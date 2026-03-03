Bombasztikus bejelentéssel kezdte a napot a Richter

Megvásárolja az amerikai székhelyű Celmatix Inc. korai fázisú nőgyógyászati kutatási portfólióját a Richter Gedeon – jelentette be a magyar gyógyszercég a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az Egyesült Államokban működő, úttörő nőgyógyászati biotechnológiai vállalat a női biológia területén elért tudományos eredményeket alakítja át új terápiás megoldásokká, amelyek a nők speciális egészségügyi igényeire kínálnak választ. Ezzel a Richter erősíteni tud a fő stratégiai célpiacán.

A megállapodás keretében a Richter több ígéretes fejlesztési programhoz jut hozzá. A megszerzett eszközök között szerepel egy kategóriájában egyedülálló, szájon át szedhető follikulus-stimuláló hormon (FSH) receptor agonista, amely képes lehet átalakítani a meddőségkezelési ellátást azáltal, hogy a betegek számára kedvezőbb petefészekstimulációt tesz lehetővé. A portfólió része továbbá egy újszerű Jun N-terminális kináz (JNK) gátló is, amely potenciális, nem hormonális immunterápiás megközelítést kínál az endometriózis kezelésére, és egyaránt pozitív hatással lehet a fájdalomra és a gyulladásra.

Az ügylet korai fázisú terápiás antitesteket is magában foglal, amelyek az anti-Müllerianhormont (AMH) célozzák meg. Ezek között egyaránt megtalálhatók agonisták és antagonisták, amelyek eddig nem látott kontrollt biztosíthatnak a petefészek follikulogenezis felett.

A tranzakció szorosan illeszkedik a Richter hosszú távú stratégiájába, amelynek célja az innovatív gyógyszerfejlesztési képességek bővítése a kulcsfontosságú nőgyógyászati indikációkban, így a meddőségkezelés, az endometriózis és a petefészek-öregedés területén. A megvásárolt programok fejlesztését a társaság belgiumi nőgyógyászati kutatási és fejlesztési központja vezeti majd. Az eszközök integrálása tovább erősíti a belgiumi originális K+F központ nőgyógyászati innovációban betöltött vezető szerepét, összhangban a vállalat stratégiai prioritásaival.

Az eszközvásárlási megállapodás értelmében a Celmatix azonnali kifizetésben részesül, és további mérföldkő-kifizetésekre válik jogosulttá, amint a fejlesztések a klinikai és regisztrációs fázisokba lépnek.