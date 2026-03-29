Bikinitilalom a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén – érdemes betartani, mert súlyos bírság jöhet

A napozóágyak órákon át való használatának megakadályozását célzó intézkedésektől kezdve a vape-korlátozásokon át egészen a „bikinitilalom” elnevezésű szabályozásig több rendszabályra is érdemes odafigyelniük a Spanyolországban nyaralóknak, hiszen bizonyos esetekben azok megszegése jelentős bírsággal járhat.
Dohányzási korlátozások Spanyolországban
Spanyolország továbbra is fellép a vapelés ellen, és a tiltott területeken történő vapelés büntetései ugyanolyan súlyosak, mint a dohányzásé. Tavaly a nyilvános helyeken bevezették a szabadtéri dohányzás tilalmát, az éttermek és bárok teraszaitól kezdve a strandokig.
A tilalom kiterjed a dohányzásra, a vapelésre, a vízipipára, bármilyen hevített dohánytermékre és a nikotinzacskókra, a bírságok pedig 30 és 2000 euró (körülbelül 12.000 és 780.000 forint) között mozognak, bár első szabálysértés esetén valószínűbb, hogy az alsó határértéket alkalmazzák
– foglalja össze a Mirror.
Érdemes tehát figyelni az erről a tilalomról szóló jelzésekre, mert akár komoly bírságokba is beleszaladhatunk.
Megfelelő lábbeli viselete autóvezetés közben
Ha mondjuk egy kellemes tengerparti autózást tervezünk a nagy melegben, fennáll a veszélye, hogy ha papucsot viselünk, akkor a pedálokon megcsúszhat a lábunk, ami balesetveszélyes, ennélfogva a szigorú spanyolországi szabályok miatt jelentős bírságot vonhat maga után.
Az ottani közlekedési szabályok olyan lábbeli viselését írják elő, amely lehetővé teszi a pedálok megfelelő működtetését, az kizárja a papucsokat és szandálokat, a magas sarkú cipőket, de mezítláb sem lehet autót vezetni. A hatóság 80 és 200 euró (körülbelül 31.200 és 78.000 forint) közötti bírságot szabhatnak ki, ha úgy vélik, hogy a vezető nem uralja megfelelően a járművét.
Ezért, aki autós kirándulást is tervez Spanyolországban, ne felejtsen el praktikus cipőt is becsomagolni az útra.
Ruhaviseleti előírások
A spanyol tengerparti üdülőhelyeken a férfiak gyakran félmeztelenül, a nők pedig bikiniben közlekednek a szálláshely és a strand között. Egyes helyeken azonban a helyiek belefáradtak az ilyesfajta látványba, és szigorú szabályozásokat vezettek be, amelyek arra kötelezik a nyaralókat, hogy megfelelő módon takarják el a testüket, amikor nem a strandon vagy a medence partján tartózkodnak.
Spanyolország egyes részein tilos bikiniben vagy fürdőruhában az utcán tartózkodni, egyes területeken a meztelen mellkas is tiltott. Megbírságolhatják azokat, akik fürdőruhában sétálgatnak a tengerparti sétányon vagy az üdülőhely utcáin.
A büntetések bizonyos területeken akár az 500 eurót is elérhetik, ami nagyjából 195.000 forintnak megfelelő összeg.
Spanyolország ugyanakkor nem az egyetlen ország, ahol ilyen szabályokkal találkozhatunk – Olaszország egyes részein is bevezettek hasonló intézkedéseket, miután a lakosok megunták, hogy a nyaralók ilyen „alulöltözötten” bóklásznak az utcákon, vagy fürdőruhában ülnek be az éttermekbe.
Alkoholfogyasztási korlátozások
Egy spanyolországi nyaralás sokak számára nem lehet teljes egy-két sangria lehajtása nélkül. Sokan azonban gyakran túlzásba viszik az italozást, ezért egyes spanyol régiókban, ahol elegük lett az ittas turistákból, szigorú intézkedéseket és tilalmakat vezettek be.
A Baleár-szigeteken, különösen Mallorca Magaluf és Playa de Palma környékén, valamint Ibizán, San Antonióban, tilosak a happy hourok, a korlátlan italfogyasztási akciók, a kocsmatúrák és a bulihajós kirándulások. Néhány all-inclusive szálloda Mallorcán – hogy megelőzzék a mértéktelen alkoholfogyasztást és az antiszociális viselkedést – a napi italfogyasztást hat pohárban korlátozza: három fogyasztható ebédidőben és három vacsorára.
Az ország szárazföldi üdülőhelyein és a szigeteken egyes üdülőhelyek fellépnek az utcán alkoholt fogyasztók, valamint az üdülőkben és magánterületeken illegális partikat rendező turistákkal szemben.
A szállodákból és más idegenforgalmi szálláshelyekről kilakoltathatják azt, aki alkoholos állapotban ön- és közveszélyesen viselkedik az erkélyeken, illetve pénzbírságot is kaphat.
Közelharc a napozóágyak körül
A napozóágyak törülközővel való „lefoglalása” elterjedt gyakorlat a nyaralók körében, holott ez bosszanthatja a többi turistát. Ezért egyes strandok bírságok kiszabásával lépnek fel a szokás ellen.
Egy Valencia közelében lévő üdülőhelyen két brit nyugdíjast például körülbelül 113 ezer forintos bírsággal sújtottak, mert reggel 8 óra előtt letették a törülközőket, hogy biztosítsák maguknak a napozóágyakat egy kellemes helyen a tengerparti strandon.
Bár pénzbírságot nem szabnak ki, számos spanyol szálloda fellépett a „napozóágy-monopóliumokkal” rendelkezőkkel szemben, elkobozzák a napozóágyon lévő holmijukat, ha észreveszik, hogy nem tarttózkodnak ott, és gyakorlatilag a többi nyaraló elől foglalják el a helyet, vagy figyelmeztető kártyát tesznek ki az ilyen napozóágyakra.