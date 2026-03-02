Szijjártó Péter kétmilliárdos beruházásról és a gazdák védelméről beszélt

A haszonállat-eledel gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. kétmilliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, tovább erősítve a hazai gazdákat, akiknek támogatása a kormány egyik prioritása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn Mezőlakon.
A tárcavezető a haszonállat-eledel gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. újabb beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú vállalat kétmilliárd forint értékben megvásárolja és bővíti a Cargill bezárt takarmánykeverő üzemét, amihez az állam 540 millió forint támogatást biztosít.
Beszédében kiemelte, hogy a beruházás nyomán a hazai gazdák még kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, mivel a beszállítók 90 százaléka magyar, ráadásul a munkavállalók a helyi átlagnál negyedével magasabb keresnek a cégnél. „Büszkék vagyunk a magyar élelmiszeriparra, ugyanis még a világjárvány nehéz időszakaiban sem álltak elő ellátási problémák. Ma a magyar mezőgazdaság kétszer annyit termel, mint amennyit Magyarország lakossága el tud fogyasztani (…) Mára a hagyomány, a nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági előírások és a nemzetközi versenyképesség kézben járnak egymással" - folytatta.
Majd rámutatott, jelenleg a 150 ezer ember dolgozik a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, a szektor termelési értéke pedig tavaly megközelítette a 7000 milliárd forintot. „Ezért rendkívül fontos, hogy a magyar gazdákat, a magyar mezőgazdaságot és a magyar élelmiszeripart a mindenkori kormánynak kutya kötelessége megvédeni. Ezért soha nem fogjuk elfogadni, hogy a silány minőségű ukrán gabona bejöjjön Magyarországra, és soha nem fogjuk elfogadni, hogy a dél-amerikai mezőgazdasági termékek, termények vámmentesen jöhessenek Európába" – hangsúlyozta.
„A magyar emberek egészségénél nincsen fontosabb, és efelől csak úgy győződhetünk meg, hogy ha a magyar gazdák által a legszigorúbb előírások mentén megtermelt termények, illetve termékek kerülnek a magyar emberek asztalára. Ekképpen tehát sem a silány ukrán gabona, sem a dél-amerikai termékek nem jöhetnek be mindaddig, amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van" - szögezte le. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. „Azt hiszem, hogy igazán büszkék lehetünk magunkra mindannyian, hiszen mégiscsak az a helyzet, hogy ebben az országban ma egymillióval többen dolgoznak, mint egy évtizeddel ezelőtt.
Szólt arról is, ebben az országban kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában, „itt vannak a legalacsonyabb energiaárak Európában. Valamint az idősek most már nem csak a 13., hanem a 14. havi nyugdíj visszaépítésével is szembesülnek" - sorolta. És ennek kapcsán aláhúzta, hogy ezekben a bravúrokban a hazai mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak hatalmas szerepe volt, ugyanis ezen ágazatok vállalkozásai mostanra olyan szintet értek el, amilyenre a múltban csak a nagy nemzetközi cégek voltak képesek. "Itt a legjobb példa, egy nagy nemzetközi vállalat bezárt, munkahelyek szűntek meg, bizonytalanság jött létre, majd jön egy magyar vállalkozás, amely gazdák összefogásából épült föl, és ez átveszi ennek a hűlt helyét, újra munkahelyeket teremt és piacot teremt a gazdák számára" - fejtette ki. A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban igen könnyedén veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények. „Ezért is le kell szögezni minden egyes ilyen alkalommal, hogy nekünk, Magyarország nemzeti szuverén kormányának mindig is Magyarország biztonsága az első. Nekünk a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy minden létező háborúból kimaradjunk, miután bármely háborúba történő belesodródás az ezeknek a nehezen elért eredményeknek a végét jelentené" - összegzett.