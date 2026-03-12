Repülőjegyárak a csúcson – drágulhat az idei nyaralás

Lassan két hete tart a közel-keleti háború és egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy gyorsan véget érne. Az Öböl térségében kitört harcok pillanatok alatt felborították a régió légi közlekedését és turizmusát is: légtérzárak, törölt járatok, több ezer, kint rekedt utazó és elszállt repülőjegyárak jellemezték az elmúlt időszakot.
Emelkednek-e általában a repülőjegyárak?
A háború hatásai – főként a megemelkedett kereslet – drágította meg ilyen látványosan a repülőjegyárakat, amely érinti a háborús térségből hazautazókat, de azokat is, akik a közel-keleti légitársaságok járatain átszállással repültek volna volna távolabbi, ázsiai vagy ausztráliai célpontokra az elmúlt napokban és a következő hetekben egyaránt. Egyelőre nem látszik az „alagút vége”, egyre többet hallani, hogy a brutális drágulás nem csak a térséget érintő repülőjegyekre vonatkozhat, de általánosan komolyan megdrágíthatja a következő hónapokra tervezett nyaralásokat.
Amikor a közel-keleti válság repülőjegyárakra gyakorolt hatásáról beszélünk, fontos különbséget tenni az azonnali, lokális sokkhatások és a globális piaci folyamatok között.
– mondja Daniela Chovanková, a Kiwi.com PR menedzsere. A repülőjegy értékesítésre fókuszáló online utazási iroda szerinte jelenleg két egészen eltérő valóságot látunk, de az összkép valójában kevésbé drámai, mint amilyennek első pillantásra tűnik.
A „last-minute” sokk és globális perspektíva
Daniela Chovanková megerősítette, hogy bizonyos útvonalakon és azonnali indulások esetén az árak drámaian emelkedtek. Ez a dinamikus árazás klasszikus esete: a hirtelen, 6,5-szeresére növekvő kereslet az érintett régiókból induló járatokra vagy az olyan csomópontokat használó útvonalakra, mint Isztambul, egy nagyon korlátozott ülőhely-kínálattal találkozik.
Például azok az utazók, akik Délkelet-Ázsiából Közép-Európába, például Bangkokból Bécsbe kerestek azonnali járatokat, átlagosan 122 százalékos kezdeti áremelkedéssel szembesültek. Míg egy február eleji járat körülbelül 475 euróba, vagyis 184 ezer forintba kerülhetett, azok az utasok, akiknek most kell hazatérniük alternatív útvonalakon keresztül, már 2250 eurótól, azaz 873 ezres induló árakkal találkoznak.
A szakember azt mondja, miközben egyes útvonalakon lokális áremelkedések figyelhetők meg és az iparágban jövőbeli drágulásról is beszélnek, a standard foglalásokra vonatkozó globális adataik egyelőre nem ezt jelzik vissza.
Sőt, ha a 2026 márciusának első hetét összehasonlítjuk az előző év azonos időszakával, az utasonkénti globális átlagár valójában 3,8 százalékkal alacsonyabb
– mutat rá az utazási szakember.
Nem kell elbúcsúzni az olcsó jegyektől sem
Úgy véli, bár egyesek az emelkedő költségek miatt aggódnak, nem kell búcsút mondanunk az olcsó repülőjegyeknek. A jelenlegi magas árakat az azonnali kapacitáskorlátok és a vészhelyzeti kereslet hajtják, nem pedig az iparág költségszerkezetének tartós megváltozása.
Azok számára, akik előre tervezik a nyári utazásukat, továbbra is bőségesen elérhetők megfizethető lehetőségek. A kulcs ezek megtalálásához – talán most még inkább – az utazási dátumok rugalmassága, valamint alternatív érkezési repülőterek választása a túlterhelt csomópontok elkerülése érdekében.
Daniela Chovanková néhány konkrét példát is hozott a következő hetek jegyáraiból. Ezek szerint a március 15. és 31. közötti indulások drágábbak éves összehasonlításban, az árak szinte minden indulási és célállomás-pár esetében emelkedtek, néhány helyen kifejezetten látványosan:
- Budapestről Japánba mintegy 90 százalékkal drágábbak a jegyek,
- Srí Lankára 248 százalékos növekedés látható – bár ez kis mintán alapul –,
- míg Ausztrália irányába 164 százalékos az emelkedés.
- Prága és Bécs esetében mérsékeltebb, de így is jelentős, nagyjából 20 és 50 százalék közötti márciusi drágulás figyelhető meg.
Így alakulnak az áprilisi árak
Az áprilisi árak ezzel szemben vegyes képet mutatnak, és sok esetben olcsóbbak 2026-ban. Ausztrália minden vizsgált indulási repülőtérről kedvezőbb áron érhető el: Budapestről és Bécsből egyaránt mintegy 30 százalékkal, Prágából pedig körülbelül nyolc százalékkal alacsonyabbak az árak. Új-Zéland szintén olcsóbb Budapestről harminckettő, Bécsből pedig harmincnyolc százalékkal. Thaiföld esetében is árcsökkenés látható idén áprilisban: Prágából huszonnyolc, Budapestről kilenc, Bécsből pedig tizenegy százalékkal kerülnek kevesebbe a repülőjegyek.
Japán 2026-ban következetesen drágább lett: mindhárom indulási repülőtérről emelkedtek az árak mindkét vizsgált időszakban, ezt valószínűleg a cseresznyevirágzás időszaka és az erősödő turisztikai kereslet hajtja.
India maradt a legolcsóbb úti cél: itt a medián árak 388 és 634 euró, azaz 150 és 246 ezer forint között alakulnak, ami jelentősen alacsonyabb a többi vizsgált célállomáshoz képest, függetlenül az indulási repülőtértől vagy az időszaktól.
A társaság adataiból az látszik, hogy Budapest általában olcsóbb árakat kínál, mint Prága vagy Bécs: a magyar főváros medián árai jellemzően 10-30 százalékkal alacsonyabbak, mint a prágai vagy bécsi megfelelőik, különösen Japán, Dél-Korea és Kína, mint célállomás esetében. Ausztrália és Új-Zéland viszont idén olcsóbb lett Bécsből: mindkét úti cél esetében 15–38 százalékos árcsökkenés látható bécsi indulással, ami erős kontrasztot mutat az ázsiai trendekhez képest.
Óriási bevételkiesést okoz a háború
A Világ Utazási és Turisztikai Tanácsa (WTTC) becslése szerint az Iránban eszkalálódó konfliktus már most is legalább napi 600 millió amerikai dollár kiesést okoz a Közel-Kelet utazási és turisztikai szektorban. A Közel-Kelet kulcsszerepet játszik a globális utazásban: a térség adja a nemzetközi érkezések 5%-át, valamint a világ nemzetközi tranzitforgalmának 14%-át. Bármilyen fennakadás világszerte hatással van a keresletre, ami érinti a repülőtereket és a járatokat, a szállodákat, az autókölcsönző cégeket és a hajózási társaságokat is.