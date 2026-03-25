Hatalmas felvásárlást hajt végre a Spar, rengeteg üzletet vesz át

Megkapta a versenyhivatal engedélyét a Spar Austria 23 Unimarkt üzlet felvásárlására, de a tranzakció összegét a felek nem hozták nyilvánosságra.

Jelentős akvizíciót hajt végre a Spar Ausztriában

Az akvizíció Stájerországban (11), Felső- (5) és Alsó-Ausztriában (4), Salzburgban (2), valamint Burgenlandban (1) működő boltokat érint. A Trade Magazin cikke szerint a hatóság feltételként kikötötte, hogy 17 üzletet önálló Spar-kereskedőknek kell működtetni.

A korábbi Unimarkt-üzletek átalakítása február közepére lezárul, március végére pedig mind a 23 boltban elérhető lesz a Spar teljes választéka.

A Spar folyamatosan fejleszt Magyarországon

A Spar Magyarország eközben folyamatosan fejleszti hálózatát, a beruházások összege 2024-ben és 2025-ben is többmilliárdos nagyságrendű volt, fókuszban az üzletek modernizálásával, logisztikai fejlesztésekkel és a fenntarthatósággal.

2025-ben 2,7 milliárd forintból fejlesztették logisztikai hátterüket, növelve a fuvarozói alvállalkozók számát és a hűtős szerelvények flottáját.

Tavaly az alábbi üzletfelújításokra került sor:

2,3 milliárd forint: Három áruház modernizálása országszerte.

2,3 milliárd forint: Kelet-magyarországi fejlesztés.

1,7 milliárd forint: Kőszegi, esztergomi és törökszentmiklósi üzletek korszerűsítése.

1,5 milliárd forint: Győri és erdőkertesi beruházások.

1,4 milliárd forint: Pápai és miskolci üzletek fejlesztése.

1 milliárd forint felett: Két budapesti szupermarket modernizálása.

A hetekben jelentették be, hogy több mint 880 millió forint értékű fejlesztéssel további három üzletüket korszerűsítették. Egy zalaegerszegi szupermarket, valamint egy budapesti és egy gárdonyi franchise üzlet várja megújult környezettel, valamint kibővült szolgáltatásokkal és választékkal a vásárlókat.

A cég közleménye szerint a Budapest, Thököly út 8. szám alatti egység 285 millió, a gárdonyi, Balatoni út 70/10. szám alatti Spar partner üzlet 303 millió, a zalaegerszegi, Göcseji út 35. szám alatti szupermarket pedig 292,5 millió forintos fejlesztés eredményeként újult meg.