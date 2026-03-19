Fontos tudnivalókat közölt az MVM a rezsistop-kedvezményről – ez a pénztárcába vág!

Az MVM a közösségi oldalon megjelent bejegyzésében arról ír, hogy amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop-kedvezmény. Közölték, ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt.

Így érkeznek a rezsistop-kedvezménnyel érintett számlák

Az MVM közlése szerint a január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd. Emlékeztettek, hogy

az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel.

A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő „Támogatás, túlfizetés” soron – olvasható az MVM közösségi oldalán.

Emlékezetes: a magyar kormány korábbi döntése nyomán a januári nagy hideg miatt megemelkedett fogyasztás költségeinek támogatásáról döntött. A részleteket ebben a cikkben találja az Origón. Az MVM mostani bejelentése a rezsistop-kedvezmény érvényesítéséről szól.