Félmillió szénbányát árasztanának el vízzel a mesterséges intelligenciáért

Miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, az Egyesült Államok területén nagyjából félmillió elhagyott szénbánya található. Ezek az egykori bányaipari területek és -létesítmények nemcsak a környezetre, hanem a közegészségügyre és a környéken élők biztonságra is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár sok ilyen bánya már az 1970-es évek óta használaton kívül van – még azelőtt zárták be őket, hogy szövetségi szintű rekultivációs szabályozás lépett volna életbe –, most úgy tűnik, sok millió dolláros ráfordítással végre megkezdődhet a felszámolásuk, sőt, akár a megújulóenergia-forradalom egyik alapvető fontosságú energiatároló rendszerévé is válhatnak.

Félmillió elhagyott amerikai szénbánya lehet egy átfogó energiatárolási koncepció alapja

Szénbánya és energia: víztározós rendszerekké alakítanák az elhagyott területeket

Az elhagyott szénbányák tömeges újrahasznosítása áttörést jelentene mind technológiai, mind energiatárolási értelemben. Ennek alapja az a bejelentés, amit az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatói nemrégiben tettek. A kutatók jelezték: kidolgoztak egy meglehetősen innovatív módszert, amely lehetővé tenné az ország mintegy 500 000 elhagyott szénbányájának energiatárolásra való átalakítását, ezzel támogatva az elektromos hálózat működését. A koncepció középpontjában az áll, hogy nagy pontosságú hidrodinamikai és kémiai modellek segítségével a kutatócsoport képes volt annak bemutatására, hogy miként alakíthatók át ezek a helyszínek úgynevezett szivattyús víztározós rendszerekké, amelyek hosszú távú energiatárolásra is alkalmasak.

Az áttörés több szempontból is jelentős előnyökkel járna.

Egyrészt hozzájárulna a használaton kívüli bányák felszámolásához és újrahasznosításához. Ezek a területek ugyanis gyakran veszélyforrások a következők miatt:

nyitott aknák,

instabil bányafalak,

talajsüllyedés, és

szennyezett víz fenyegeti a környező lakóépületeket, utakat és közműveket.

Az amerikai kormányzat is felismerte a probléma sürgősségét:

2025-re 725 millió dollárt különítettek el az elhagyott szénbányák felszámolására és a történelmi bányavidékek gazdasági fellendítésére.

Ha azonban ezek az egykori szénbányák nemcsak megszüntetett kockázati tényezőkké, hanem értékes erőforrásokká válnának, az jelentős pozitív hatással lehetne az energiabiztonságra, a környezetre és a gazdaságra egyaránt – foglalja össze az Oilprice.

Másrészt a hasznosítás új munkahelyeket és gazdasági növekedést hozhatna az egykori bányásztelepülések számára.

Sok ilyen közösség ma súlyos gazdasági visszaeséssel küzd, mivel a szénbányászat folyamatos hanyatlása gyakorlatilag lenullázta a helyi gazdaságot.

Bár politikai törekvések történnek a szénipar újjáélesztésére – a közel-keleti válság miatt pedig más országok, mint például India, újra fokozhatják szénfelhasználásukat –, ám szakértők szerint a szén aránya az amerikai energiamixben 2035-re 1 százalék alá csökkenhet a 2010-es 45 százalékhoz képest.

Ennek következtében a bányavidékeken meredek gazdasági visszaesés, csökkenő bevételek, zuhanó ingatlanárak és munkahelyüket vesztett dolgozók tömege várható.