Pénzmosás ukrán módra: kinek, mennyi, honnan és miért így?

Bődületes összegekről számolt be közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, s nem csak pénzről, hanem jelentős mennyiségű arany szállításáról is számot adtak. A NAV beszámolójában, amelyben közölte, hogy hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe pénzmosás gyanújával, azt írták: csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A mostani fogás, ami miatt pénzmosás gyanújával indult eljárás: 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany.

Ukrán pénzmosás Magyarországon: kinek a pénze, honnan és kinek? Fotó: Onur Akkurt / Shutterstock

Joggal adódik a kérdés, hogy miért ilyen formában szállítják ezt a brutális mennyiségű pénzt és aranyat. Minden esetre az ügyből újabb diplomáciai bonyodalom alakult ki, az ukrán külügyminiszter túszejtésről beszél, s arról, hogy a konzulokat nem értesítette a magyar hatóság. A NAV viszont egyértelműsítette, hogy az akcióról azonnal tájékoztatást adtak az ukrán félnek, amelyik azonban hivatalosan eddig nem reagált.

A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – közölte az üggyel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy „megdöbbentő bűncselekmény” gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon.

Mint közleményében írta, a kormánynak is számos súlyos kérdése van az üggyel kapcsolatban.

Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak?”

– tette fel a kérdés Szijjártó Péter. Mint mondta, amennyiben való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül – folytatta.