Kínai nehézgépgyártó fektet be 43 milliárd forintot Tatabányán

A Zoomlion kínai nehézgépgyártó 43 milliárd forint értékben építi meg első európai intelligens üzemét Tatabányán, aminek a nyomán nagyjából nyolcszáz új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a helyszínen.

A tárcavezető a Zoomlion beruházásához kapcsolódó első ütem átadásán arról számolt be, hogy

a kínai építőipari nehézgépgyártó összeszerelő- és gépfestő üzemet épít a városban több mint 43 milliárd forint értékben, amihez a kormány hétmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő nyolcszáz új munkahely létrejöttét.

Kifejtette, hogy a tatabányai létesítmény a cég első európai intelligens gyártóbázisa lesz, amely komoly fejlődési lehetőséget jelent majd a magyar kis- és közepes vállalkozások számára is, ugyanis a beszállítók 70 százaléka helyi. Rámutatott, ez a beruházás is jól bizonyítja, hogy a 2024-ben megkötött magyar-kínai kiemelt stratégiai együttműködés a gazdaság terén is érvényesül, és ebből hazánk igen sokat profitál.

Kijelentette, hogy a magyar gazdaság fejlődésében kulcsszerepet játszanak a kínai vállalatok, amelyeknek mára Magyarország vált az első számú európai beruházási célpontjává. Tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások 30 százaléka Magyarországra érkezett, és ezen beruházásokat rendre a nyugat-európai vetélytársakkal szemben sikerült elnyerni.

Mára a második legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon a kínai vállalatok teszik ki. Az elmúlt tíz év folyamán nyolcvan nagy kínai vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, amelyek összesen ötvenezer munkahelyet biztosítanak a magyar emberek számára – jelezte.

Szijjártó Péter: tíz év alatt 51 beruházás és tízezer munkahely jött létre

Arra is kitért, hogy

az utóbbi tíz év során 51 nagyberuházás valósult meg körülbelül 470 milliárd forint értékben Tatabányán és környékén állami támogatással, mintegy tízezer munkahelyet biztosítva.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.