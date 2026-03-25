Ettől rettegett az egész világ: hatalmas projektbe kezdtek oroszok a világűrben

A tájékoztatás szerint Raszszvet (Virradat) műholdakat közép-európai idő szerint hétfő este 19 óra 24 perckor állították alacsony orbitális pályára. A Bjuro 1440 közzétett egy videót a műholdaknak a Szojuz-2.1b hordozórakétáról való leválásáról. Ezek irányítását, miután elérték a referenciapályát, a cég központja vette át.

Megérkezett a Starlink orosz konkurenciája, a Raszszvet

Jövőre indulhat a Raszszvet

Az első tesztműholdak felbocsátásától a sorozatgyártottakéig mintegy ezer nap telt el. Az orosz projekt célja, hogy a másodpercenként 1 gigagbit sebességet elérő szélessávú internet-hozzáférést biztosítson az előfizetők termináljain, legfeljebb 70 ezredmásodperces jelkésleltetéssel.

Az előzetes tervek a teljes költséget 445 milliárd rubelre becsülték, azaz 1849,5 milliárd forintra. A kereskedelmi kommunikációs szolgáltatás elindítását a jövő évre tervezik. A Raszszvet tesztműholdakat 2023-ban állították pályára.

A tervek szerint 2030-ra a csoport 292 műholdból áll majd, és számításba véve a meghibásodott egységek cseréjét, összesen 383 műholdat terveznek pályára állítani, 24 rakéta felbocsátásával.

A műholdakat a közlemény szerint 5G NTN (Non-Terrestrial Network) kommunikációs rendszerrel, továbbfejlesztett áramellátó rendszerrel, új generációs műholdközi lézeres kommunikációs terminálokkal, valamint plazmahajtóművel szerelték fel.

A 2020-ban megalapított Bjuro 1440 az orosz Intelligent Computer Systems (ICS) Holding része. A műholdas szélessávú kommunikációs rendszert Oroszország az állami adatgazdaság és digitális átalakulás nemzeti projektjének keretében építi ki.

A mostani bejelentést úgy is értelmezhetjük, hogy az oroszok Elon Musk babérjaira törnek.

Elon Musk a világ összes adatára rátenné a kezét

Ahogy nemrégiben bemutattuk, Elon Musk űripari vállalatának és világméretű műholdas projektjének, azaz a SpaceX-nek és a Starlinknek a technológiai fölénye exponenciálisan növekszik a riválisokkal szemben. A cél, hogy a kommunikáció terén teljes dominanciára tegyenek szert több tízezer műholddal és egy villámgyors adatátvitelre képes hálózattal.