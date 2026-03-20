Sikkasztással vádolják a kungfu főpapját, kapkodhatnak a Saolin Templomban

A 60 éves szerzetest, Si Jung-hszint (civil nevén Liu Jing-cseng) már tavaly megfosztották vallási státuszától, amikor vizsgálat indult ellene sikkasztás és „erkölcstelen életvitel” gyanúja miatt. Akkori közlés szerint azzal gyanúsították a Saolin Templom apátját, hogy projektekre szánt templomi pénzeket és templomi vagyont sikkasztott el, továbbá „súlyosan megsértette” a buddhista előírásokat egyebek közt azzal, hogy hosszú ideje „helytelen” viszonyt tartott fenn több nővel, és legalább egy „törvénytelen” gyermek apja. A Kínai Buddhista Szövetség akkori közleménye szerint az apát „hitvány cselekedetei súlyosan rontják a buddhista közösség jóhírét és aláássák a szerzetesekről kialakult képet”.

A Saolin Templom két nagymesteri címet viselő szerzetese (2020-as felvétel)

Fotó: Wikipedia Commons

A Saolin Templomban született a kungfu

A szövetség a fejlemény kapcsán „szilárd” támogatásáról biztosította az ügy hatósági kivizsgálását a hatályos törvényekkel összhangban.

A 495-ben alapított Saolin Templomot tartják számon az ősi kínai harcművészet, a kungfu bölcsőjeként. Si Jung-hszin 1981-ben lépett be a Saolin Templom közösségébe, 1999-ben lett a templom apátja. Sí Jung-hszin igyekezett minél több üzleti hasznot húzni az 1500 éves vallási intézmény hírnevéből, és már régóta csak „elnök-vezérigazgató szerzetesként” (CEO monk) emlegették.

Exportcikket csinált Saolinból

A címétől már megfosztott apát korábban azzal került be a kínai tudósításokba, hogy az egykor romos templomot globális márkává alakította. Vezetése alatt a Saolin egy hatalmas kereskedelmi vállalkozássá nőtte ki magát, amely érdekelt és jelen is volt a turizmusban, harcművészeti bemutatókon, filmekben, ajándéktárgyakban, de még a gyógynövénypiacon és az ingatlanbefektetések világában is.

A most megvádolt ex-apát üzleti vállalkozásai azonban nem voltak mentesek a vitáktól. 2015-ben 3 millió dolláros adománnyal egy új Saolin Templom építését javasolta Ausztráliában, ami óriási indulatokat váltott ki az ősi név exportja miatt. Sí Jung-hszin szerint azonban „ha Kína importálhatja a Disneylandet, miért ne importálhatnák más országok is a Saolin Templomot?”. A férfi megvédte kezdeményezését, azzal érvelve, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal az egyetlen módja annak, hogy megvédje Saolin kulturális örökségét az eltűnéstől.