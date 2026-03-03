Példátlan égi jelenség: pénz hullott a fellegekből

A bolíviai biztonsági erők az elmúlt napokban legalább 22 házban tartottak razziát El Alto városában, pontosan ott, ahol a múlt héten lezuhant a légierő egyik teherszállító repülőgépe. A gép raktere nem hétköznapi árut rejtett: a bolíviai jegybank számára szállítottak frissen nyomtatott, ropogós bankjegyeket, összesen 423 millió boliviano (nagyjából 62 millió dollár) értékben, írja a Bloomberg.

Mentőcsapatok sétálnak egy katonai repülőgép roncsai közelében, amely 2026. február 27-én zuhant le El Altóban, La Paz közelében

Fotó: AIZAR RALDES / AFP

Lángoló repülő, fosztogató tömeg

A pénteki becsapódás szörnyű pusztítást végzett, legalább 24 ember veszítette életét. A legtöbben a repülőtér melletti forgalmas úton, az autóikban ülve haltak meg. A lángoló roncsok közül azonban millió számra repültek ki a bankjegyek. A hír hallatán a gyász helyett elszabadultak az indulatok: több ezer helyi lakos rohanta meg a helyszínt, hogy összeszedje a szétszóródott vagyont, miközben a hatóságok próbálták eloltani a tüzet és megsemmisíteni a megmaradt kötegeket.

A helyzet odáig fajult, hogy az emberek még hétfőn is csákányokkal és lapátokkal ásták fel a környéket, sőt, a bokrokat is kitépték a gyökerestül, hátha találnak még néhány elrejtett vagy elsodródott bankjegyet. A fosztogatás nem ment simán, a tömeg összecsapott a kiérkező rendőrökkel, és a repülőtér infrastruktúrája is komoly károkat szenvedett a roham során.

Henry Pinto, a bűnügyi hatóság regionális igazgatója megerősítette, hogy a példátlan eset után közel 50 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottaknak hamarosan a bíróság előtt kell felelniük, a vádak között súlyosbító körülmények között elkövetett rablás is szerepel.

A bolíviai központi bank közleményéből kiderült, hogy a gépen lévő 17 millió darab bankjegy mintegy 30 százalékát egyszerűen ellopták. A maradékot vagy sikerült visszaszerezni, vagy megsemmisült a tűzben. A szállítmány egy nemzetközi szerződés része volt, a Crane Currency Malta Ltd. nevű cégtől vártak közel egymilliárd bankjegyet 2025 és 2026 folyamán.

A jegybank lép

A jegybank lépéskényszerbe került: azonnal érvénytelenítették az összes eltűnt „B sorozatú” bankjegy sorozatszámát. A probléma csak az, hogy a piacon már rengeteg teljesen legális „B sorozatú” pénz is forgalomban van. Ez a döntés teljes káoszt okozott a bolíviai gazdaságban.