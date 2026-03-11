Itt vannak a száraz tények – a Tisza Párt hazudik

A rezsicsökkentés hatására a magyar háztartások rezsiszámlája közel harmada az uniós átlagnak és a legkisebb az EU-ban - mutatott rá közösségi oldalán Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó. Rávilágított: Szlovákiában majdnem a duplája, Lengyelországban több mint a duplája, Csehországban pedig majdnem a háromszorosa a teljes háztartási energiaköltség (adókkal és egyéb díjakkal együtt), vagyis a rezsi.
A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar háztartások energiaköltsége ma már az uniós átlag kevesebb mint 38 százaléka, ami Szalai Piroska szerint a legalacsonyabb az Európai Unióban. A miniszterelnöki főtanácsadó úgy látja, a családok védelmét az alacsonyabb rezsi, a növekvő reálkeresetek és az energiahatékonysági beruházások együtt erősítették meg.
Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben még az uniós átlag közel 90 százaléka volt a magyar lakosság energiaszámlája. A kormány által bevezetett rezsicsökkentés hatására ez 55 százalék körülire csökkent, majd a háború kitörése utáni európai energiaár-robbanás ellenére is sikerült megvédeni a családokat – így ma már az uniós átlag 38 százaléka alatt vagyunk.
Szalai Piroska kitért arra is, hogy a Visegrádi Négyek (V4) országai közül rajtunk kívül csak Szlovákia tudta csökkenteni a rezsiárakat 2010 és 2022 óta, de jóval kisebb mértékben.
Lengyelország és Csehország az orosz nyersanyag leváltása miatt jelentősen nagyobb drágulást tapasztalt:
- Lengyelországban 2022 óta közel 15 százalékkal,
- Csehországban pedig közel 25 százalékkal nőtt jobban a háztartási energia ára az uniós átlagnál.
A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, hogy a 16 év feletti magyar lakosság harmada energiahatékonysági korszerűsítésen átesett lakásban él a Covid kitörése óta, vagyis hogy hatékonyan tudtunk takarékoskodni. A rezsicsökkentés miatt kevesebbet kellett gáz és áramszámlára fordítani, miközben nőttek a reálkeresetek, így maradt pénz energiatakarékos beruházásokra: szigetelésre, nyílászáró cserére, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítésére és napelemek telepítésére.
Mindezért véleménye szerint, a Tisza Párt vagy hazudik, vagy nem ismeri a számokat, amikor azt állítja, hogy a rezsicsökkentés rossz, mert nem ösztönöz takarékosságra.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre.
Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.