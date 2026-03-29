Bikinitilalom a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén – érdemes betartani, mert súlyos bírság jöhet

A napozóágyak órákon át való használatának megakadályozását célzó intézkedésektől kezdve a vape-korlátozásokon át egészen a „bikinitilalom” elnevezésű szabályozásig több rendszabályra is érdemes odafigyelniük a Spanyolországban nyaralóknak, hiszen bizonyos esetekben azok megszegése jelentős bírsággal járhat.

Spanyolországban több rendszabályt is hoztak a turisták viselkedésére vonatkozóan

Dohányzási korlátozások Spanyolországban

Spanyolország továbbra is fellép a vapelés ellen, és a tiltott területeken történő vapelés büntetései ugyanolyan súlyosak, mint a dohányzásé. Tavaly a nyilvános helyeken bevezették a szabadtéri dohányzás tilalmát, az éttermek és bárok teraszaitól kezdve a strandokig.

A tilalom kiterjed a dohányzásra, a vapelésre, a vízipipára, bármilyen hevített dohánytermékre és a nikotinzacskókra, a bírságok pedig 30 és 2000 euró (körülbelül 12.000 és 780.000 forint) között mozognak, bár első szabálysértés esetén valószínűbb, hogy az alsó határértéket alkalmazzák

– foglalja össze a Mirror.

Érdemes tehát figyelni az erről a tilalomról szóló jelzésekre, mert akár komoly bírságokba is beleszaladhatunk.

Megfelelő lábbeli viselete autóvezetés közben

Ha mondjuk egy kellemes tengerparti autózást tervezünk a nagy melegben, fennáll a veszélye, hogy ha papucsot viselünk, akkor a pedálokon megcsúszhat a lábunk, ami balesetveszélyes, ennélfogva a szigorú spanyolországi szabályok miatt jelentős bírságot vonhat maga után.

Az ottani közlekedési szabályok olyan lábbeli viselését írják elő, amely lehetővé teszi a pedálok megfelelő működtetését, az kizárja a papucsokat és szandálokat, a magas sarkú cipőket, de mezítláb sem lehet autót vezetni. A hatóság 80 és 200 euró (körülbelül 31.200 és 78.000 forint) közötti bírságot szabhatnak ki, ha úgy vélik, hogy a vezető nem uralja megfelelően a járművét.

Ezért, aki autós kirándulást is tervez Spanyolországban, ne felejtsen el praktikus cipőt is becsomagolni az útra.

Spanyolország egyes részein tilos bikiniben vagy fürdőruhában az utcán tartózkodni

Ruhaviseleti előírások

A spanyol tengerparti üdülőhelyeken a férfiak gyakran félmeztelenül, a nők pedig bikiniben közlekednek a szálláshely és a strand között. Egyes helyeken azonban a helyiek belefáradtak az ilyesfajta látványba, és szigorú szabályozásokat vezettek be, amelyek arra kötelezik a nyaralókat, hogy megfelelő módon takarják el a testüket, amikor nem a strandon vagy a medence partján tartózkodnak.