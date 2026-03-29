sonka

Sonkaárak: milyen hatása lehet a sertéspestisnek a hazai boltokban?

A húsvéti készülődés megkerülhetetlen része: a húsvéti sonka. Az elmúlt hónapokban sötét fellegek gyülekeztek az európai sertéspiac felett a megnövekedett költségek és a visszatérő afrikai sertéspestis miatt. Sokan attól tartottak, hogy ezek a nemzetközi turbulenciák a magyar boltokban is jelentős sonka-áremelkedést hoznak majd. Utánajártunk a hazai húsipari szakembereknél, hogy mire számíthatunk a polcokon a következő napokban.
A húsvéti szezon közeledtével a magyar háztartások fókuszába ismét az ünnepi asztal legfontosabb fogása, a sonka kerül. Az európai sertéspiacot azonban komoly kihívások sújtják. A termelési költségek emelkedése és az afrikai sertéspestis (ASP) nyugat-európai (különösen spanyol és német) terjedése miatt felmerült a kérdés, hogy mindez hogyan gyűrűzik be a magyarországi fogyasztói árakba.

Veszélyben a húsvéti asztalra kerülő sonka? / Fotó: Unsplash
Kiderült, mi várható a sonka árában

A Magyar Nemzet megkereste a Magyar Húsiparosok Szövetségét (Hússzövetség), hogy tisztázza a bolti árak körüli bizonytalanságot. Mostisch Martina, a szövetség ügyvezető titkára a kialakult helyzettel kapcsolatban elmondta:

...a sonkák, amelyek a boltokban vannak, már korábban levágott sertések részei. Ezek alacsonyabb áron kerültek be, mert a sertés ára az év elején alacsonyabb volt, így alacsonyabb áron találjuk meg a boltok polcain. Maga a sertéspestis nem befolyásolja az árakat, amiket most látunk.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a húsvéti sonkák és egyéb füstölt áruk előállítása már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, amikor a felvásárlási árak még kedvezőbbek voltak a feldolgozók számára. Ennek az időzítésnek köszönhetően a jelenlegi európai piaci feszültségek nem jelennek meg azonnal a fogyasztói árakban.

Bár a magyar házi sertésállomány jelenleg mentes a fertőzéstől és stabilnak mondható, a hazai húspultokban bőségesen találunk import termékeket is. A vásárlók ugyanis előszeretettel választják a külföldről származó, de a hazai ízlésvilágnak megfelelő sonkákat is.

Leginkább a környező országokból érkeznek termékek, ami mondjuk lehet Szlovákia, Lengyelország vagy Németország. Azok az országok jönnek szóba, ahol hasonló az ízvilág és a technológia is

– tette hozzá Mostisch Martina.

Mi zajlik a háttérben?

Miközben a magyar vásárlók az árak szempontjából egyelőre fellélegezhetnek, az európai piacon komoly harc zajlik. A kontinens vezető sertéshús-exportőrénél, Spanyolországban a vaddisznók körében terjedő ASP miatt szigorú korlátozásokat vezettek be, több tízezer állat mozgását blokkolva. A spanyol gazdaszövetség adatai szerint a járvány közvetett hatásai eddig mintegy 63 millió eurós (közel 24,5 milliárd forintos) bevételkiesést okoztak. A vírus azonnal visszavetette a kínai exportot is, aminek eredményeként a spanyol sertésárak a nyári csúcsról az év végére csaknem a felükre zuhantak.

Ez az exportakadály kettős hatást válthat ki a jövőben. A kieső mennyiségek miatt hiány léphet fel bizonyos kategóriákban, ami árfelhajtó tényező lehet. Másrészt az érintett országok a belső európai piacon próbálják majd "teríteni" a Távol-Keletről kitiltott húst, ami a felvásárlási árak lenyomásával a magyar gazdákat is nehéz helyzetbe hozhatja.

Az idei húsvétra azonban ezek a folyamatok még nem nyomják rá a bélyegüket. A vásárlók széles, a tavalyihoz hasonló árszínvonalú kínálatból válogathatnak az ünnepek előtt, az európai sertéspiacot sújtó viharok pedig egyelőre megkímélték a magyar családok pénztárcáját.

 

