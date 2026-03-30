Ingyenes fürdőbelépővel csalogatják vissza a vendégeket Parajdra

Parajd a Sóvidék központi települése, Korond és Szováta között található. A tavalyi bányakatasztrófa óta a község fő turisztikai attrakciójának a sós termálvízzel rendelkező Wellness Center számít. A fürdő legnagyobb kincse a magas só- és ásványi anyaggal rendelkező termál víz, amely 1000 méter mélyről származik. A sós víz jótékony hatásait, a fürdő honlapján megtalálható információk alapján, főként a mozgásszervi, ízületi panaszosak, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák és légúti megbetegedések kezelésére ajánlják. A 2015-ben átadott fedett létesítményben a sós vizű medencén kívül édesvizű medence, gyermekmedence, két jakuzzi, valamint infraszauna, két finn szauna és gőzfürdő is várja a gyógyulni, pihenni vágyókat – számolt be róla a Termalonline.

A fürdőre építve próbálják fellendíteni a bánya nélkül maradt Parajd turizmusát

A tavalyi parajdi katasztrófa az egész Székelyföldnek csapást jelentett nemcsak a látogatószámokat, hanem a helyi vállalkozások és foglalkoztatottság helyzetét is érzékenyen érintette. Ezért a turizmus újbóli fellendítése érdekében összefogtak a helyiek.

A kampány keretében a Wellness Centerbe szóló ingyenes fürdőbelépőt azok a vendégek kaphatják meg, akik a Visit Parajd partnerszállásain foglalnak szállást.

A programhoz eddig több mint ötven szállásadó csatlakozott.

A sóbánya bezárása súlyosan érintette a környék szálláshelyeit, vendéglátóhelyeit és egyéb szolgáltatóit, hatalmas bevételkiesést okozva nekik. Fotó: Szabolcs László

Az ingyenes belépőket a Visit Parajd oldalon lehet igényelni azoknak, akik a programhoz csatlakozott szállásadókat keresik fel.