Bombasztikus bejelentéssel kezdte a napot a Richter

Megvásárolja az amerikai székhelyű Celmatix Inc. korai fázisú nőgyógyászati kutatási portfólióját a Richter Gedeon – jelentette be a magyar gyógyszercég a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az Egyesült Államokban működő, úttörő nőgyógyászati biotechnológiai vállalat a női biológia területén elért tudományos eredményeket alakítja át új terápiás megoldásokká, amelyek a nők speciális egészségügyi igényeire kínálnak választ. Ezzel a Richter erősíteni tud a fő stratégiai célpiacán.
A megállapodás keretében a Richter több ígéretes fejlesztési programhoz jut hozzá. A megszerzett eszközök között szerepel egy kategóriájában egyedülálló, szájon át szedhető follikulus-stimuláló hormon (FSH) receptor agonista, amely képes lehet átalakítani a meddőségkezelési ellátást azáltal, hogy a betegek számára kedvezőbb petefészekstimulációt tesz lehetővé. A portfólió része továbbá egy újszerű Jun N-terminális kináz (JNK) gátló is, amely potenciális, nem hormonális immunterápiás megközelítést kínál az endometriózis kezelésére, és egyaránt pozitív hatással lehet a fájdalomra és a gyulladásra.
Az ügylet korai fázisú terápiás antitesteket is magában foglal, amelyek az anti-Müllerianhormont (AMH) célozzák meg. Ezek között egyaránt megtalálhatók agonisták és antagonisták, amelyek eddig nem látott kontrollt biztosíthatnak a petefészek follikulogenezis felett.
A tranzakció szorosan illeszkedik a Richter hosszú távú stratégiájába, amelynek célja az innovatív gyógyszerfejlesztési képességek bővítése a kulcsfontosságú nőgyógyászati indikációkban, így a meddőségkezelés, az endometriózis és a petefészek-öregedés területén. A megvásárolt programok fejlesztését a társaság belgiumi nőgyógyászati kutatási és fejlesztési központja vezeti majd. Az eszközök integrálása tovább erősíti a belgiumi originális K+F központ nőgyógyászati innovációban betöltött vezető szerepét, összhangban a vállalat stratégiai prioritásaival.
Az eszközvásárlási megállapodás értelmében a Celmatix azonnali kifizetésben részesül, és további mérföldkő-kifizetésekre válik jogosulttá, amint a fejlesztések a klinikai és regisztrációs fázisokba lépnek.
Dr. Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletágának vezetője a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: „Túl sokáig túl kevés figyelem irányult a nőgyógyászatra, és az orvostudomány fejlődése ellenére a nők komoly egészségügyi szükségletei maradtak megválaszolatlanul. A K+F erősítése a nőgyógyászat olyan kulcsfontosságú terápiás területein, mint az endometriózis, a petefészeköregedés és a meddőségkezelés, tovább erősíti majd kutatás-fejlesztési portfóliónkat, és kiszélesíti tudományos platformunkat és innovációs tevékenységünket. Ez teljes mértékben összhangban áll azzal a törekvésünkkel, hogy a nőgyógyászat területén vezető szerepet töltsünk be, és olyan innovatív megoldásokat nyújtsunk, amelyek képesek jelentősen javítani nők millióinak életminőségét világszerte.”
Dr. Piraye Yurttas Beim, a Celmatix alapítója és vezérigazgatója hozzátette: „Küldetésünk három alapigazságra épül: a nők élete során minden szervüknek – beleértve a petefészkeket is – egészségesen kell működniük; a krónikus betegségek, mint az endometriózis, korai, oki kezelést igényelnek; valamint a nők, akik nemcsak túlélni, hanem kiteljesedni is szeretnének későbbi éveikben, magasabb szintű termékenységi ellátást érdemelnek. A petefészek működésének egész életcikluson át történő javítása, az endometriózis okainak kezelése és a meddőségterápia új szemlélete áll munkánk középpontjában. Meggyőződésünk, hogy a Richter – többgenerációs nőgyógyászati örökségével, tudományos szakértelmével, innovációs fókuszával és globális jelenlétével – ideális partner arra, hogy ezeket a programokat eljuttassa a betegekhez. Büszkék vagyunk rá, hogy a Celmatix történetét egy olyan vállalat írja tovább, amely osztozik a víziónkban, és képes azt világszinten megvalósítani.”
A Richter legutóbbi gyórsjelentéséből kiderült, hogy a Vraylar értékesítése átlépheti a négymilliárd dollárt, miközben nagyon várják már a magyar gyógyszercég új, nagy potenciállal rendelkező nőgyógyászati készítményét is a piacon. A sok szempontból rekordteljesítményt hozó 2025-ös év után további növekedést tervez idén a Richter.