12 napos háború kezdetén.

műholdfelvétel2026, Irán iszfaháni komplexum, alagútbejáratok — This combination image created on March 9, 2026 of two handout satellite images courtesy of Vantor shows tunnel entrances at the Isfahan missile complex in central Iran on February 27, 2026 (top), and on March 8, 2026 (bottom) following an airstrike. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, sparking swift retaliation by the Islamic republic which responded with missile attacks across the region. The war has dragged in global powers, upended the world's energy and transport sectors, and brought chaos to even usually peaceful areas of the volatile region.
Grossi elmondta, hogy mivel az ellenőröknek le kellett mondaniuk a látogatásukat, az ügynökség azóta sem tudja biztosan, hogy mindössze egy üres csarnokról van-e szó, vagy az iráni rezsim telepített-e már centrifugákat az urándúsításhoz. „Sok kérdés van, amelyeket csak akkor fogunk tisztázni, ha vissza tudunk menni” – mondta.

A NAÜ becslései szerint Irán jelenleg körülbelül 440 kg 60 százalékos dúsítású uránnal rendelkezik, ami 90 százalékra dúsítva körülbelül 10 nukleáris fegyver gyártására lenne elegendő. Habár a tisztviselők a múltban hangsúlyozták, hogy nehéz lenne pontos számokat közölni.

Úgy viszik mint a cukrot a méregdrága óvóhelyeket

Mindeközben egy texasi, bomba-biztos óvóhelyeket gyártó cég megállás nélkül dolgozik, hogy teljesítse a tömegével érkező megrendeléseket. A tulajdonos szerint csak az elmúlt héten majdnem 500 rendelés érkezett a high-tech vasbetonból és acélból készült luxusbunkereire, amelyek praktikus módon moziteremként és borospinceként is funkcionálnak. Jelenleg az érdeklődések körülbelül 90 százaléka a Közel-Keletről érkezik,

 a vállalat a legtöbb megrendelést pedig a Dubajban és Katarban élőktől kapja.

A luxusmenedékek ára 60 ezer dollártól (20 millió forint) indul, de felszereléstől függően akár a 475 ezer dollárt (162 millió forint) is elérhetnek.

