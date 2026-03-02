Szijjártó Péter: Hazánk hamarosan elitklubba léphet

Az Astotec Automotive Hungary autóipari beszállító új, 3,6 milliárd forintnyi értékű beruházása hétszáz munkahelyet tesz betonbiztossá Pápán - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a városban.

Szijjártó Péter: hazánk jelenleg közel van ahhoz, hogy csatlakozzon azon országok elitklubjához, amelyek évente egymillió autót elő tudnak állítani

Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztőség

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Astotec Automotive Hungary Bt. beruházásának átadásán vett részt, ahol arról számolt be, hogy az osztrák autóipari beszállító 3,6 milliárd forintnyi értékben bővítette a kapacitását, amihez a kormány 825 millió forint támogatást nyújtott, így segítve elő hétszáz munkahely betonbiztossá tételét.

Beszédében aláhúzta, hogy olyan kulcsfontosságú berendezések kerülnek ide Pápára, amelyek nyomán ez az üzem lesz több szempontból is a legversenyképesebb az egész vállalatcsoporton belül. Ezután hangsúlyozta, az utóbbi évek nehézségei ellenére továbbra is abszolút szilárd lábakon áll a magyar gazdaság gerincoszlopának számító autóipar, s kifejtette, hogy Magyarország 2018-ban bekerült a világ húsz legjelentősebb járműipari exportőre közé, és ezt a pozícióját azóta is tartja.

Hozzátette, hogy az ágazat termelési értéke tavaly új rekordokat döntve több mint 13 ezer milliárd forint volt, és hazánk jelenleg közel van ahhoz, hogy csatlakozzon azon országok elitklubjához, amelyek évente egymillió autót elő tudnak állítani. „Európában csak öt ilyen ország van, és ugye önök ennek a leendő egymilliós teljesítménynek a bázisát adó nagyvállalatoknak mind-mind szállítanak be itt Magyarországon is, hiszen az Audi, a Mercedes és a BMW jelenti a stabil alapját a magyarországi autóiparnak, és ezen vállalatok beszállítói között mind ott van az Astotec, ami mutatja azt, hogy ami itt Pápán történik, az világszínvonal" - jelentette ki. Illetve tudatta, hogy a pápai választókerületben az elmúlt tíz évben tizenhat nagy beruházásról sikerült megállapodni, és az ezekhez nyújtott hétmilliárd forintos állami támogatásnak köszönhetően körülbelül 43 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, aminek nyomán ezer új munkahely jött létre.