sikkasztás

Sikkasztással vádolják a kungfu főpapját, kapkodhatnak a Saolin Templomban

Vádat emeltek Kínában a híres Saolin Templom apátja ellen hatásköri túllépés, csalás, sikkasztás, megvesztegetési pénzek adása és elfogadása miatt - jelentette be pénteken a közép-kínai Honan tartomány ügyészsége. A Saolin Templom világhírű, több mint 1500 éve alapított intézmény, amihez mostantra jelentős gazdasági teljesítmény is kapcsolódik, ami most akár vissza is eshet a márkanevet érő sérülés miatt.
A 60 éves szerzetest, Si Jung-hszint (civil nevén Liu Jing-cseng) már tavaly megfosztották vallási státuszától, amikor vizsgálat indult ellene sikkasztás és „erkölcstelen életvitel” gyanúja miatt. Akkori közlés szerint azzal gyanúsították a Saolin Templom apátját, hogy projektekre szánt templomi pénzeket és templomi vagyont sikkasztott el, továbbá „súlyosan megsértette” a buddhista előírásokat egyebek közt azzal, hogy hosszú ideje „helytelen” viszonyt tartott fenn több nővel, és legalább egy „törvénytelen” gyermek apja. A Kínai Buddhista Szövetség akkori közleménye szerint az apát „hitvány cselekedetei súlyosan rontják a buddhista közösség jóhírét és aláássák a szerzetesekről kialakult képet”.

A Saolin Templom két nagymesteri címet viselő szerzetese (2020-as felvétel)
A Saolin Templom két nagymesteri címet viselő szerzetese (2020-as felvétel)
Fotó: Wikipedia Commons

A Saolin Templomban született a kungfu

A szövetség a fejlemény kapcsán „szilárd” támogatásáról biztosította az ügy hatósági kivizsgálását a hatályos törvényekkel összhangban.

A 495-ben alapított Saolin Templomot tartják számon az ősi kínai harcművészet, a kungfu bölcsőjeként. Si Jung-hszin 1981-ben lépett be a Saolin Templom közösségébe, 1999-ben lett a templom apátja. Sí Jung-hszin igyekezett minél több üzleti hasznot húzni az 1500 éves vallási intézmény hírnevéből, és már régóta csak „elnök-vezérigazgató szerzetesként” (CEO monk) emlegették.

Exportcikket csinált Saolinból

A címétől már megfosztott apát korábban azzal került be a kínai tudósításokba, hogy az egykor romos templomot globális márkává alakította. Vezetése alatt a Saolin egy hatalmas kereskedelmi vállalkozássá nőtte ki magát, amely érdekelt és jelen is volt a turizmusban, harcművészeti bemutatókon, filmekben, ajándéktárgyakban, de még a gyógynövénypiacon és az ingatlanbefektetések világában is.

A most megvádolt ex-apát üzleti vállalkozásai azonban nem voltak mentesek a vitáktól. 2015-ben 3 millió dolláros adománnyal egy új Saolin Templom építését javasolta Ausztráliában, ami óriási indulatokat váltott ki az ősi név exportja miatt. Sí Jung-hszin szerint azonban „ha Kína importálhatja a Disneylandet, miért ne importálhatnák más országok is a Saolin Templomot?”. A férfi megvédte kezdeményezését, azzal érvelve, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal az egyetlen módja annak, hogy megvédje Saolin kulturális örökségét az eltűnéstől.

A The Nation cikke szerint az ősi templomokra épülő gazdasági tevékenység ma már igen jelentős Kínában. Szakértők becslése szerint a piac értéke 2023-ban 11-12 milliárd dollár volt.

A Saolin Templom, más népszerű helyszínekkel, mint például a hangcsoui Lingyin templom, 2024-ben összesen mintegy 150 millió dollárnak megfelelő, azaz több mint 51 milliárd forintos bevételt termelt.

 

