Magyarországon 2019 és 2023 között a lakosság több, mint egyharmada végzett energetikai korszerűsítést a saját otthonán – jelentette ki Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. Tehát egyszerűen nem igaz, amit Gerzsenyi Gabriella mondott, miszerint a rezsicsökkentés nem ösztönzi takarékosságra az embereket. A rezsicsökkentésnek köszönhető az is, hogy ott tudunk hagyni a családoknál olyan forrásokat, amiket energetikai korszerűsítésre tudnak fordítani – mutatott rá Szalai Piroska, szavait pedig a számok is igazolják – június utolsó napjáig két, egymástól független korszerűsítési program is elérhető.

A rezsicsökkentés nemhogy pazarlásra, épp ellenkezőleg, megtakarításra ösztönöz, amiből sokan felújították a házukat, ez pedig ugyancsak a rezsiszámlákat mérsékli tovább

Az Energiaügyi Minisztérium mai közleménye szerint meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő programra beérkezett támogatási igények összértéke.

Az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább harminc százalékkal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket.

A részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágniuk a fejlesztésekbe. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. A kamatmentes hitelrész futamideje meghosszabbodott, így az alacsonyabb havi törlesztés akár az energiaszámlákban is megtérülhet. Önerőből a maximális támogatás mellett is elegendő mintegy félmillió forint, a minimális állami hozzájárulásnál a beszálló szint mindössze 131 ezer forint. Biztosítékkal, jelzáloggal nem kell bajlódni, ahogy kezelési költséget sem kell fizetni.

Az energetikai otthonfelújítási programban biztosított teljes forrásmennyiség kilenctizedét vidéki házak korszerűsítésére szánják, de a lehetőség budapesti ingatlanokra is elérhető. Jól haladnak a kifizetések is: eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. A támogatási kérelmeket jövő március végéiig lehet benyújtani a lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.