Amerikát is meghódítja a Revolut

Ez a kérelem fontos mérföldkövet jelent a Revolut észak-amerikai terjeszkedésében, és abban is, hogy a vállalat a világ első valóban globális banki platformjává váljon - számolt be róla a Bloomberg. Nik Storonsky, a Revolut alapítója és vezérigazgatója elmondta: „Az Egyesült Államok a Revolut globális növekedési stratégiájának egyik kulcsfontosságú pillére." A szövetségi charta megszerzésével a fintech célja, hogy megkerülje a széttagolt, államonkénti szabályozási környezetet, amely lassította a növekedését, és mind az 50 államban egyetlen, egységes szövetségi keretrendszer alatt működjön.

A Revolut az amerikai bankengedélyért folyamodott. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto

Vezetőváltást is bejelentett a Revolut

A bankengedély megszerzése után a Revolut a digitális pénztárca- és fizetési szolgáltatóból egy teljes körűen engedélyezett pénzügyi intézményné válna a világ legnagyobb pénzügyi piacán. Az átalakulás alkalmából a cég új vezérigazgatót is szerződtetett az amerikai egység élére. Cetin Duransoy-t nevezték ki, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Capital One-nál és a Visánál. Duransoy Sid Jajodiát követi a poszton, aki globális banki igazgatóként marad a cégnél. Ez a stratégiai lépés a Revolut tágabb „Project 100” programjának része, amelynek célja, hogy 2027 közepére világszerte 100 millió ügyfelet érjen el.