Itt vannak a száraz tények – a Tisza Párt hazudik

A rezsicsökkentés hatására a magyar háztartások rezsiszámlája közel harmada az uniós átlagnak és a legkisebb az EU-ban - mutatott rá közösségi oldalán Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó. Rávilágított: Szlovákiában majdnem a duplája, Lengyelországban több mint a duplája, Csehországban pedig majdnem a háromszorosa a teljes háztartási energiaköltség (adókkal és egyéb díjakkal együtt), vagyis a rezsi.

A magyar rezsi a legalacsonabb az Európai Unióban. Fotó: Csomor Ádám

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar háztartások energiaköltsége ma már az uniós átlag kevesebb mint 38 százaléka, ami Szalai Piroska szerint a legalacsonyabb az Európai Unióban. A miniszterelnöki főtanácsadó úgy látja, a családok védelmét az alacsonyabb rezsi, a növekvő reálkeresetek és az energiahatékonysági beruházások együtt erősítették meg.

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben még az uniós átlag közel 90 százaléka volt a magyar lakosság energiaszámlája. A kormány által bevezetett rezsicsökkentés hatására ez 55 százalék körülire csökkent, majd a háború kitörése utáni európai energiaár-robbanás ellenére is sikerült megvédeni a családokat – így ma már az uniós átlag 38 százaléka alatt vagyunk.

Fotó: Faebbok/Szalai Piroska

Szalai Piroska kitért arra is, hogy a Visegrádi Négyek (V4) országai közül rajtunk kívül csak Szlovákia tudta csökkenteni a rezsiárakat 2010 és 2022 óta, de jóval kisebb mértékben.

Lengyelország és Csehország az orosz nyersanyag leváltása miatt jelentősen nagyobb drágulást tapasztalt:

Lengyelországban 2022 óta közel 15 százalékkal,

Csehországban pedig közel 25 százalékkal nőtt jobban a háztartási energia ára az uniós átlagnál.

A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, hogy a 16 év feletti magyar lakosság harmada energiahatékonysági korszerűsítésen átesett lakásban él a Covid kitörése óta, vagyis hogy hatékonyan tudtunk takarékoskodni. A rezsicsökkentés miatt kevesebbet kellett gáz és áramszámlára fordítani, miközben nőttek a reálkeresetek, így maradt pénz energiatakarékos beruházásokra: szigetelésre, nyílászáró cserére, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítésére és napelemek telepítésére.