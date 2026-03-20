A szaúdiak bemondták, meddig emelkedhetnek az olajárak – ez sokkoló

Bár a jelentős áremelkedés első látásra kedvezőnek tűnhet egy hatalmas olajexportőr számára, mint amilyen Szaúd-Arábia, valójában azonban inkább aggasztó, hiszen az ilyen magas árak az olajfogyasztás csökkenéséhez, de akár recesszióhoz is vezethetnek, ami szintén visszaveti a keresletet.

Szaúd-arábiai olajipari szakértők szerint az árak hordónként 180 dollár fölé emelkedhetnek, ha a piaci zavarok április végéig fennállnak

Szaúd-Arábia nem szereti a túl gyors olajáremelkedést

„Szaúd-Arábiában általában véve nem szeretik az olajár túl gyors emelkedését, mert az hosszú távú piaci instabilitást teremt” – szögezi le Umer Karim, a King Faisal Kutató- és Iszlám Tanulmányok Központjának szaúdi külpolitikai és geopolitikai elemzője.

A szaúdiak számára az ideális egyenlet egy viszonylag mérsékelt áremelkedés, miközben piaci részesedésük stabil marad.

Eközben – miután az energiatermelő létesítményeket célzó e heti csapások tovább hajtották felfelé az olajárakat – a Wood Mackenzie energiaügyi tanácsadó cég már a hordónkénti 200 dolláros árat sem tartja kizártnak az idén.

A The Wall Street Journal cikke felidézi, hogy az iráni háború már több millió hordó olajat vont el a globális kínálatból, és az árak körülbelül 50 százalékkal emelkedtek a konfliktus február 28-i kezdete óta.

A Saudi Aramco olajtársaság modellezői most igyekeznek felmérni a piac irányát, mielőtt április 2-ig közzéteszik a nyersolaj hivatalos eladási árait. Érdemes megjegyezni, hogy a szaúdi könnyű nyersolajat most is értékesítik ázsiai vásárlóknak a vörös-tengeri kikötőn keresztül, hordónként körülbelül 125 dollárért. Ahogy azonban a raktárakban lévő olajtartalék– amelynek egy részét a háború előtt az Öbölből szállították oda – kimerül, a fizikai hiány a jövő héten még súlyosabbá válik, ami miatt az árak 138 és 140 dollár között alakulhatnak.

Április második hetére, ha az ellátási zavarok nem enyhülnek, és a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, a szaúdi olajipari szakértők arra számítanak, hogy az árak elérhetik a 150 dollárt, majd a következő hetekben akár a 165 és a 180 dollárt is.

Kik lehetnek az első vesztesek?

Több tényező ugyanakkor megakadályozhatja az olajárak ilyen magasra emelkedését, köztük a háború lezárása vagy a szankcionált termelők, például Oroszország által felszabadított olajmennyiségek, amelyek növelik a globális kínálatot. A kereslet is csökkenhet, ami visszafelé húzná az árakat, bár lehet, hogy recesszióval párosulna ez a folyamat.

A piaci szereplők világszerte igyekeznek felmérni, hogy hol húzódik az az árszint, ami még nem idézi elő a fogyasztás csökkenését.

Az Egyesült Államokban például általában 150 dolláros Brentnél kezdenek el igazán számolni.

Ezen az áron az elemzők szerint az amerikaiak elkezdhetnek busszal járni, otthonról dolgozni, vagy átgondolni a nyári vakációikat.

A gyártók pedig lelassítják a termelést, mert nem akarnak gazdaságtalanul működni.

A kereslet visszaesése valószínűleg először az ázsiai és európai energiaszegény országokat sújtaná, de elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ez a folyamat végül az Egyesült Államokra, a világ legnagyobb olajtermelőjére is negatív hatást gyakorolhat. Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke azt nyilatkozta, hogy a tartósan magasabb energiaköltségek fokozzák az árnyomást és lassítják a növekedést. Míg az Egyesült Államok az elmúlt években jelentős energiaexportőrré vált, Powell szerint „az olajsokk hatása továbbra is lefelé irányuló nyomást gyakorol majd a kiadásokra és a foglalkoztatásra, valamint felfelé irányuló hatást az inflációra”.