Ezt lehet eddig tudni a volt tiszás informatikus vallomásáról

Bikinitilalom a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén – érdemes betartani, mert súlyos bírság jöhet

Spanyolország továbbra is az egyik legnépszerűbb nyaralóhely a magyarok számára, de az elmúlt években a túlzott alkoholfogyasztással és a túlturizmussal kapcsolatos problémák számos turisztikai célpontot – köztük a Kanári- és a Baleár-szigeteket – arra késztettek, hogy szigorúbb szabályozásokat vezessenek be a turistákra vonatkozóan. Összegyűjtöttük a legfontosabb és legújabb előírásokat, amelyekről érdemes tájékozódni a következő spanyolországi nyaralás előtt.
A napozóágyak órákon át való használatának megakadályozását célzó intézkedésektől kezdve a vape-korlátozásokon át egészen a „bikinitilalom” elnevezésű szabályozásig több rendszabályra is érdemes odafigyelniük a Spanyolországban nyaralóknak, hiszen bizonyos esetekben azok megszegése jelentős bírsággal járhat.

Spanyolország, Aerial view of La Seu, the gothic medieval cathedral of Palma de Mallorca in Spain
Spanyolországban  több rendszabályt is hoztak a turisták viselkedésére vonatkozóan
Fotó: Shutterstock

Dohányzási korlátozások Spanyolországban 

Spanyolország továbbra is fellép a vapelés ellen, és a tiltott területeken történő vapelés büntetései ugyanolyan súlyosak, mint a dohányzásé. Tavaly a nyilvános helyeken bevezették a szabadtéri dohányzás tilalmát, az éttermek és bárok teraszaitól kezdve a strandokig.

A tilalom kiterjed a dohányzásra, a vapelésre, a vízipipára, bármilyen hevített dohánytermékre és a nikotinzacskókra, a bírságok pedig 30 és 2000 euró (körülbelül 12.000 és 780.000 forint) között mozognak, bár első szabálysértés esetén valószínűbb, hogy az alsó határértéket alkalmazzák

 – foglalja össze a Mirror.

Érdemes tehát figyelni az erről a tilalomról szóló jelzésekre, mert akár komoly bírságokba is beleszaladhatunk.

Megfelelő lábbeli viselete autóvezetés közben

Ha mondjuk egy kellemes tengerparti autózást tervezünk a nagy melegben, fennáll a veszélye, hogy ha papucsot viselünk, akkor a pedálokon megcsúszhat a lábunk, ami balesetveszélyes, ennélfogva a szigorú spanyolországi szabályok miatt jelentős bírságot vonhat maga után.

Az ottani közlekedési szabályok olyan lábbeli viselését írják elő, amely lehetővé teszi a pedálok megfelelő működtetését, az kizárja a papucsokat és szandálokat, a magas sarkú cipőket, de mezítláb sem lehet autót vezetni. A hatóság 80 és 200 euró (körülbelül 31.200 és 78.000 forint) közötti bírságot szabhatnak ki, ha úgy vélik, hogy a vezető nem uralja megfelelően a járművét.

Ezért, aki autós kirándulást is tervez Spanyolországban, ne felejtsen el praktikus cipőt is becsomagolni az útra.

A spanyolországi Sevilla: a spanyolok szeretnék elérni, hogy a magyar turistáknak ne csak a napsütés és a tenger jusson eszébe az oszágról, ahová a Wizz Air révén számos közvetlen járat szállít utasokat
Spanyolország egyes részein tilos bikiniben vagy fürdőruhában az utcán tartózkodni
Fotó: Unsplash

Ruhaviseleti előírások

A spanyol tengerparti üdülőhelyeken a férfiak gyakran félmeztelenül, a nők pedig bikiniben közlekednek a szálláshely és a strand között. Egyes helyeken azonban a helyiek belefáradtak az ilyesfajta látványba, és szigorú szabályozásokat vezettek be, amelyek arra kötelezik a nyaralókat, hogy megfelelő módon takarják el a testüket, amikor nem a strandon vagy a medence partján tartózkodnak.

Spanyolország egyes részein tilos bikiniben vagy fürdőruhában az utcán tartózkodni, egyes területeken a meztelen mellkas is tiltott. Megbírságolhatják azokat, akik fürdőruhában sétálgatnak a tengerparti sétányon vagy az üdülőhely utcáin.

A büntetések bizonyos területeken akár az 500 eurót is elérhetik, ami nagyjából 195.000 forintnak megfelelő összeg. 

Spanyolország ugyanakkor nem az egyetlen ország, ahol ilyen szabályokkal találkozhatunk – Olaszország egyes részein is bevezettek hasonló intézkedéseket, miután a lakosok megunták, hogy a nyaralók ilyen „alulöltözötten” bóklásznak az utcákon, vagy fürdőruhában ülnek be az éttermekbe.

Alkoholfogyasztási korlátozások

Egy spanyolországi nyaralás sokak számára nem lehet teljes egy-két sangria lehajtása nélkül. Sokan azonban gyakran túlzásba viszik az italozást, ezért egyes spanyol régiókban, ahol elegük lett az ittas turistákból, szigorú intézkedéseket és tilalmakat vezettek be.

A Baleár-szigeteken, különösen Mallorca Magaluf és Playa de Palma környékén, valamint Ibizán, San Antonióban, tilosak a happy hourok, a korlátlan italfogyasztási akciók, a kocsmatúrák és a bulihajós kirándulások. Néhány all-inclusive szálloda Mallorcán – hogy megelőzzék a mértéktelen alkoholfogyasztást és az antiszociális viselkedést – a napi italfogyasztást hat pohárban korlátozza: három fogyasztható ebédidőben és három vacsorára.

Tossa de Mar, TossadeMar, TOSSA DE MAR, SPAIN - SEPTEMBER 05 2023: View of the main beach of Tossa de Mar and the fortress wall. Badia de Tossa bay. Wide sandy beach on the shore of the turquoise sea
Több spanyolországi üdülőhelyen a napozóágyak lefoglalására vonatkozóan is léteznek rendszabályok
Fotó: Shutterstock

Az ország szárazföldi üdülőhelyein és a szigeteken egyes üdülőhelyek fellépnek az utcán alkoholt fogyasztók, valamint az üdülőkben és magánterületeken illegális partikat rendező turistákkal szemben.

A szállodákból és más idegenforgalmi szálláshelyekről kilakoltathatják azt, aki alkoholos állapotban ön- és közveszélyesen viselkedik az erkélyeken, illetve pénzbírságot is kaphat.

Közelharc a napozóágyak körül

A napozóágyak törülközővel való „lefoglalása” elterjedt gyakorlat a nyaralók körében, holott ez bosszanthatja a többi turistát. Ezért egyes strandok bírságok kiszabásával lépnek fel a szokás ellen. 

Egy Valencia közelében lévő üdülőhelyen két brit nyugdíjast például körülbelül 113 ezer forintos bírsággal sújtottak, mert reggel 8 óra előtt letették a törülközőket, hogy biztosítsák maguknak a napozóágyakat egy kellemes helyen a tengerparti strandon.

Bár pénzbírságot nem szabnak ki, számos spanyol szálloda fellépett a „napozóágy-monopóliumokkal” rendelkezőkkel szemben, elkobozzák a napozóágyon lévő holmijukat, ha észreveszik, hogy nem tarttózkodnak ott, és gyakorlatilag a többi nyaraló elől foglalják el a helyet, vagy figyelmeztető kártyát tesznek ki az ilyen napozóágyakra.

 

 

