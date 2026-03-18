Csalók vették célba a hazai gépjármű-tulajdonosokat – veszélyes SMS terjed

A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják banki adataikat. Egy friss SMS-es átverésben most a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza.
Az úgynevezett smishing – vagyis az SMS-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt. A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak. Hazánkban az utóbbi időben egyre több fogyasztó kap SMS-ben érkező értesítést állítólagos fizetetlen útdíjról. Az üzenetek gyakran a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. A csaló üzenetek általában azt állítják, hogy az ügyfélnek elmaradt útdíjtartozása van, és büntetőeljárás indulhat ellene, ha azonnal nem rendezi a tartozást. Az SMS rendszerint tartalmaz egy linket is, ahol a befizetés azonnal elvégezhető lenne. A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült. Fontos tudni: ezek az üzenetek nagy valószínűséggel adathalász csalások.

Egy friss SMS-es átverésben most a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. (illusztárció) Fotó: Shutterstock
Egy friss SMS-es átverésben most a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. (illusztárció) Fotó:  Shutterstock

Mit tegyünk, ha ilyen SMS érkezik?

Mire figyeljünk?

  • A csaló SMS-ek sürgető, fenyegető hangnemet használnak.
  • Gyakran tartalmaznak egy ismeretlen vagy gyanús webcímet.
  • A linkre kattintva bankkártya adatokat vagy személyes adatokat kérhetnek el.

Fontos, hogy

  • Ne kattintsunk a linkre!
  • Ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat!
  • Ellenőrizzük a tartozást kizárólag hivatalos csatornákon keresztül.
  • Ha bizonytalanok vagyunk, vegyük fel a kapcsolatot közvetlenül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatával.
Hasznos tanácsok:

  • A hivatalos szervek általában nem küldenek SMS-ben azonnali fizetésre felszólító linkeket.
  • Mindig ellenőrizzük a weboldal címét – a csalók gyakran megtévesztően hasonló domain neveket használnak.
  • Ha már rákattintottunk a linkre és adatokat adtunk meg, azonnal vegyük fel a kapcsolatot a bankkal.

Mit tehet a fogyasztó?

Amennyiben csalás gyanúja merül fel, érdemes a gyanús üzenetet jelenteni a hatóságok felé, illetve megosztani az információt családtagokkal és ismerősökkel is, hogy minél kevesebben váljanak az ilyen visszaélések áldozatává – írtál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében.

 

 

