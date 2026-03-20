A népszerű légitársaság többmilliós lelépési díjat fizet alkalmazottainak, ha felmondanak

Az Austrian Airlines leányvállalataként működő Swiss Air Lines „lelépési díjat” ajánlott fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás vagy ideiglenes szabadság esetén. Azok a légiutas-kísérők, akik április 30-ig önként felmondják a szerződésüket, 15.000 svájci frankos kifizetést kapnak – írja a The Independent.

A Swiss Air Linesnál „lelépési díjat" ajánlottak fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás esetére

Fotó: Getty Images

Ezt a kifizetést a légitársaság valamennyi, körülbelül 4000 légiutas-kísérőjének felajánlják. A hat vagy több éve a vállalatnál dolgozó alkalmazottak is részesülnek kifizetésben, ha legalább egy évig ideiglenesen szüneteltetik a munkaviszonyukat. Ezt követően garantálják számukra a visszatérést.

A Swiss Air Lines csak végső megoldásként alkalmazná az elbocsátásokat

A cég szóvivője elmondta, hogy jelenleg nem terveznek elbocsátásokat, de végső megoldásként ezt is alkalmazhatják, ha az önkéntességen alapuló intézkedések nem járnának sikerrel.

Mindennek hátterében a gépeknél folyamatosan jelentkező motorproblémák és a pilótafülke-személyzet folyamatos hiánya áll, amelyek következtében jelenleg kevesebb járatot üzemeltetnek a tervezettnél.

„A légiutas-kísérő személyzet iránti létszámigények folyamatosan változnak – a repülési menetrendtől, az évszaktól és az üzemeltetésben adódó változásoktól függően. Jelenleg azzal kalkulálunk, hogy egyes hónapokban akár 300-zal is meghaladhatja a számuk a valóban szükségeset” – mondta a szóvivő az AFP svájci hírügynökségnek.

Arra számítanak, hogy a helyzet fokozatosan normalizálódik az elkövetkező hónapokban, és legkésőbb 2027 elejére elérik az egyensúlyi állapotot. A kifizetést csak a múlt héten ajánlották fel, így a légitársaság azt közölte, hogy túl korai lenne megmondani, hányan választják az önkéntes felmondást.