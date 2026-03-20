Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Példátlan terrortámadás Csehországban: minden a tűz martaléka lett

légiutas kísérő

A népszerű légitársaság többmilliós lelépési díjat fizet alkalmazottainak, ha felmondanak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Swiss Air Lines 15.000 svájci frankot (kb. 6,5 millió forint) ajánlott fel több ezer légiutas-kísérőnek önkéntes felmondás esetén, hogy csökkentse a tervezettnél kevesebb járatot üzemeltető személyzet létszámfölöslegét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légiutas kísérőfelmondásmunkaviszonyönkénteslégitársaság

Az Austrian Airlines leányvállalataként működő Swiss Air Lines „lelépési díjat” ajánlott fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás vagy ideiglenes szabadság esetén. Azok a légiutas-kísérők, akik április 30-ig önként felmondják a szerződésüket, 15.000 svájci frankos kifizetést kapnak – írja a The Independent.

Swiss Air Lines, An Air Berlin steward serves drink's on the bankrupt aviation concern's last flight in Munich, Germany, 27 October 2017. The company terminated all services after the last flight from Munich to Berlin's Tegel airport. Photo: Gregor Fischer/dpa (Photo by Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images)
A Swiss Air Linesnál „lelépési díjat” ajánlottak fel a légiutas-kísérőknek önkéntes felmondás esetére (képünk illusztráció)
Fotó: Getty Images

Ezt a kifizetést a légitársaság valamennyi, körülbelül 4000 légiutas-kísérőjének felajánlják. A hat vagy több éve a vállalatnál dolgozó alkalmazottak is részesülnek kifizetésben, ha legalább egy évig ideiglenesen szüneteltetik a munkaviszonyukat. Ezt követően garantálják számukra a visszatérést.

A Swiss Air Lines csak végső megoldásként alkalmazná az elbocsátásokat 

A cég szóvivője elmondta, hogy jelenleg nem terveznek elbocsátásokat, de végső megoldásként ezt is alkalmazhatják, ha az önkéntességen alapuló intézkedések nem járnának sikerrel. 

Mindennek hátterében a gépeknél folyamatosan jelentkező motorproblémák és a pilótafülke-személyzet folyamatos hiánya áll, amelyek következtében jelenleg kevesebb járatot üzemeltetnek a tervezettnél. 

„A légiutas-kísérő személyzet iránti létszámigények folyamatosan változnak – a repülési menetrendtől, az évszaktól és az üzemeltetésben adódó változásoktól függően. Jelenleg azzal kalkulálunk, hogy egyes hónapokban akár 300-zal is meghaladhatja a számuk a valóban szükségeset” – mondta a szóvivő az AFP svájci hírügynökségnek.

Arra számítanak, hogy a helyzet fokozatosan normalizálódik az elkövetkező hónapokban, és legkésőbb 2027 elejére elérik az egyensúlyi állapotot. A kifizetést csak a múlt héten ajánlották fel, így a légitársaság azt közölte, hogy túl korai lenne megmondani, hányan választják az önkéntes felmondást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!