Honnan és hová tarthatott a lekapcsolt ukrán aranykonvoj?

Hiába várt azonnali választ a magyar kormány Kijevtől arra, hogy miért készpénzben és miért Magyarországon keresztül és titkosszolgálati emberekkel szállíttat át százmilliárd forintokat érő dollár és euró kötegeket és aranyrudakat. Ukrajna külügyminisztere minderre annyit reagált, hogy a hazánkban elfogott, majd pénzmosás vádjával meggyanúsított és az országból kiutasított ukránokat túszul ejtették.

Hét ukrán ellen indult pénzmosás vádjával eljárás Magyarországon. Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Az Origo is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV azt is közölte, hogy január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon.

Ezek után joggal vetődött fel a kérdés, hogy:

Miért éppen egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok szállít ekkora összegeket Ausztriából Kijevbe?

Kinek a pénze ez?

Kihez került volna végső soron?

Esetleg van-e köze az ukrán háborús maffiának mindehhez?

Ha valóban legális, bankok közötti tranzakcióról van szó, felmerül az a kérdés is: miért készpénzben történt a szállítás? A megjelent hírek nyomán több olyan feltételezés is felmerült, hogy a pénz végső címzettje az ukrán politikai vezetés lehetett, sőt akár Volodimir Zelenszkij köre is érintett lehetett a történetben. Nem ez lenne az első eset, hogy a kormányhoz közelálló politikusok súlyos korrupciós ügyekbe keverednek. De természetesen ezt a nyomozásnak kell tisztáznia – ugyanakkor már önmagában az a tény is sokat mond, hogy titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező emberek páncélozott autókban több tízmillió dollárt, eurót és aranyat visznek át Európán keresztül.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feltárta annak a hét ukrán állampolgárnak a hátterét, akiket a hatóságok egy Magyarországon zajló, nagy mennyiségű készpénz és arany szállításával kapcsolatos ügyben állítottak elő – közölte Kovács Zoltán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő. A vizsgálat során kiderült, hogy az akció irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett.