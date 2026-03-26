Sztárok gyűrűjében Orbán Viktor – a kormányfő szerint jó lóra tett Magyarország

A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös felelőssége – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján. A kormányfő szerint a szakképzés megerősítése már kézzelfogható eredményeket hozott, ugyanakkor a gyorsan változó, bizonytalan világgazdasági környezetben egyre inkább a pályakezdő generáció munkájának minősége határozza meg Magyarország jövőjét.
A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye – jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján. Orbán Viktor azt mondta, nem mindegy, milyen lesz Magyarország jövője, senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért dolgozott. „Jó lóra tettünk, amikor a kamarával együttműködésben erősítettük meg a szakképzést” − fogalmazott a duális képzésről.

Budapest, 2026. március 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a XIX. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. március 26-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, szakképzés
A kormány a kamarával közösen erősítette meg a hazai szakképzést. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Siker a szakképzésben

A rendezvény résztvevőihez szólva hozzátette, "jó találkozni a jövővel, mert ti jelentitek Magyarország jövőjét, és jó látni egy magamfajta vén csatalónak, hogy az a jövő, amit ti írtok, világszínvonalú lesz".

Orbán Viktor kitért arra, hogy a tavalyi Szakma Sztár győztesei az európai uniós tabella harmadik helyén végeztek az Euroskills versenyen, olyan szakmákban, amelyek időtállóak, vagy mert a legmodernebbek, vagy mert régi, megbecsült mesterségek.

A kormányfő elmondta, ez a siker bizonyíték arra, hogy jó lóra tett a kormány, amikor a szakképzést a kamarával közösen megerősítette: 

  • ösztöndíjrendszert vezettek be, 
  • megerősítették az oktatói pályát, 
  • megújították az iskolákat és a műhelyeket.

Az OECD-országok között Magyarországon a harmadik legmagasabb azok aránya, akik szakképesítéssel lépnek a munkaerőpiacra – közölte.

Senki sem tudja pontosan, mit hoz jövő

Orbán Viktor beszélt arról is, az egész világ átalakul, és senki sem tudja pontosan, mit hoz jövő; a bevett válaszok és a megszokott megoldások kérdőjelessé válnak. Átalakul a munkaerőpiac, új dolgok jönnek, nem tudni, kinek lesz munkája és kinek nem – részletezte.

Magyarországnak egy olyan világban kell helytállnia, ahol egyre nehezebb olcsó, megfizethető energiához jutni, ahol felértékelődik a biztonság, mert egyre nehezebb fenntartani a közrendet, távol tartani az országot a terrorizmustól és egyre nehezebb kimaradni a Magyarország szomszédjában zajló háborúból – sorolta a problémákat, hozzátéve, a közel-keleti háború miatt újabb, milliós migránstömegek indulhatnak az ország felé.

Hangsúlyozta: az, hogy Magyarország helytáll-e egy ilyen helyzetben, egyre inkább a munkába álló fiatalokon múlik. Ha jól dolgoznak, akkor Magyarország helytáll, ha rosszul, akkor elsüllyed – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Magyarország jövője a munka minőségén múlik.

Arra figyelmeztetett: a világ egyre veszélyesebb hely lett és a "háborúpárti országokban" egyre égetőbb a kérdés, hogy lesz-e munka. Gyárakat zárnak be, a leépülő ipar elhagyja Európát, és az is egyre kétségesebb, lesz-e energia.

"Nekünk is döntenünk kell, kedves fiatalok, háború vagy béke, fejlődés vagy hadigazdaság" – mondta Orbán Viktor, aki a szakképző intézményben tanulók minden évben megrendezett versenyén megjelent fiataloknak azt javasolta: kössenek szövetséget.

A fiatalokat arra kérte, hogy a következő években tanuljanak, majd legyenek a legjobbak a szakmájukban, mert így családjuk és hazájuk is sikeres lesz. Eközben pedig a kormány is teszi majd a dolgát, megvédi az országot és biztosítja a körülményeket, hogy a fiataloknak csak a munkájukra kelljen figyelniük.

"Építsenek, tanuljanak, dolgozzanak és rendezzék be a jövőjüket, mi pedig azon leszünk, hogy legyen egy ország, ahol mindezt megtehetik. Kimaradunk a háborúból és nem engedjük, hogy az önök munkájának gyümölcsét és hasznát elégessék egyik vagy másik háború frontvonalában. Megvédjük és megtartjuk, amink van és amire önök egy-két év múlva felépíthetik a saját sikeres jövőjüket, aztán vihetik a marsallbotot is" – tette hozzá.

 

