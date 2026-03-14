Szomjúság és elszálló vízárak: milliókat érinthet a háború miatti közel-keleti vízkrízis

Az Irán körüli háborús feszültség felszínre hozta a Perzsa-öböl olajban gazdag országainak Achilles-sarkát: vízellátásuk nagymértékben a tengervíz sótalanítására épül. A száraz éghajlatú öböl menti államok nem rendelkeznek elegendő természetes édesvízzel. Ennek ellensúlyozására tengervizet alakítanak emberi fogyasztásra alkalmas vízzé, hogy fenntartsák gyorsan növekvő népességüket, iparukat és élelmiszer-termelésüket. Ha a régió sótalanító üzemeiben súlyos károk keletkeznek, milliók maradhatnak édesvíz nélkül az öböl menti országokban.

