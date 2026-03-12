Kiderült a titok: így halad a magyar gazdaság dimenzióváltása

A hazai tulajdonú BinX Zrt. új generációs pénzügyi szoftverplatformot hoz létre egy 3,6 milliárd forintnyi értékű kutatás-fejlesztési beruházás keretében - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a BinX Zrt. projektbejelentésén arról tájékoztatott, hogy a hazai tulajdonú fintech vállalat 3,6 milliárd forintnyi kutatás-fejlesztési beruházást valósít meg, amelynek a keretében egy új generációs pénzügyi szoftverplatformot hoz létre. Ehhez a kormány 725 millió forint támogatást biztosít. Beszédében aláhúzta, hogy

az első és egyetlen magyar tulajdonban lévő online pénzügyi szolgáltatónak számító cég gyorsabb, felhasználóbarátabb és olcsóbb mobilbanki hozzáférést kíván biztosítani,

és ezzel megalapozza a kilépését a nemzetközi piacra is.

"Ezen beruházásnak a során a BinX szakemberei, akik 150 kifejezetten magas hozzáadott értékű munkát végző mérnök szoftverfejlesztőből állnak, a legmodernebb technológiákat használják fel, így felhőalapú technológiák alkalmazása zajlik a mesterséges intelligencia támogatásával" - tudatta. Illetve hangsúlyozta, hogy pénzügyi szolgáltatásaival a cég a hazai kis- és közepes vállalkozások számára biztosít megbízható és innovatív fizetési megoldásokat, csökkenti az adminisztrációs terheiket, s ezáltal a saját tevékenységükre tudnak fókuszálni, a versenyképességük fejlesztésére. "És azért is fontos a BinX beruházása, mivel ez újabb bizonyíték arra, hogy egyre több magyar vállalkozás van ma abban az erőpozícióban, hogy olyan beruházást hajtson végre, amelyet korábban csak a külföldi vállalatok tudtak végrehajtani Magyarországon" - fogalmazott.

Majd üdvözölte, hogy a kormány már több mint 1100 magyar vállalkozás beruházásához adott összesen 620 milliárd forint támogatást, aminek nyomán 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. "Sajnos azt látjuk, hogy egy háborús világkorszak köszöntött ránk, (…) s ebből a háborús világkorszakból újra Európa húzza a legrövidebbet, mivel azok a bizonytalanságok, amelyek a nemzetközi energiapiacon előállnak a legnehezebb helyzetet itt Európában hozzák létre" - figyelmeztetett.