Repülőjegyárak a csúcson – drágulhat az idei nyaralás

Lassan két hete tart a közel-keleti háború és egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy gyorsan véget érne. Az Öböl térségében kitört harcok pillanatok alatt felborították a régió légi közlekedését és turizmusát is: légtérzárak, törölt járatok, több ezer, kint rekedt utazó és elszállt repülőjegyárak jellemezték az elmúlt időszakot.

A brutális drágulás nem csak a térséget érintő repülőjegyárakat érinti / Freepik

Emelkednek-e általában a repülőjegyárak?

A háború hatásai – főként a megemelkedett kereslet – drágította meg ilyen látványosan a repülőjegyárakat, amely érinti a háborús térségből hazautazókat, de azokat is, akik a közel-keleti légitársaságok járatain átszállással repültek volna volna távolabbi, ázsiai vagy ausztráliai célpontokra az elmúlt napokban és a következő hetekben egyaránt. Egyelőre nem látszik az „alagút vége”, egyre többet hallani, hogy a brutális drágulás nem csak a térséget érintő repülőjegyekre vonatkozhat, de általánosan komolyan megdrágíthatja a következő hónapokra tervezett nyaralásokat.

Amikor a közel-keleti válság repülőjegyárakra gyakorolt hatásáról beszélünk, fontos különbséget tenni az azonnali, lokális sokkhatások és a globális piaci folyamatok között.

– mondja Daniela Chovanková, a Kiwi.com PR menedzsere. A repülőjegy értékesítésre fókuszáló online utazási iroda szerinte jelenleg két egészen eltérő valóságot látunk, de az összkép valójában kevésbé drámai, mint amilyennek első pillantásra tűnik.

A „last-minute” sokk és globális perspektíva

Daniela Chovanková megerősítette, hogy bizonyos útvonalakon és azonnali indulások esetén az árak drámaian emelkedtek. Ez a dinamikus árazás klasszikus esete: a hirtelen, 6,5-szeresére növekvő kereslet az érintett régiókból induló járatokra vagy az olyan csomópontokat használó útvonalakra, mint Isztambul, egy nagyon korlátozott ülőhely-kínálattal találkozik.

Például azok az utazók, akik Délkelet-Ázsiából Közép-Európába, például Bangkokból Bécsbe kerestek azonnali járatokat, átlagosan 122 százalékos kezdeti áremelkedéssel szembesültek. Míg egy február eleji járat körülbelül 475 euróba, vagyis 184 ezer forintba kerülhetett, azok az utasok, akiknek most kell hazatérniük alternatív útvonalakon keresztül, már 2250 eurótól, azaz 873 ezres induló árakkal találkoznak.