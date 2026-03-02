Rendkívüli roaming kedvezmény és 10 000 forint a Közel-Keleten rekedteknek

A közlemény szerint a megjelölt időszakban a szolgáltató az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfeleinek automatikusan jóváírja a Világ Napijegy szolgáltatás díját, míg (ahol nem elérhető a Világ Napijegy szolgáltatás) Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában jóváírja az 5 GB adat díját a kint tartózkodóknak. A roaming kedvezményről ezt kell tudni.

One roaming kedvezményt ad a Közel-Keleten rekedt ügyfeleknek Fotó: Unsplash / Unsplash

Nem kell külön igényelni a roaming kedvezményt

Az ezekben az országokban tartózkodó feltöltőkártyás ügyfeleknek pedig

10 ezer forintot tölt fel az egyenlegükre a vállalat.

Az intézkedés célja, hogy a szolgáltató segítse a krízisben érintett térségben tartózkodó ügyfelek számára a külföldi tartózkodásuk ideje alatt is a családtagjaikkal és partnereikkel való kapcsolattartást, valamint a szükséges hivatalos információkhoz való hozzáférést.

Rámutattak, hogy a One Világ Napijegy szolgáltatásával az ügyfelek magyarországi percdíjakon indíthatnak hívást és küldhetnek SMS-t, továbbá roaming adatkeretüket is használhatják. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kedvezmény a jogosult ügyfeleknél automatikusan aktiválódik, külön igénylésre nincs szükség.

Több társaság is támogatja a bajbajutottakat

Az iráni konfliktusra való tekintettel a hét végén a Magyar Telekom után a

Yettel is bejelentette, hogy visszafizeti egy meghatározott adatkeretű mobilnet árát minden olyan ügyfelének, aki most a közel-keleti térségben tartózkodik.

A Yettel 2026. február 28. és március 7. között, 7 napra felhasználható, 5 GB mobiladat roamingjegyet biztosít díjmentesen azoknak a lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfeleinek, akik az Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar, illetve Omán területén tartózkodnak.

A Magyar Telekom pedig február 28-tól a térségben (Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar) tartózkodó ügyfeleinek 15GB-nyi EU-n kívüli extra mobiladat használatot biztosít díjmentesen március 7-ig.



