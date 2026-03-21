Félmillió szénbányát árasztanának el vízzel a mesterséges intelligenciáért

Miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, az Egyesült Államok területén nagyjából félmillió elhagyott szénbánya található. Ezek az egykori bányaipari területek és -létesítmények nemcsak a környezetre, hanem a közegészségügyre és a környéken élők biztonságra is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár sok ilyen bánya már az 1970-es évek óta használaton kívül van – még azelőtt zárták be őket, hogy szövetségi szintű rekultivációs szabályozás lépett volna életbe –, most úgy tűnik, sok millió dolláros ráfordítással végre megkezdődhet a felszámolásuk, sőt, akár a megújulóenergia-forradalom egyik alapvető fontosságú energiatároló rendszerévé is válhatnak.
Szénbánya és energia: víztározós rendszerekké alakítanák az elhagyott területeket
Az elhagyott szénbányák tömeges újrahasznosítása áttörést jelentene mind technológiai, mind energiatárolási értelemben. Ennek alapja az a bejelentés, amit az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatói nemrégiben tettek. A kutatók jelezték: kidolgoztak egy meglehetősen innovatív módszert, amely lehetővé tenné az ország mintegy 500 000 elhagyott szénbányájának energiatárolásra való átalakítását, ezzel támogatva az elektromos hálózat működését. A koncepció középpontjában az áll, hogy nagy pontosságú hidrodinamikai és kémiai modellek segítségével a kutatócsoport képes volt annak bemutatására, hogy miként alakíthatók át ezek a helyszínek úgynevezett szivattyús víztározós rendszerekké, amelyek hosszú távú energiatárolásra is alkalmasak.
Az áttörés több szempontból is jelentős előnyökkel járna.
Egyrészt hozzájárulna a használaton kívüli bányák felszámolásához és újrahasznosításához. Ezek a területek ugyanis gyakran veszélyforrások a következők miatt:
- nyitott aknák,
- instabil bányafalak,
- talajsüllyedés, és
- szennyezett víz fenyegeti a környező lakóépületeket, utakat és közműveket.
Az amerikai kormányzat is felismerte a probléma sürgősségét:
2025-re 725 millió dollárt különítettek el az elhagyott szénbányák felszámolására és a történelmi bányavidékek gazdasági fellendítésére.
Ha azonban ezek az egykori szénbányák nemcsak megszüntetett kockázati tényezőkké, hanem értékes erőforrásokká válnának, az jelentős pozitív hatással lehetne az energiabiztonságra, a környezetre és a gazdaságra egyaránt – foglalja össze az Oilprice.
Másrészt a hasznosítás új munkahelyeket és gazdasági növekedést hozhatna az egykori bányásztelepülések számára.
Sok ilyen közösség ma súlyos gazdasági visszaeséssel küzd, mivel a szénbányászat folyamatos hanyatlása gyakorlatilag lenullázta a helyi gazdaságot.
Bár politikai törekvések történnek a szénipar újjáélesztésére – a közel-keleti válság miatt pedig más országok, mint például India, újra fokozhatják szénfelhasználásukat –, ám szakértők szerint a szén aránya az amerikai energiamixben 2035-re 1 százalék alá csökkenhet a 2010-es 45 százalékhoz képest.
Ennek következtében a bányavidékeken meredek gazdasági visszaesés, csökkenő bevételek, zuhanó ingatlanárak és munkahelyüket vesztett dolgozók tömege várható.
Végül az elhagyott bányák „vízalapú akkumulátorrá” alakítása stabilizálhatná az egyre nagyobb terhelés alatt álló villamosenergia-hálózatot, miközben segítené a dekarbonizációs célok elérését. Az Egyesült Államokban sorra épülő adatközpontok – amelyek a mesterségesintelligencia-iparág robbanásszerű előretörését szolgálják ki – jelentősen növelik az energiaigényt, miközben az elöregedett hálózatok már most a teljesítőképességük határán működnek. Az igények kielégítése a tiszta energia és az energiabiztonság feladása nélkül csak akkor lehetséges, ha nagyszabású, hosszú távú energiatárolási kapacitások épülnek ki.
Energiatárolás nélkül nem lehet kielégíteni az energiaigényeket
Ebben persze egyre nagyobb szerep juthat a megújuló energiának, ám annak továbbra is megvannak a korlátai. A szél- és napenergia ugyan olcsó és környezetbarát megoldást kínál, ám termelésük időjárás- és évszakfüggő, így gyakran nem esik egybe a fogyasztási csúcsokkal. Éppen ezért a hosszú távú energiatárolás kulcsszerepet játszik a rendszer egyensúlyának fenntartásában.
Jelenleg a globális energiatárolásban a lítiumion-akkumulátorok dominálnak, ám ezek átlagosan legfeljebb néhány órán át képesek energiát tárolni, miközben a hálózat stabilizálásához ennél jóval hosszabb időtávokra van szükség. A szivattyús víztározós megoldások ezért az egyik legígéretesebb technológiát jelentik abban az egyre kiélezettebb nemzetközi versenyben, amely hatékony, megfizethető és hosszú távú energiatárolási megoldásokat keres.
Az elhagyott szénbányák ilyen célú hasznosítása azonban nem mentes a kihívásoktól.
A bányák belső környezete kémiailag aktív és szerkezetileg rendkívül összetett.
Éppen ezért kulcsszerepet játszhatnak az ORNL fejlett modellezési eszközei, amelyek képesek pontosan leírni a víz mozgását a különböző terekben, valamint annak kölcsönhatásait az ott jelen lévő vegyi anyagokkal. A kutatók szerint ezek az eszközök segíthetnek az ipari szereplőknek a kockázatok felmérésében, valamint a létesítmények tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalában.
A bevezetési költségekről, ezek gazdaságossági, megtérülési mutatóiról, a rendszer egyes bányaterületek eltérő adottságaihoz való igazításáról ugyanakkor nem sokat tudni, mivel a kutatók által felkínált technológiai megoldás mögé az üzleti modellt is oda kell még helyezni.
A szivattyús víztározós rendszerek elvéről és az alkalmazás osztrák példájáról ebben a cikkben olvashat az Origón, a hatékony megoldással a tervek szerint néhány év múlva Magyarországon is lehet majd találkozni az erőművi termelésben.