Ettől rettegett az egész világ: hatalmas projektbe kezdtek oroszok a világűrben

A tájékoztatás szerint Raszszvet (Virradat) műholdakat közép-európai idő szerint hétfő este 19 óra 24 perckor állították alacsony orbitális pályára. A Bjuro 1440 közzétett egy videót a műholdaknak a Szojuz-2.1b hordozórakétáról való leválásáról. Ezek irányítását, miután elérték a referenciapályát, a cég központja vette át.
Jövőre indulhat a Raszszvet
Az első tesztműholdak felbocsátásától a sorozatgyártottakéig mintegy ezer nap telt el. Az orosz projekt célja, hogy a másodpercenként 1 gigagbit sebességet elérő szélessávú internet-hozzáférést biztosítson az előfizetők termináljain, legfeljebb 70 ezredmásodperces jelkésleltetéssel.
Az előzetes tervek a teljes költséget 445 milliárd rubelre becsülték, azaz 1849,5 milliárd forintra. A kereskedelmi kommunikációs szolgáltatás elindítását a jövő évre tervezik. A Raszszvet tesztműholdakat 2023-ban állították pályára.
A tervek szerint 2030-ra a csoport 292 műholdból áll majd, és számításba véve a meghibásodott egységek cseréjét, összesen 383 műholdat terveznek pályára állítani, 24 rakéta felbocsátásával.
A műholdakat a közlemény szerint 5G NTN (Non-Terrestrial Network) kommunikációs rendszerrel, továbbfejlesztett áramellátó rendszerrel, új generációs műholdközi lézeres kommunikációs terminálokkal, valamint plazmahajtóművel szerelték fel.
A 2020-ban megalapított Bjuro 1440 az orosz Intelligent Computer Systems (ICS) Holding része. A műholdas szélessávú kommunikációs rendszert Oroszország az állami adatgazdaság és digitális átalakulás nemzeti projektjének keretében építi ki.
A mostani bejelentést úgy is értelmezhetjük, hogy az oroszok Elon Musk babérjaira törnek.
Elon Musk a világ összes adatára rátenné a kezét
Ahogy nemrégiben bemutattuk, Elon Musk űripari vállalatának és világméretű műholdas projektjének, azaz a SpaceX-nek és a Starlinknek a technológiai fölénye exponenciálisan növekszik a riválisokkal szemben. A cél, hogy a kommunikáció terén teljes dominanciára tegyenek szert több tízezer műholddal és egy villámgyors adatátvitelre képes hálózattal.
Ez pedig végső soron azt is jelentheti, hogy a milliárdos üzletember napjaink legnagyobb kincsére, a világ összes adatára ráteheti a kezét. Más szóval: Elon Musk nemcsak üzleti sikert, hanem világszintű dominanciát akar elérni.
A Starlink 42.000 műhold pályára állítását tervezi, vagyis az egész Földet le akarja fedni az általa biztosított internetkapcsolattal, valamint adat-, hang- és videóforgalommal.
Musk víziója nagyon konkrét:
elavulttá tenni az összes földi rádiókapcsolatot, és a leghatékonyabb, legszélesebb körben elterjedt, leggyorsabb és viszonylag olcsó digitális szolgáltatóvá válni,
másodpercenként 200 milliárd bit sebességgel. Musk egyetlen globális adatátviteli infrastruktúrát szeretne létrehozni a világűrben, amely felülmúlja valamennyi földi infrastruktúrát.
Ha a tervei valóra válnak, Musknak példátlan hatalma lenne a kommunikáció és az adatok, és ezáltal körülbelül hétmilliárd ember és közel kétszáz állam politikai rendszere felett.
Vagyis az oroszok ezt a törekvést akaszthatják meg a saját kommunikációs műholdhálózatuk létrehozatalával.