Itt a nagy bejelentés: újabb országokban épít atomerőműveket a Roszatom

A Paks II. atomerőmű beruházás fővállalkozója, az orosz állami atomenergetikai konszern, a Roszatom Vietnámban és Üzbegisztánban is új atomerőművet épít.

A Roszatom Vietnámban és Üzbegisztánban is új atomerőművet épít

Fotó: AFP

Két újabb atomerőmű-projektet indít a Roszatom

Moszkvában aláírták az orosz–vietnámi kormányközi megállapodást a Ninh Thuan-1 atomerőmű megépítéséről, amely Vietnám első atomerőműve lesz. A vietnami projekt két orosz tervezésű VVER-1200 reaktorral felszerelt blokk létesül, összesen 2400 MW kapacitással – derül ki a Roszatom közleményéből.

A Ninh Thuan-1 atomerőművi projekt mellett a felek megépítik a Vietnámi Nukleáris Tudományos és Technológiai Központot is, amely magában foglal egy új orosz tervezésű kutatóreaktort.

Üzbegisztánban eközben újabb mérföldkőhöz érkezett az ország első atomerőművi projektje: Taskentben aláírták a Roszatom és az Uzatom közötti együttműködési ütemtervet, valamint az építési szerződés kiegészítését. A projekt egy integrált erőművet irányoz elő, amely két nagy teljesítményű, III+ generációs VVER-1000 reaktorból álló blokk mellett két, egyenként 55 MW teljesítményű RITM-200N kis moduláris reaktort is tartalmaz.

A létesítmény teljes üzemideje alatt évente mintegy 17,2 milliárd kWh villamos energiát termelhet, ami Üzbegisztán jelenlegi energiafogyasztásának mintegy 14 százalékát fedezheti – mutat rá a Magyar Építők cikke.

A projekt előkészítése már zajlik: megkezdődtek a betonozási munkálatok az atomerőmű Jizzakh régió Faris kerületében található építési területen, ahol a RITM-200N típusú atomerőművi blokkok létesülnek. Az első beton előkészületeként - a szintezés részeként - 900 köbméter beton öntenek ki.

Újabb fejlemény a Paks II. beruházásban

A Paks II. beruházással kapcsolatos újabb hír, hogy már folyamatban van egy új, hatalmas munkagödör kialakítása a kétblokkosra tervezett új paksi atomerőmű területén. Az első (de Pakson már az ötödik) blokk közben már a betonalap öntésénél tart, a mostani gödörre pedig a második (Pakson a hatodik) blokknak lesz szüksége.

A munkaterület szomszédságában, az 5. blokki nukleáris sziget szekciókra osztott területén eközben egymásra épülő fázisokban épül az alaplemez. Egymás mellett zajlik a különböző területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, illetve földelőhálózása, a vasszerelés és az alaplemezszakaszok betonozása – sorolja a Paks II. Zrt. közleménye.