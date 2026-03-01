Üvegalagutakon futnak be a metrószerelvények erre a futurisztikus metróállomásra

A nyolcszintes, körülbelül 20.000 négyzetméteres Qasr AlHokm állomás a város két metróvonalát szolgálja ki. Az átrium formájú szerkezet alján, mintegy 35 méterrel az utcaszint alatt, egy földalatti kert is található, ahol a növényzet segít fenntartani a mérsékelt hőmérsékletet még a legforróbb hónapokban is. A metrószerelvények üvegalagutakban futnak, a falburkolatok pedig Közép-Szaúd-Arábia hagyományos építészetét tükrözik, és 326 különböző méretű, háromszög alakú egységből épülnek fel, amelyek kiválóan alkalmasak az állomásra bejutó fény megszűrésére, és ezzel a létesítmény temperálására.

Megnyílt a futurisztikus Qasr AlHokm metróállomás Szaúd-Arábia fővárosában

Fotó: Shutterstock

Rendkívül különleges létesítmény a Qasr AlHokm állomás

A Snøhetta építészeti stúdió tervei alapján készült el a Qasr AlHokm állomás, amely a napi 3,6 millió utas kiszolgálására alkalmas rijádi metróhálózat négy fő csomópontjának egyike. Ez nagyon fontos egy olyan városban, ahol a környezetszennyező autós közlekedés a meghatározó.

Az állomás egy köztérbe ékelődik, meghatározó jellegzetessége pedig hatalmas rozsdamentes acél előtető. A fotovoltaikus panelekkel fedett extravagáns tetőszerkezetet dupla ívű rozsdamentes acéllemezekből készítették, amelyeket políroztak, hogy sima, fényvisszaverő felületet hozzanak létre.

Amikor kiszállsz a metrókocsiból és felnézel, a város 360 fokos tükörképét látod

– mondta Robert Greenwood, a Snøhetta partnere. „Ha pedig a város felől érkezel, akkor mindent látsz, ami lent történik.”

Az állomás jellegzetessége egy hatalmas rozsdamentes acél előtető

Fotó: Shutterstock

Zöld növények között várakozhatnak az utasok

Az alul található, növényekkel és zöld falakkal kialakított kertrész pedig egy pihenőhelyet kínál, ahol az utasok kellemes körülmények között várakozhatnak az érkező szerelvényekre.

„Ez az állomás elősegíti mind a környezeti, mind a társadalmi fenntarthatóságot” – állapítja meg a Snøhetta társalapítója, Kjetil Trædal Thorsen.

A metróállomás fontosságát növeli, hogy a mellette található Íd mecsetben évente egy alkalommal több tízezer ember gyűlik össze imádkozni.

A Snøhetta építésziroda Szaúd-Arábiában máshol is tervezett már különleges épületet. A Diriyah városának történelmi szívében található Royal Diriyah Operaház esetében a helyi Najdi építészetből merítettek ihletet, aminek köszönhetően az építmény mély kapcsolatot tükröz a környező sivatagi tájjal, a kulturális örökséggel és a hagyományos építési technikákkal.