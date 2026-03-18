Kínai nehézgépgyártó fektet be 43 milliárd forintot Tatabányán

A Zoomlion kínai nehézgépgyártó 43 milliárd forint értékben építi meg első európai intelligens üzemét Tatabányán, aminek a nyomán nagyjából nyolcszáz új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a helyszínen.
A tárcavezető a Zoomlion beruházásához kapcsolódó első ütem átadásán arról számolt be, hogy
a kínai építőipari nehézgépgyártó összeszerelő- és gépfestő üzemet épít a városban több mint 43 milliárd forint értékben, amihez a kormány hétmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő nyolcszáz új munkahely létrejöttét.
Kifejtette, hogy a tatabányai létesítmény a cég első európai intelligens gyártóbázisa lesz, amely komoly fejlődési lehetőséget jelent majd a magyar kis- és közepes vállalkozások számára is, ugyanis a beszállítók 70 százaléka helyi. Rámutatott, ez a beruházás is jól bizonyítja, hogy a 2024-ben megkötött magyar-kínai kiemelt stratégiai együttműködés a gazdaság terén is érvényesül, és ebből hazánk igen sokat profitál.
Kijelentette, hogy a magyar gazdaság fejlődésében kulcsszerepet játszanak a kínai vállalatok, amelyeknek mára Magyarország vált az első számú európai beruházási célpontjává. Tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások 30 százaléka Magyarországra érkezett, és ezen beruházásokat rendre a nyugat-európai vetélytársakkal szemben sikerült elnyerni.
Mára a második legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon a kínai vállalatok teszik ki. Az elmúlt tíz év folyamán nyolcvan nagy kínai vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, amelyek összesen ötvenezer munkahelyet biztosítanak a magyar emberek számára – jelezte.
Szijjártó Péter: tíz év alatt 51 beruházás és tízezer munkahely jött létre
Arra is kitért, hogy
az utóbbi tíz év során 51 nagyberuházás valósult meg körülbelül 470 milliárd forint értékben Tatabányán és környékén állami támogatással, mintegy tízezer munkahelyet biztosítva.
Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.
Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig szavai szerint kijelöli a mindenkori magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni mindegyik háborúból és meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén. Kiemelte, hogy ha nem sikerül kimaradni a háborúkból, akkor Magyarország elveszítheti az eddigi eredményeit, legyen szó az egymillió új munkahelyről tíz év alatt, vagy a legalacsonyabb európai adókról és rezsiköltségekről.
„És ugyanilyen bravúrnak tartjuk azt is, hogy bár háborús évekről beszélünk, az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások ösztönzése szempontjából. Soha annyi gyár nem kezdett épülni Magyarországon, mint az elmúlt négy évben. És ennek a négy háborús évnek a során háromszor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra” – jegyezte meg.