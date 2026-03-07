Honnan és hová tarthatott a lekapcsolt ukrán aranykonvoj?

Hiába várt azonnali választ a magyar kormány Kijevtől arra, hogy miért készpénzben és miért Magyarországon keresztül és titkosszolgálati emberekkel szállíttat át százmilliárd forintokat érő dollár és euró kötegeket és aranyrudakat. Ukrajna külügyminisztere minderre annyit reagált, hogy a hazánkban elfogott, majd pénzmosás vádjával meggyanúsított és az országból kiutasított ukránokat túszul ejtették.
Az Origo is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV azt is közölte, hogy január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon.
Ezek után joggal vetődött fel a kérdés, hogy:
- Miért éppen egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok szállít ekkora összegeket Ausztriából Kijevbe?
- Kinek a pénze ez?
- Kihez került volna végső soron?
- Esetleg van-e köze az ukrán háborús maffiának mindehhez?
Ha valóban legális, bankok közötti tranzakcióról van szó, felmerül az a kérdés is: miért készpénzben történt a szállítás? A megjelent hírek nyomán több olyan feltételezés is felmerült, hogy a pénz végső címzettje az ukrán politikai vezetés lehetett, sőt akár Volodimir Zelenszkij köre is érintett lehetett a történetben. Nem ez lenne az első eset, hogy a kormányhoz közelálló politikusok súlyos korrupciós ügyekbe keverednek. De természetesen ezt a nyomozásnak kell tisztáznia – ugyanakkor már önmagában az a tény is sokat mond, hogy titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező emberek páncélozott autókban több tízmillió dollárt, eurót és aranyat visznek át Európán keresztül.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feltárta annak a hét ukrán állampolgárnak a hátterét, akiket a hatóságok egy Magyarországon zajló, nagy mennyiségű készpénz és arany szállításával kapcsolatos ügyben állítottak elő – közölte Kovács Zoltán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő. A vizsgálat során kiderült, hogy az akció irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett.
Mindezek fényében a magyar hatóságok a hét érintett személyt a tegnapi napon során kiutasította Magyarország területéről. Kovács Zoltán leszögezte: Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, és hazánk biztonságát, illetve szuverenitását meg fogjuk védeni – bárhonnan érkezzen is a fenyegetés.
Az ügyben megszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, jelezve, hogy a magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától, hogy miért haladnak át nagy mennyiségű készpénzszállítmányok Magyarországon Ukrajna irányába. Mint közölte, felvetődik az a kérdés is, hogy a pénz kapcsolatban állhat-e az ukrán háborús maffiával. Közleménye szerint a kormány válaszokat vár arra, hogy:
- miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják?
- csak átszállítják Magyarországon, vagy itt használják fel valakinek az érdekében?
- nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?
A magyar hatóságok a lehető legalaposabb vizsgálatot fogják lefolytatni. Várjuk a magyarázatot az ukrán féltől – összegezte Szijjártó Péter.
A magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától, hogy miért haladnak át nagy mennyiségű készpénzszállítmányok Magyarországon Ukrajna irányába. Felvetődik ugyanis az a kérdés is, hogy a pénz kapcsolatban állhat-e az ukrán háborús maffiával. Ráadásul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálata feltárta, hogy a szállítmányok kísérői közül néhányan kapcsolatban állnak az ukrán titkosszolgálatokkal.
Döbbenetes mértékű az ukrán korrupció
Az ügy nyomán felmerülő súlyos kérdések azért sem alaptalanok, hiszen az ukrán háborús maffia pénzügyeivel kapcsolatos hírekről már az egész világsajtó beszámolt több esetben is, látványossá téve a tényt, hogy Ukrajna képtelen kordában tartani a korrupciót, így az országot támogató európaiak lényegében egy feneketlen zsákba öntik pénzüket.
Ukrajna már a háború előtt is a kontinens egyik legkorruptabb országának számított. A 2025 végén kirobbant korrupciós botrány több magas rangú kormányzati szereplőt is érintett, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke is lemondásra kényszerült. A korrupcióellenes hatóság jelentése szerint a bűnszervezet az egyik állami energetikai vállalat beszállítói szerződéseit csapolta meg, egyenként 10-15 százalékos mértékben.
Összesen legalább százmillió dollárt loptak ki a rendszerből. A nyomozók szerint a korrupciós hálózatot Zelenszkij korábbi üzlettársa irányította, akinek aranyvécéje azóta a médiatudósításokban az ukrajnai korrupció szimbólumává vált. Egyes becslések szerint ezek a körök a háború kezdete óta több ezer milliárd dollárt is lenyúlhattak a közösből.
Szórhatták-e Magyarországon is a pénzt?
A kérdés azért merül fel jogosan, mert az elmúlt időszakban több olyan hír is megjelent, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elsődleges érdeke, hogy a magyar választáson Magyar Péter kerüljön ki győztesen, mivel tőle reméli az Orbán-kormány által megtagadott pénzügyi és háborús támogatást. Az informatikai és kitudja még milyen támogatáson kívül, a kormány szerint a Tisza Párt malmára akarták azzal is hajtani a vízet az ukránok, hogy leállították a Barátság olajvezetéket. Ezt azzal a reménnyel, hogy áprilisra gazdasági káoszt alakíthatnak ki hazánkban. A lépésre azonban a kormány azonnal tudott reagálni és egyelőre kivédte a nagyobb fennakadásokat. Sőt, úgy tűnik Zelenszkij fegyvere fordítva sült el. Előbb a szlovák és magyar üzemanyag szállításokat veszítette el, majd a szlovákok a vészhelyzeti áramexportot is leállították, majd Orbán Viktor miniszterelnök az új 90 milliárd eurós hitel utalását is blokkolta.
Magyar Péter nyakig ülhet a pácban
Az érdekesebb csavar az ügyben az a müncheni háborúpárti találkozó, ahol a kormánypárt korábbi tájékoztatása szerint, titkosszolgálati jelentések készültek arról, hogy Magyar Pétert előre tájékoztatták a kőolajvezeték leállításáról szóló tervről. Sőt, ennel keményebb állítások is megfogalmazodtak. Orbán Viktor miniszterelnök a Rónai Egonnak adott interjúban azt állította, hogy a Tisza Pártot az ukránok finanszírozzák és ez nem feltételezés, ez a nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentésbe le van írva. Mint mondta, amennyiben a megfelelő személyek kérik, úgy feloldható ennek titkosítása és mindenkinek egyértelművé válna a helyzet. Állítása szerint, jelentős összeg érkezik a Tisza Párthoz az ukránoktól.
Az Ellenpont szerint több jel is arra utal, hogy ukrán szereplők aktívan megjelentek a magyar választási kampány környezetében. Azt állítja, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása és több politikai lépés is összefügg Magyar Péter kampányával.